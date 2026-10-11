Hétfői sportműsor: fővárosi csata az NB II-ben
OKTÓBER 12., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
9. FORDULÓ
19.45: BVSC-Zugló–Soroksári SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
21.00: Coventry City–Newcastle United (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
18.30: Atalanta–Venezia (Tv: Match4)
20.45: Torino–Udinese (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
NŐI U19-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.30: Magyarország–Hollandia, Telki (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Kedd, 2.15: Los Angeles Rams–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA
Férfi egyes, selejtező
9.00: 3. csoport: Szántosi Dávid–Juan Pérez (spanyol)
9.35: 12. csoport: András Csaba–Matthias Sandholt (izlandi)
10.10: 20. csoport: Szudi Ádám–Ondrej Kveton (cseh)
Női egyes, selejtező
13.20: 12. csoport: Nagy Judit–Ioana Singeorzan (román)
14.30: 31. csoport: Pétery Johanna–Karoline Mischek-Colucci (osztrák)
Férfi páros, a 32 közé jutásért
15.30: Szudi Ádám, András Csaba–Wang Yang, Panajotisz Gyonisz (szlovák, görög)
16.05: Szántosi Dávid, Milo de Boer (magyar, holland)–Ervinas Uzialo, Martin Frizel (litvánok)
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORTDÖNTŐ
23.00: Milwaukee Brewers–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1149 (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ
6.00: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló
WTA 1000-ES TORNA, VUHAN
5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló
8.00: Somogyi Zsolt a vonalban. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Besenyei Péter műrepülő-világbajnok és a transzplantált sportolók. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 58 éve ezen a napon kezdődött a mexikói olimpia
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of Nemzeti Sportrádió
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Labdarúgás, vendég: Fórián Zsolt, az MLSZ edzőképzési központjának vezetője
16.15: Nemzeti Sportkör, vendég: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, Kis Tamás
17.00: Boxutca – F1-es magazin
17.35: Pólózóna – vízilabda-magazin
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat
19.45: Labdarúgás, élő közvetítés a BVSC–Soroksár NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
22.15: Sportvilág