Videó: Muslera újabb hibája után vezetnek a spanyolok
A H-csoportban az első félidő nem bővelkedett a gólokban: egyetlen találat esett a két mérkőzésen, a spanyolok vezetnek, miután Alex Baena lövését Fernando Muslera kapus bevédte. Mutatjuk a gólt!
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
H-CSOPORT
URUGUAY–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–1) – ÉLŐ
Online tudósítás itt!
BAENA LÖVÉSE UTÁN JÖTT AZ ÚJABB HIBA MUSLERÁTÓL
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
H-CSOPORT
ZÖLD-FOKI-SZIGETEK–SZAÚD-ARÁBIA 0–0 (0–0) – ÉLŐ
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik