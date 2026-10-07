Nemzeti Sportrádió

Javított a magyar válogatott a FIFA világranglistáján

K. Zs.K. Zs.
2026.10.07. 14:39
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Magyar játékosok az Ukrajna elleni minapi nagyszombati győzelem után (Fotó: Szabó Miklós)
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FIFA FIFA-világranglista magyar válogatott
Egyet lépett előre, a 38. helyen áll a magyar válogatott a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerdán közzétett legfrissebb világranglistáján. A négy szeptemberi, októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésen két győzelmet, egy-egy döntetlent és vereséget elkönyvelő magyar csapat Walest előzte meg.

Az élen továbbra is a világbajnok Spanyolország áll, nincs változás a következő három helyen sem (2. Argentína, 3. Franciaország, 4. Anglia), viszont Portugália megelőzte Brazíliát és Marokkót, ezzel feljött az ötödik helyre.

Az első százban Mali (47.), Dél-Afrika (48.) és a mieink egyik NL-ellenfele, Észak-Írország (64.) javított a legtöbbet, hat helyet, míg a legnagyobb visszacsúszást Románia produkálta – az 52.-ről az 58. helyre süllyedt.

A teljes mezőnyt tekintve Ruanda (119.) és a Dominikai Köztársaság (135.) emelkedett a legtöbbet, kilenc pozíciót, a másik véglet Sierra Leone (130.) nyolchelynyi vesztesége.

FIFA-világranglista, 2026. október 7. (zárójelben az előző helyezés)
  1. (1.) Spanyolország 2011.57 pont
  2. (2.) Argentína 1972.80
  3. (3.) Franciaország 1958.86
  4. (4.) Anglia 1925.59
  5. (7.) Portugália 1807.69
  6. (5.) Brazília 1806.51
  7. (6.) Marokkó 1805.34
  8. (8.) Belgium 1779.17
  9. (9.) Hollandia 1778.61
10. (10.) Mexikó 1738.48
…36. (33.) Ukrajna 1535.27
…38. (39.) MAGYARORSZÁG 1511.24
…64. (70.) Észak-Írország 1383.86
…74. (72.) Grúzia 1345.80
A teljes rangsor ide kattintva tekinthető meg!

 

FIFA FIFA-világranglista magyar válogatott
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