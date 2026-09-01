Red Bull Four 2 Score: a nyolc között búcsúzott a Dominators

Kanadában az időjárás is próbára tette a Red Bull Four 2 Score mezőnyét. A csaknem 27 Celsius-fokos meleg a helyi viszonyokat ismerve egészen rendkívüli futballidőnek számított, a Dominators tagjai azonban aligha foglalkoztak sokat a hőmérővel: az első nap jó szereplésén felbuzdulva úgy vágtak neki az egyenes kieséses szakasznak, hogy szeretnének még több meccset játszani Torontóban.

Ehhez elsőként Albánián kellett túljutniuk a negyeddöntőben, és a mérkőzés képe alapján sokáig minden okuk megvolt hinni abban, hogy sikerülhet a négy közé kerülés. A magyar csapat nevéhez hűen dominálta az összecsapást, óriási labdabirtoklási fölényben futballozott, hosszú periódusokra a saját térfelére szorította ellenfelét, amely olykor percekig csak kereste a labdát. Egyvalami azonban hiányzott: az első nap kíméletlen helyzetkihasználását nem sikerült átmenteni a folytatásra.

Ami addig kimaradt, az a végjátékban csaknem megbosszulta magát. A torna egyik, ha nem a legizgalmasabb hajrája következett, és amikor már mindenki az egy az egy elleni folytatásra készült, az albánok lecsaptak a lehetőségre: három másodperccel a mérkőzés végét jelző dudaszó előtt megszerezték a vezetést.

Csakhogy ezzel nincs vége a meccs krónikájának, az utolsó pillanatig küzdő Dominators gondoskodott a drámai végszóról. A hátralévő néhány másodpercben Büki Baltazár jó ütemben érkezett a kaput körülvevő palánkra ívelt labdára, és még éppen hogy a lefújás előtt a hálóba kotorta. Az albánok ugyan reklamáltak, a gól érvényes maradt, így az egy az egy elleni játék döntött a továbbjutásról.

Ezek jelentették a magyar csapat utolsó igazán örömteli pillanatait a pályán. Az idegőrlő folytatásból Albánia jött ki jobban, így a végig nagyot küzdő, a negyeddöntőt jelentős részben uraló Dominators torontói kalandja a legjobb nyolc között ért véget.

„Nagyszerűen megszervezett tornán vehettünk részt. Sok remek futballistával és hozzánk hasonló képességű csapattal mérhettük össze a tudásunkat, ráadásul az egész hetet kiváló programok színesítették – mondta Büki Baltazár, a Dominators legeredményesebb játékosa. – Sajnáljuk, hogy Szoboszlai Dominik liverpooli kötelezettségei miatt nem tarthatott velünk Torontóba, hiszen alapítóként ő is a csapat része. Szerettünk volna nyerni, mindent beleadtunk, és végül nüanszokon múlt, hogy nem jutottunk a legjobb négy közé. Mindenesetre köszönjük a Red Bullnak a lehetőséget, parádés napokon vagyunk túl!”

Kertész Attila csapatkapitány ugyan érzett némi csalódottságot a kiesés miatt, a rá jellemző derűből ezúttal sem veszített.

„Az előző évhez képest jobban szerepeltünk, ami talán annak is betudható, hogy ezúttal többet játszottam… A viccet félretéve, nem lehetünk elégedetlenek, hiszen a csoportból az első három között jutottunk tovább, mégis maradt bennünk hiányérzet, mert szerintem a negyeddöntőből is továbbléphettünk volna. Mivel Dominikot győztes mentalitás jellemzi, biztosan talált volna kifogásolnivalót a játékunkban, de az erőbedobásunkat szerintem megdicsérte volna.”

A torna végkimenetele eközben kevésbé szolgált meglepetéssel: ahogyan előzetesen is sejteni lehetett, az előző évhez hasonlóan ezúttal is Mexikó bizonyult a mezőny legerősebb csapatának, szinte valamennyi ellenfelével felmosta a padlót, és megérdemelten szerezte meg az elsőséget.