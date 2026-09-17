Nemzeti Sportrádió

Klubja új szerződéssel jutalmazta az első gólját megszerző Turi Géza Dávidot

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.17. 15:30
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Turi Géza Dávid az angol negyedosztályban még tovább fejlődhet (Fotó: Grimbsby Town)
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Turi Géza Dávid Grimsby Town Feröer-szigetek szerződéshosszabbítás
Turi Géza Dávid új, kétéves szerződést írt alá az angol negyedosztályú Grimsby Townnal, így a magyar származású középpályás 2028 nyaráig marad a klubnál.

Turi Géza Dávid 2025 januárjában érkezett a Grimsby Townhoz a feröeri Víkingurtól, eredeti szerződése 2027 nyaráig szólt. Az új megállapodás további egy évvel is meghosszabbítható.

A 24 éves középpályás a Víkingur akadémiáján nevelkedett, majd öt év alatt csaknem 150 mérkőzésen szerepelt a felnőttcsapatban. A 2024-es idényben feröeri bajnoki címet ünnepelhetett, teljesítményét pedig az év középpályásának járó díjjal is elismerték.

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Turi 2025 márciusában, a Notts County ellen mutatkozott be a Grimsbyben. A 2026–2027-es idényben eddig mind a hat League Two-fordulóban pályára lépett, és a Bristol Rovers elleni 2–0-s győzelem alkalmával megszerezte első gólját a klub színeiben – egyben első találatát az angol futballban.

„Géza kiválóan fejlődött az itt töltött időszaka alatt, és úgy gondoljuk, még rengeteg lehetőség van benne. Fontos tagja a csapatnak, ezért nagyon örülünk, hogy elkötelezte magát a klub mellett” – mondta David Artell vezetőedző.

Turi a Feröer-szigetek válogatottjában is bemutatkozott, 2025 szeptemberében játszotta első mérkőzését, majd két hónappal később megszerezte első gólját is. A középpályás a héten ismét meghívót kapott a Nemzetek Ligája csoportmérkőzéseire.

„Nagyon boldog vagyok, hogy aláírtam az új szerződést. Sokat fejlődtem, amióta megérkeztem a klubhoz, és úgy érzem, itt a megfelelő hely arra, hogy tovább javuljak. Szeretnék tovább fejlődni, minél több mérkőzésen játszani, és segíteni a csapatnak elérni a céljait” – fogalmazott Turi.

Turi Géza Dávid Grimsby Town Feröer-szigetek szerződéshosszabbítás
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