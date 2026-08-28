Megszoksz vagy megszöksz – Tóth Alex élvezi a Premier League-stílust; Matija Ljujics második, erőből megütött szervája

A Nemzeti Sport

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A Juventust a Groupama Arénában fogadja, az AC Milannal a San Siróban csap össze a török Trabzonsport nagy különbséggel (5–0) kiejtő Ferencváros az Európa-liga ligaszakaszában – a pénteki monacói sorsolás után a játékosok alig várják az újabb nagy mérkőzéseket. Borbola Bence írása

A Ferencváros vezetőedzője, Borbély Balázs szerint a csapat fejben erősebb volt a törököknél. Az edző beszélt Mohamed Szalah semlegesítéséről és Nagy Olivér csapatba állításáról is. A zöld-fehérek edzőjével Borbola Bence beszélgetett

Ennyi hiba és rossz döntés nem fér bele – mondta lapunknak adott interjújában Matija Ljujics. A lila-fehérek 32 éves középpályása önkritikusan bevallja, ő maga is bakizott egykor, meglehet, ha tinédzserkorában fogja valaki a kezét, ma topligában játszik, így viszont... Az újpestiek futballistáját Galambos Dániel kérdezte

Megszoksz vagy megszöksz – Tóth Alex élvezi a Premier League-stílust. Nehéz első fél éven, kevés játékpercen és Bournemouth-játékosként elszenvedett első vereségén is túl van Tóth Alex, aki manapság már jóval otthonosabban mozog a PL világában. A 13-szoros magyar válogatott középpályás lapunknak elmondta, miért érzi úgy, hogy megérkezett Angliába, hogyan változott a helyzete Marco Rose érkezésével, és miért hiszi, hogy a magyar válogatott megnyerheti a Nemzetek Ligája-csoportját. Borsos László exkluzív interjúja

Juhász Dorka: Minden esélyünk megvan a továbbjutásra! Pénteken kapcsolódott be a szeptember 4-én kezdődő berlini világbajnokságra készülő női kosárlabda-válogatott közös munkájába Juhász Dorka, a WNBA-s Minnesota Lynx középjátékosa, aki bizakodó az együttes vb-szereplését illetően. Fazekas Zoltán interjúja

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