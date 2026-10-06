Nemzeti Sportrádió

Turi betalált, Feröer ikszelt Kazahsztánnal a Nemzetek Ligájában

T. Z.T. Z.
2026.10.06. 18:40
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Turi Géza Dávid szerezte a feröeriek második gólját (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Turi Géza Dávid Feröer Kazahsztán
A labdarúgó Nemzetek Ligája C-ligájának 3. csoportjában Feröer idegenben 2–2-es döntetlent játszott Kazahsztánnal kedd délután.

Az északiaknál a kezdőcsapatban lépett pályára Turi Géza Dávid, aki a 63. percben csapata második gólját szerezte ragyogó átlövés után, amelynek köszönhetően a feröeri válogatott 2–0-ra meglépett ellenfelétől. A feröeri csapat azonban nem tudta megszerezni a három pontot, Kazahsztán ugyanis a hajrában két gólt is elért, így 2–2-vel ért véget az összecsapás, amelyet mindkét gárda tíz emberrel fejezett be. Feröer négy mérkőzés után négy döntetlennel áll a csoportjában.

NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ
C-LIGA, 3. CSOPORT
Kazahsztán–Feröer 2–2 (Malyi 68., Alip 76., ill. Knudsen 22., Turi G. D. 63.)
Kiállítva: Malyi (85.), ill. Agnarsson (65.)
KÉSŐBB
20.45: Moldova–Szlovákia, Chisinau

 

 

Nemzetek Ligája Turi Géza Dávid Feröer Kazahsztán
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