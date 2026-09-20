MLS: Gazdag Dániel elérte a 150-et, csapata óriási hajrával győzött

A ligában 2021 tavaszán bemutatkozó, a Philadelphia Union és a Columbus Crew után néhány hete immár a New England Revolutiont erősítő Gazdag Dániel szép jubileumhoz érkezett: 150. alkalommal volt tagja kezdőcsapatnak MLS-alapszakaszi mérkőzésen.

S bár ezúttal nem ő játszotta a főszerepet, különleges győzelem teszi emlékezetessé a napot. A New England az első húsz percben kétgólos előnyt szerzett az Orlando City ellen, ám a vendégek a második félidőben visszakapaszkodtak, és amikor a magyar légióst a 89. percben lecserélték, 2–2 állt az eredményjelzőn. De a java még hátravolt: a 93. percben a leshatárról kiugró Peyton Miller újra vezetéshez juttatta a hazaiakat, majd társához hasonlóan Carles Gil is belőtte a második gólját, így a vége 4–2 lett – a Revolution sorozatban harmadszor nyert, és 26 meccsen szerzett 46 ponttal a Keleti főcsoport második helyén áll.

Sallói Dániel négy évvel korábban debütált, ő már 213-adszor került be a kezdőbe MLS-karrierje során, és szombat este végig a pályán is maradt a torontói sorokban, de nem volt alkalma ünnepelni: a remek szériában lévő – egyhuzamban a 16. bajnoki meccsén veretlenül maradó – St. Louis City 3–1-re nyert, és felkapaszkodott a Nyugati főcsoport harmadik helyére. Sallóiék egymás után másodszor vesztettek, a keleti 12. helyen állnak, négypontnyira a rájátszással kecsegtető pozícióktól.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

New England Revolution–Orlando City 4–2

St. Louis City–Toronto FC 3–1

A keleti élcsoport: 1. Nashville 57 pont (26. mérk.) – már bejutott a rájátszásba, 2. New England 46 (26), 3. Inter Miami 45 (25), …12. Toronto 29 (26)

A nyugati élcsoport: 1. Vancouver 49 (25), 2. Houston 44 (26), 3. St. Louis 44 (26)

A főcsoportok első hét-hét helyezettje bejut a rájátszásba, a 8–9. helyezettek a wild card körben harcolhatják ki a playoffot.