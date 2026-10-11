Nemzeti Sportrádió

Képeken a címvédő ETO veresége az éllovas Puskás Akadémia ellen

TÖRÖK ATTILA (FOTÓK)TÖRÖK ATTILA (FOTÓK)
2026.10.11. 22:48
Címkék
NB I ETO FC Puskás Akadémia
Mint megírtuk, a címvédő ETO FC 1–0-ra kikapott az éllovas Puskás Akadémia FC-től a labdarúgó NB I 9. fordulójában. Tekintse meg a mérkőzésről készül galériánkat!
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fotó 2026.10.11.

Felcsúti győzelem a címvédő otthonában (Fotók: Török Attila)

 

NB I ETO FC Puskás Akadémia
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