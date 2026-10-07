Nemzeti Sportrádió

Csütörtöki sportműsor: jégkorong Erste Liga, cselgáncs-vb és rövid pályás úszó-vk

V. B.V. B.
2026.10.07. 23:45
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Csütörtökön még pihen a futballvilág, de folytatódik magyarokkal a cselgáncs-világbajnokság Azerbajdzsánban, és rövid pályás úszó-világkupaversenyt rendeznek Üzbegisztánban. Három mérkőzés a jégkorong Erste Ligában, emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban futsal, golf, kerékpár, kézilabda, lósport, röplabda, sportlövészet és tenisz is.

 OKTÓBER 8., CSÜTÖRTÖK

 FUTBALLPROGRAM 

FUTSAL
FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ
19.30: Újpest–Veszprém (Tv: M4 Sport)
NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, ELITKÖR
2. CSOPORT (HOMONNA), 2. FORDULÓ
16.00: Magyarország–Svédország

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
5. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Dallas Cowboys–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

ASZTALI LABDARÚGÁS 
Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna

CSELGÁNCS 
VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI
  8.30: férfi 90 kg (Nerpel Gergely, Sáfrány Péter), női 70 kg, selejtezők
16.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: M4 Sport, 16.30)

GOLF
PGA TOUR, JAPÁN BAJNOKSÁG
  5.00: 1. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG 
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: Gyergyói HK (romániai)–FEHA19
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Debreceni EAC
SVÁJCI BAJNOKSÁG
20.00: Fribourg–Ajoie (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
EGYNAPOS ORSZÁGÚTI VERSENY
14.50: Gran Piemonte, férfiverseny (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Füchse Berlin (német)–Porto (portugál) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
20.45: MT Melsungen (német)–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1)
20.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
E-CSOPORT
20.45: SAH Aarhus (dán)–Montpellier Handball (francia)
20.45: Barca (spanyol)–Dinamo Bucuresti (román)

LÓSPORT
15.00: Kincsem+ Tuti 1148 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
NŐI MAGYAR KUPA
SELEJTEZŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Vidux-Szegedi RSE–Haladás VSE

SPORTLÖVÉSZET
KORONGLÖVŐ EURÓPA-BAJNOKSÁG, MALAKASZA
Férfi és női trap, 2. nap

TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ
  6.00: egyes, 1. forduló
  9.00: Marozsán Fábián–Zachary Svajda (amerikai)
WTA 1000-ES TORNA, PEKING
  7.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ÚSZÁS
RÖVID PÁLYÁS VILÁGKUPA, 2. ÁLLOMÁS, TASKENT
  7.00: előfutamok
15.00: döntők (Tv: M4 Sport)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Cristiano Ronaldo megszólalt…
  8.00: Szalai Kristóf a vonalban, majd Holczer Ádámot hívjuk
  9.00: Pálinger Katalinnal beszélünk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – egy éve hunyt el Mezey György, aki legutóbb vb-n irányította a magyar labdarúgó-válogatottat
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of – összeállítás a Nemzeti Sportrádió legjobb műsoraiból
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Atlétika, vendég: Márton Anita, a MASZ elnöke
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Göbölyös Gábor, Thury Gábor 
17.00: Hárompontos, kosárlabda-magazin
17.30: Karfiolfül – birkózómagazin
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Katona László
18.00: Kézilabda, módosíthatják a 7 a 6 elleni játékra vonatkozó szabályt
18.30: Sportinnovációs konferencia Balatonbogláron – interjú ifj. Kiss Szilárddal, Tombor Csabával és Székely Norberttel
19.00: Kosárlabda, jól kezdte az idényt a Kaposvár férficsapata
19.30: Labdarúgás, így telt a válogatottszünet az NB I-es kluboknál
20.00: Formula–1, Fernando Alonso indul a Dakaron? A mezőny Szingapúrban
20.30: Maratonira készül Budapest. Interjú Szakács Zoltán sportlövővel.
21.00: Asztali labdarúgás, világbajnokság  Magyarországon
22.15: Sportvilág

 

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