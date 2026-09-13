Országos csúcsot döntött az íjász Balogh Mátyás
Új országos csúccsal nyerte meg Balogh Mátyás az íjász Közép-európai Kupa hatodik fordulóját a Budai II László Stadionban rendezett versenyen szombaton.
A tokiói olimpikon saját közösségi oldalán számolt be a 679 körös teljesítményről, amellyel az első helyen végzett, megelőzve a horvát Matija Smagucot és a szlovén Andraz Samecet. Sipőcz Béla 625 körrel a hatodik lett.
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