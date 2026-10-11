Hétfői sportműsor: fővárosi csata az NB II-ben

OKTÓBER 12., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

9. FORDULÓ

19.45: BVSC-Zugló–Soroksári SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

21.00: Coventry City–Newcastle United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

18.30: Atalanta–Venezia (Tv: Match4)

20.45: Torino–Udinese (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)

NŐI U19-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.30: Magyarország–Hollandia, Telki (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Kedd, 2.15: Los Angeles Rams–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

Férfi egyes, selejtező

9.00: 3. csoport: Szántosi Dávid–Juan Pérez (spanyol)

9.35: 12. csoport: András Csaba–Matthias Sandholt (izlandi)

10.10: 20. csoport: Szudi Ádám–Ondrej Kveton (cseh)

Női egyes, selejtező

13.20: 12. csoport: Nagy Judit–Ioana Singeorzan (román)

14.30: 31. csoport: Pétery Johanna–Karoline Mischek-Colucci (osztrák)

Férfi páros, a 32 közé jutásért

15.30: Szudi Ádám, András Csaba–Wang Yang, Panajotisz Gyonisz (szlovák, görög)

16.05: Szántosi Dávid, Milo de Boer (magyar, holland)–Ervinas Uzialo, Martin Frizel (litvánok)

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORTDÖNTŐ

23.00: Milwaukee Brewers–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1149 (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ

6.00: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló

WTA 1000-ES TORNA, VUHAN

5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló

8.00: Somogyi Zsolt a vonalban. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Besenyei Péter műrepülő-világbajnok és a transzplantált sportolók. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 58 éve ezen a napon kezdődött a mexikói olimpia

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of Nemzeti Sportrádió

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Labdarúgás, vendég: Fórián Zsolt, az MLSZ edzőképzési központjának vezetője

16.15: Nemzeti Sportkör, vendég: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, Kis Tamás

17.00: Boxutca – F1-es magazin

17.35: Pólózóna – vízilabda-magazin

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat

19.45: Labdarúgás, élő közvetítés a BVSC–Soroksár NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

22.15: Sportvilág