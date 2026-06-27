Videó: Muslera újabb hibája után vezetnek a spanyolok

A H-csoportban az első félidő nem bővelkedett a gólokban: egyetlen találat esett a két mérkőzésen, a spanyolok vezetnek, miután Alex Baena lövését Fernando Muslera kapus bevédte. Mutatjuk a gólt!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

H-CSOPORT

URUGUAY–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–1) – ÉLŐ

Online tudósítás itt! BAENA LÖVÉSE UTÁN JÖTT AZ ÚJABB HIBA MUSLERÁTÓL VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

H-CSOPORT

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK–SZAÚD-ARÁBIA 0–0 (0–0) – ÉLŐ Online tudósítás itt!