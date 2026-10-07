Javított a magyar válogatott a FIFA világranglistáján

Az élen továbbra is a világbajnok Spanyolország áll, nincs változás a következő három helyen sem (2. Argentína, 3. Franciaország, 4. Anglia), viszont Portugália megelőzte Brazíliát és Marokkót, ezzel feljött az ötödik helyre.



Az első százban Mali (47.), Dél-Afrika (48.) és a mieink egyik NL-ellenfele, Észak-Írország (64.) javított a legtöbbet, hat helyet, míg a legnagyobb visszacsúszást Románia produkálta – az 52.-ről az 58. helyre süllyedt.



A teljes mezőnyt tekintve Ruanda (119.) és a Dominikai Köztársaság (135.) emelkedett a legtöbbet, kilenc pozíciót, a másik véglet Sierra Leone (130.) nyolchelynyi vesztesége.



FIFA-világranglista, 2026. október 7. (zárójelben az előző helyezés)

1. (1.) Spanyolország 2011.57 pont

2. (2.) Argentína 1972.80

3. (3.) Franciaország 1958.86

4. (4.) Anglia 1925.59

5. (7.) Portugália 1807.69

6. (5.) Brazília 1806.51

7. (6.) Marokkó 1805.34

8. (8.) Belgium 1779.17

9. (9.) Hollandia 1778.61

10. (10.) Mexikó 1738.48

…36. (33.) Ukrajna 1535.27

…38. (39.) MAGYARORSZÁG 1511.24

…64. (70.) Észak-Írország 1383.86

…74. (72.) Grúzia 1345.80

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