Nemzeti Sportrádió

Országos csúcsot döntött az íjász Balogh Mátyás

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.09.13. 11:18
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Balogh Mátyás (Fotó: Földi Imre, archív)
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országos csúcs Balogh Mátyás íjászat
Új országos csúccsal nyerte meg Balogh Mátyás az íjász Közép-európai Kupa hatodik fordulóját a Budai II László Stadionban rendezett versenyen szombaton.

A tokiói olimpikon saját közösségi oldalán számolt be a 679 körös teljesítményről, amellyel az első helyen végzett, megelőzve a horvát Matija Smagucot és a szlovén Andraz Samecet. Sipőcz Béla 625 körrel a hatodik lett.

 

országos csúcs Balogh Mátyás íjászat
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