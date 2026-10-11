Nagy Benedek 13 védést mutatott be a spanyol bajnokságban – kézilabdakörkép

A liga honlapja szerint a magyar játékos 38 százalékos hatékonysággal védett, és továbbra is toronymagasan vezeti az egész bajnokság kapusrangsorát: eddig 195 lövésből 67-et hárított, ami 34 százalékos hatékonyságot jelent.

Jánosi Tamás három gólt lőtt a Tubos Aranda Villa de Arandában, amely hazai pályán 40–33-ra kikapott a címvédő Barcelonától.

Fazekas Gergő négy, Szita Zoltán és Ilic Zoran két-két találattal segítette 31–24-es sikerhez az Orlen Wisla Plockot a KGHM Chrobry Glogów otthonában a lengyel bajnokságban.

Sipos Adrián egyszer volt eredményes az Európa-liga-címvédő MT Melsungenben, amely meglepetésre 33–32-re kikapott a HC Erlangen vendégeként a német Bundesligában.

Kácsor Gréta és Papp Nikoletta négy-négy gólja ellenére a CSM Slatina otthon 26–24-re kikapott a HC Dunarea Brailától a román női élvonalban.