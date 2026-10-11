BL
Adatbankok
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
F1
Egyéni
Csapat
Amerika
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Sportműsor
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Képeken a címvédő ETO veresége az éllovas Puskás Akadémia ellen
TÖRÖK ATTILA (FOTÓK)
0
Tetszik
2026.10.11. 22:48
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
NB I
ETO FC
Puskás Akadémia
Mint megírtuk, a címvédő ETO FC 1–0-ra kikapott az éllovas Puskás Akadémia FC-től a labdarúgó NB I 9. fordulójában. Tekintse meg a mérkőzésről készül galériánkat!
fotó
2026.10.11.
Felcsúti győzelem a címvédő otthonában (Fotók: Török Attila)
NB I
ETO FC
Puskás Akadémia
0 Komment
Legfrissebb hírek
Babó Levente: A Puskás Akadémia szereplésében van némi szerencse, de szakmai minőség is
Labdarúgó NB I
1 órája
Fekete füstbe borult a lelátó a Kispest-Honvéd–Újpest meccsen – képek
Labdarúgó NB I
3 órája
Lukács góljával rangadót nyert Győrben a Puskás Akadémia, és három pont előnnyel áll az élen
Labdarúgó NB I
3 órája
Nagy pofont kapott a Nyíregyháza: a ZTE elleni mérkőzés legjobb képei
Labdarúgó NB I
5 órája
Az Újpest előnye nem sokáig tartott ki a Honvéd ellen, döntetlen lett a vége
Labdarúgó NB I
6 órája
A címvédő ETO FC óvatosan használhatja fegyverét
Labdarúgó NB I
13 órája
Van miért törleszteniük a zalaiaknak; többen is lehetnének a Bozsik Arénában, de...
Labdarúgó NB I
14 órája
Bognár György: Mondtam a fiamnak, álljon ki az esőre, legalább akkor nő egy kicsit, azonban azt felelte, a családban így is ő a legmagasabb…
Labdarúgó NB I
15 órája