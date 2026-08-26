Nemzeti Sportrádió

NS-infó: Bödő Zoltán játékjogát eladta a Csíkszereda az ETO-nak

2026.08.26. 11:48
null
Bödő Zoltán 2021 óta játszik Csíkszeredában (Fotó: FK Csíkszereda)
Címkék
NB I ETO Bödő Efraim Zoltán Csíkszereda
A román bajnokságban történő átigazolási hírekre szakosodó újságíró, Emanuel Rosu kedd este számolt be arról, hogy a magyar bajnok ETO labdarúgócsapata tárgyalásokat folytat az FK Csíkszereda magyar nemzetiségű középpályása, Bödő Efraim Zoltán szerződtetéséről. A Nemzeti Sport pedig úgy értesült, már megszületett az egyezség a játékos átigazolásáról a klubok között.

 

Az átigazolásokra szakosodó román újságíró, Emanuel Rosu híre szerint az ETO előrehaladott tárgyalásokat folytat a Csíkszeredával a 19 éves, nagykárolyi születésű, magyar nemzetiségű, de U19-es román válogatott Bödő Efraim Zoltán átigazolásáról.

A Nemzeti Sport pedig úgy értesült, hogy Bödő ügyében megszületett a megegyezés a klubok között, már folyamatban van az átigazolás adminisztrációja, és hamarosan be is jelenthetik Győrben a tehetség érkezését. A megegyezés tényét megkeresésünkre megerősítette a Csíkszereda elnöke, Szondy Zoltán is.

A Csíkszereda saját nevelésű középpályása 36 román élvonalbeli meccsen játszott már, három gólt szerzett. 2021-ben került Csíkszeredába, az érmihályfalvi Unireától. Tavaly ő volt a klub történetének első gólszerzője a román élvonalban (igaz, az már a csapat második találata volt a Dinamo elleni meccsen, de az első öngól volt).

BÖDŐ TAVALY A DINAMO BUCURESTI ELLEN SZEREZTE MEG AZ ELSŐ GÓLJÁT A ROMÁN ÉLVONALBAN

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként),  Bödő Efraim Zoltán (FK Csíkszereda – Románia), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár), 
Kölcsönbe érkezők: Peter Agba (nigériai, Maccabi Haifa – Izrael), Jewison Bennette (Costa Rica-i, LNZ Cserkaszi – Ukrajna), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország)
Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Raki Auani (tunéziai, Riga FC – Lettország), Yaakobishvili Antal (Girona – Spanyolország)
Távozók: Nadir Benbuali (algériai, Pyramids FC – Egyiptom), Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

 

NB I ETO Bödő Efraim Zoltán Csíkszereda
Legfrissebb hírek

Gundel-Takács Bence szerint a ZTE nagy árat fizet a rutintalanságáért

Labdarúgó NB I
39 perce

NB I-es kincskereső: Bognár György „felfedezte" az ügyes Lapu Andort (is)

Labdarúgó NB I
23 órája

CIES: a fiatalperceket tekintve a labdarúgó NB I második Európában

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:24

Az ETO-nál kölcsönjátékosok pótolják a távozókat, igazolt a Honvéd és a Paks – piaci körkép

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:35

Távozott az Újpest francia középpályása, meg is van az új klubja

Labdarúgó NB I
2026.08.24. 21:00

Marokkói középpályással erősített a Kispest-Honvéd – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.08.24. 16:55

Az MTK középső védője Pakson folytatja – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.08.24. 14:25

Jurek Gábor: Most már elhiszem, hogy jó játékos vagyok

Labdarúgó NB I
2026.08.24. 12:50