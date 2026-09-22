Nemzeti Sportrádió

A tartományi választások után új helyzet állt elő Berlin olimpiai pályázatában

2026.09.22. 21:25
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Fotó: Getty Images
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nyári olimpia olimpia Berlin
Új helyzet állt elő Berlin olimpiai pályázatában, miután a Baloldal jelentős előnnyel nyerte meg vasárnap a tartományi választást.

A Die Linke párt ugyanis – amely az egykori NDK-t irányító szocialista párt utódja – ellenzi, hogy a város olimpiai és paralimpiai játékoknak adjon otthont. A választási győzelem után Elif Eralp – a 45 éves, török származású politikus várhatóan Berlin következő polgármestere lesz – határozottan kijelentette: a város olimpiai pályázatának gyakorlatilag semmi esélye a sikerre. Hangsúlyozta: már maga a kandidálás és a rendezésére szánt „további milliók és milliárdok” nem más, mint az adófizetők pénzének pazarlása. Eralp hozzátette, mindezek mellett azt sem látja, hogy az olimpiai projekt „bármilyen hasznot jelentene Berlinnek”.

A berlini olimpiai pályázat előkészítői ugyanakkor párbeszédet kezdeményeznek a témában, amiről hivatalos levélben tájékoztatták Elif Eralpot. A pályázaton dolgozó testület képviseletében Kaweh Niroomand kiemelte: a végső döntés kimondása előtt szeretnének egyeztetni Eralppal, még akkor is, ha a politikus álláspontja „egyértelmű”. A levélben kiemelték, hogy a kampány véget ért, így eljött az ideje a párbeszédnek, valamint felhívták a figyelmet, hogy az olimpia és paralimpia nem csupán néhány hétig tartó projekt, hanem jövőkép az elkövetkező évekre és a következő generációk számára.

A testület – amelynek tagjai között van a Baloldal politikusa is – abban bízik, hogy még a Német Olimpiai Sportágak Szövetségének szombati, rendkívüli közgyűlése előtt sor kerülhet az egyeztetésre. A közgyűlésen választják ki azt a várost, amellyel Németország pályázik a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es olimpia megrendezésére. Berlin mellett – Kiellel közösen – München, valamint a Rajna–Ruhr-régió van versenyben.

 

nyári olimpia olimpia Berlin
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