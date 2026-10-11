A Tatabánya a Budai Farkasokhoz, az ETO Ózdra látogat – sorsoltak a férfi kézi Magyar Kupában

Tíz csapat érkezett az előző körből, a Tatabánya és a PLER ebben a fordulóban csatlatlakozik a mezőnyhöz, melynek két másodosztályú tagja is van. Az NB I/B-s DEAC a Csurgót, az Ózd az ETO-t fogadja majd, s ha ezeken a találkozón döntetlen születik, az alacsonyabb osztályú gárda jut tovább. Az élvonalbeli együttesek csatájában iksz esetén egyből hétméteresek következnek.

A mérkőzéseket november 11-ig kell lejátszani, s a továbbjutók névsora majd a Veszprémmel és a Szegeddel egészül ki a legjobb nyolc között.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

DEAC (NB I/B)–Csurgói KK

Budai Farkasok-Rév–Mol Tatabánya KC

PLER-Budapest–Eger

ÓAM-Ózdi KC (NB I/B)–ETO University HT

Balatonfüredi KSE–Szigetszentmiklósi KSK

HE-DO B.Braun Gyöngyös–Bepelog Dabas