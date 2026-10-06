Nemzeti Sportrádió

Szerdai sportműsor: BL-meccset vív a Veszprém, a Falco és az FTC

H. Á.H. Á.
2026.10.06. 23:50
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Véget ért a labdarúgó Nemzetek Ligája őszi dömpingje, elcsendesül a sportvilág szerdán: a fékezett habzású programból kiemelkedik a Veszprém férfi kézilabdázóinak, a Falco férfi kosarasainak és az FTC férfi pólósainak BL-meccse. Pelikán János az országúti kerékpárosok Európa-bajnokságán az egyéni indítású időfutamon indul, lesz még cselgáncs-vb, női futsalválogatottunk Eb-selejtezőt játszik Szlovákiában, míg női kézi- és kosárlabdázóinknak NB I-es bajnokikat rendeznek.

 OKTÓBER 7., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

FUTSAL
Női Európa-bajnoki selejtező, elitkör
2. csoport (Humenné), 1. forduló
16.00: Magyarország–Bosznia-Hercegovina

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS
FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ
22.00: Chicago White Sox–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS
VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI
8.30: férfi 81 kg, női 63 kg (Kriza Anna), selejtezők
16.00: bronzmérkőzések, döntő (Tv: M4Sport)

KERÉKPÁR 
Országúti Európa-bajnokság, Ljubljana
Időfutam (22.1 km)
14.30: nők (Tv: Eurosport1)
16.15: férfiak (Pelikán János) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Partizan Beograd (szerb)–Veszprém (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
C-CSOPORT
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–RK Celje (szlovén)
D-CSOPORT
20.45: Kristianstad (svéd)–GOG (dán)
F-CSOPORT
18.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Kolstad (norvég)
20.45: Industria Kielce (lengyel)–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1)
NŐI NB I, 5. FORDULÓ
18.00: FTC–Mosonmagyaróvár
18.00: Vác–NEKA

KOSÁRLABDA
Férfi Bajnokok Ligája, 1. forduló
C-csoport
20.00: Antwerp (belga)Falco KC Szombathely
Női NB I
18.00: VBW CEKK CeglédNKA Universitas Pécs
18.00: ETO BasketSopron Basket (Tv: M4Sport)
18.00: KSC SzekszárdELTE BEAC Újbuda
19.30: Vasas AkadémiaCsata TKK
20.00: TFSEBKG-Prima Szigetszentmiklós
WNBA
RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ
1.30: Atlanta Dream–New York Liberty (Tv: Sport1)
3.30: Golden State Valkyries–Las Vegas Aces (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1147 (Tv: Sport2)

SPORTLÖVÉSZET 
Koronglövő Európa-bajnokság, Malakasza
Férfi és női trap 1. nap

TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ
 6.00: egyes, 1. forduló
WTA 1000-ES TORNA, PEKING
7.00: egyes, nyolcaddöntő

VÍZILABDA 
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör
1. forduló, D-csoport
18.00: FTC-Telekom WaterpoloDinamo Bucuresti (román)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Tudni kell szünetet tartani – a világelső most megteszi
  8.00: Búcsú Messitől
  9.00: László Csaba a vonalban
Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: úszó Eb, 2026 – medencés versenyek
12.00: Bajnokok
13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből
Hazafutás
Műsorvezető: Somogyi Zsófia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Bódis Tamás, az Athén és Spárta közötti 246 kilométeres Spartathlon ultrafutóverseny győztese
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Göbölyös Gábor, Spiller István, Thury Gábor
17.00: Asszó – vívómagazin
17.35: Utánpótlás-nevelés – sportol a gyerek
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Közvetítés a Győr–Sopron női kosárlabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
18.30: Közvetítés a Ferencváros–Steaua Bucuresti férfi vízilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László
20.00: Véget ért a labdarúgó Nemzetek Ligája első négy fordulója és U21-es válogatottunk is befejezte az Eb-selejtezőt
20.40: Labdarúgóból maratonista? – Torghelle Sándor új célja
21.00: Fradi, válogatott, nagy álmok – interjú Simon Petra kézilabdázóval
21.40: Asszó – a Nemzeti Sportrádió vívással foglalkozó magazinműsora
22.15: Sportvilág Regős László Pállal

 

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