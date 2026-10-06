Szerdai sportműsor: BL-meccset vív a Veszprém, a Falco és az FTC

OKTÓBER 7., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

FUTSAL

Női Európa-bajnoki selejtező, elitkör

2. csoport (Humenné), 1. forduló

16.00: Magyarország–Bosznia-Hercegovina

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS

FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ

22.00: Chicago White Sox–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

8.30: férfi 81 kg, női 63 kg (Kriza Anna), selejtezők

16.00: bronzmérkőzések, döntő (Tv: M4Sport)

KERÉKPÁR

Országúti Európa-bajnokság, Ljubljana

Időfutam (22.1 km)

14.30: nők (Tv: Eurosport1)

16.15: férfiak (Pelikán János) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Partizan Beograd (szerb)–Veszprém (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

C-CSOPORT

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–RK Celje (szlovén)

D-CSOPORT

20.45: Kristianstad (svéd)–GOG (dán)

F-CSOPORT

18.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Kolstad (norvég)

20.45: Industria Kielce (lengyel)–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1)

NŐI NB I, 5. FORDULÓ

18.00: FTC–Mosonmagyaróvár

18.00: Vác–NEKA

KOSÁRLABDA

Férfi Bajnokok Ligája, 1. forduló

C-csoport

20.00: Antwerp (belga)–Falco KC Szombathely

Női NB I

18.00: VBW CEKK Cegléd–NKA Universitas Pécs

18.00: ETO Basket–Sopron Basket (Tv: M4Sport)

18.00: KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda

19.30: Vasas Akadémia–Csata TKK

20.00: TFSE–BKG-Prima Szigetszentmiklós

WNBA

RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ

1.30: Atlanta Dream–New York Liberty (Tv: Sport1)

3.30: Golden State Valkyries–Las Vegas Aces (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1147 (Tv: Sport2)

SPORTLÖVÉSZET

Koronglövő Európa-bajnokság, Malakasza

Férfi és női trap 1. nap

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ

6.00: egyes, 1. forduló

WTA 1000-ES TORNA, PEKING

7.00: egyes, nyolcaddöntő

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör

1. forduló, D-csoport

18.00: FTC-Telekom Waterpolo–Dinamo Bucuresti (román)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Tudni kell szünetet tartani – a világelső most megteszi

8.00: Búcsú Messitől

9.00: László Csaba a vonalban

Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: úszó Eb, 2026 – medencés versenyek

12.00: Bajnokok

13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből

Hazafutás

Műsorvezető: Somogyi Zsófia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Bódis Tamás, az Athén és Spárta közötti 246 kilométeres Spartathlon ultrafutóverseny győztese

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Göbölyös Gábor, Spiller István, Thury Gábor

17.00: Asszó – vívómagazin

17.35: Utánpótlás-nevelés – sportol a gyerek

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Közvetítés a Győr–Sopron női kosárlabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

18.30: Közvetítés a Ferencváros–Steaua Bucuresti férfi vízilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László

20.00: Véget ért a labdarúgó Nemzetek Ligája első négy fordulója és U21-es válogatottunk is befejezte az Eb-selejtezőt

20.40: Labdarúgóból maratonista? – Torghelle Sándor új célja

21.00: Fradi, válogatott, nagy álmok – interjú Simon Petra kézilabdázóval

21.40: Asszó – a Nemzeti Sportrádió vívással foglalkozó magazinműsora

22.15: Sportvilág Regős László Pállal