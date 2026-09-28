Nemzeti Sportrádió

Nemzetek Ligája: Klopp szerint nem ilyen rossz a német válogatott

2026.09.28. 08:53
Klopp szerint a közeljövőben eljön az a pillanat, amikor bárki számára kemény ellenfél lesz a német válogatott (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Görögország Jürgen Klopp Németország
A Nemzetek Ligájában a görögöktől elszenvedett hazai vereség ellenére Jürgen Klopp úgy látja, a német labdarúgó-válogatott jobb teljesítményre képes, de ehhez idő kell.
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Görögország 1–0-ra nyert Augsburgban a meccs nagy részében elképzelés nélkül, gyengén, sok hibával futballozó németek ellen.

„Ha mostanra elszállt a lelkesedés, azt sajnálom. Ugyanakkor semmi okom arra, hogy most letargiába essek, és azt mondjam: valójában ilyen rosszak vagyunk. Mert nem vagyunk azok” – jelentette ki határozottan Klopp, majd hozzátette: 

„De még nem is vagyunk olyan jók, amilyenek lenni szeretnénk.”

A csalódást okozó világbajnoki szereplés után kinevezett 59 éves szakemberrel a német válogatott két meccs után egy ponttal áll a Nemzetek Ligájában, és sorozatban négymeccses nyeretlenségnél tart. Az NL-rajton 1–1-es döntetlent ért el Hollandiában, majd jött a hazai 1–0-s vereség. A német válogatott először kapott ki a görögöktől, előző tíz találkozójukon hétszer győzött, háromszor döntetlent ért el.

„Eleve tudtam, hogy a német labdarúgás jelenleg nem éppen a legjobb helyzetben van, és hogy Jürgen Klopp sem fogja egyetlen kézmozdulattal megoldani az összes problémát. Ha ezt valaki eddig nem tudta volna, mostanra bizonyára tisztában van vele” – fogalmazott a szakvezető az augsburgi találkozó után. Szerinte mindenki azt szeretné, hogy a csapat nagyon gyorsan eredményes legyen.

„A közeljövőben eljön majd az a pillanat, amikor bárki számára kemény ellenfél leszünk” – ígérte Klopp. A németek csütörtökön a pont nélküli Szerbiát fogadják Münchenben a Nemzetek Ligájában, majd vasárnap a görögök vendégei lesznek Szalonikiben.

NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
Németország–Görögország 0–1 (Kurbelisz 74.)
Szerbia–Hollandia 1–2 (L. Jovics 46., ill. Meerdink 30., 69. – az elsőt 11-esből)

Nemzetek Ligája Görögország Jürgen Klopp Németország
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