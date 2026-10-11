Nemzeti Sportrádió

A Tatabánya a Budai Farkasokhoz, az ETO Ózdra látogat – sorsoltak a férfi kézi Magyar Kupában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.11. 21:03
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Idegenbeli csata vár a Tatabányára a nyolc közé jutásért (Fotó: Kovács Péter)
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Vasárnap este a Sport TV stúdiójában kisorsolták a férfi kézilabda Magyar Kupa 4. fordulójának párosítását.

Tíz csapat érkezett az előző körből, a Tatabánya és a PLER ebben a fordulóban csatlatlakozik a mezőnyhöz, melynek két másodosztályú tagja is van. Az NB I/B-s DEAC a Csurgót, az Ózd az ETO-t fogadja majd, s ha ezeken a találkozón döntetlen születik, az alacsonyabb osztályú gárda jut tovább. Az élvonalbeli együttesek csatájában iksz esetén egyből hétméteresek következnek.

A mérkőzéseket november 11-ig kell lejátszani, s a továbbjutók névsora majd a Veszprémmel és a Szegeddel egészül ki a legjobb nyolc között.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
DEAC (NB I/B)–Csurgói KK
Budai Farkasok-Rév–Mol Tatabánya KC
PLER-Budapest–Eger
ÓAM-Ózdi KC (NB I/B)–ETO University HT
Balatonfüredi KSE–Szigetszentmiklósi KSK
HE-DO B.Braun Gyöngyös–Bepelog Dabas

 

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