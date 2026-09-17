Klubja új szerződéssel jutalmazta az első gólját megszerző Turi Géza Dávidot

Turi 2025 márciusában, a Notts County ellen mutatkozott be a Grimsbyben. A 2026–2027-es idényben eddig mind a hat League Two-fordulóban pályára lépett, és a Bristol Rovers elleni 2–0-s győzelem alkalmával megszerezte első gólját a klub színeiben – egyben első találatát az angol futballban.

„Géza kiválóan fejlődött az itt töltött időszaka alatt, és úgy gondoljuk, még rengeteg lehetőség van benne. Fontos tagja a csapatnak, ezért nagyon örülünk, hogy elkötelezte magát a klub mellett” – mondta David Artell vezetőedző.

Turi a Feröer-szigetek válogatottjában is bemutatkozott, 2025 szeptemberében játszotta első mérkőzését, majd két hónappal később megszerezte első gólját is. A középpályás a héten ismét meghívót kapott a Nemzetek Ligája csoportmérkőzéseire.

„Nagyon boldog vagyok, hogy aláírtam az új szerződést. Sokat fejlődtem, amióta megérkeztem a klubhoz, és úgy érzem, itt a megfelelő hely arra, hogy tovább javuljak. Szeretnék tovább fejlődni, minél több mérkőzésen játszani, és segíteni a csapatnak elérni a céljait” – fogalmazott Turi.