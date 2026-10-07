Csütörtöki sportműsor: jégkorong Erste Liga, cselgáncs-vb és rövid pályás úszó-vk

OKTÓBER 8., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

FUTSAL

FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ

19.30: Újpest–Veszprém (Tv: M4 Sport)

NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, ELITKÖR

2. CSOPORT (HOMONNA), 2. FORDULÓ

16.00: Magyarország–Svédország

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Dallas Cowboys–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

ASZTALI LABDARÚGÁS

Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

8.30: férfi 90 kg (Nerpel Gergely, Sáfrány Péter), női 70 kg, selejtezők

16.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: M4 Sport, 16.30)

GOLF

PGA TOUR, JAPÁN BAJNOKSÁG

5.00: 1. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: Gyergyói HK (romániai)–FEHA19

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Debreceni EAC

SVÁJCI BAJNOKSÁG

20.00: Fribourg–Ajoie (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

EGYNAPOS ORSZÁGÚTI VERSENY

14.50: Gran Piemonte, férfiverseny (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Füchse Berlin (német)–Porto (portugál) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

20.45: MT Melsungen (német)–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1)

20.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

E-CSOPORT

20.45: SAH Aarhus (dán)–Montpellier Handball (francia)

20.45: Barca (spanyol)–Dinamo Bucuresti (román)

LÓSPORT

15.00: Kincsem+ Tuti 1148 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

NŐI MAGYAR KUPA

SELEJTEZŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Vidux-Szegedi RSE–Haladás VSE

SPORTLÖVÉSZET

KORONGLÖVŐ EURÓPA-BAJNOKSÁG, MALAKASZA

Férfi és női trap, 2. nap

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ

6.00: egyes, 1. forduló

9.00: Marozsán Fábián–Zachary Svajda (amerikai)

WTA 1000-ES TORNA, PEKING

7.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS VILÁGKUPA, 2. ÁLLOMÁS, TASKENT

7.00: előfutamok

15.00: döntők (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Cristiano Ronaldo megszólalt…

8.00: Szalai Kristóf a vonalban, majd Holczer Ádámot hívjuk

9.00: Pálinger Katalinnal beszélünk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – egy éve hunyt el Mezey György, aki legutóbb vb-n irányította a magyar labdarúgó-válogatottat

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of – összeállítás a Nemzeti Sportrádió legjobb műsoraiból

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Atlétika, vendég: Márton Anita, a MASZ elnöke

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Göbölyös Gábor, Thury Gábor

17.00: Hárompontos, kosárlabda-magazin

17.30: Karfiolfül – birkózómagazin

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Katona László

18.00: Kézilabda, módosíthatják a 7 a 6 elleni játékra vonatkozó szabályt

18.30: Sportinnovációs konferencia Balatonbogláron – interjú ifj. Kiss Szilárddal, Tombor Csabával és Székely Norberttel

19.00: Kosárlabda, jól kezdte az idényt a Kaposvár férficsapata

19.30: Labdarúgás, így telt a válogatottszünet az NB I-es kluboknál

20.00: Formula–1, Fernando Alonso indul a Dakaron? A mezőny Szingapúrban

20.30: Maratonira készül Budapest. Interjú Szakács Zoltán sportlövővel.

21.00: Asztali labdarúgás, világbajnokság Magyarországon

22.15: Sportvilág