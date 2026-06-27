Nemzeti Sportrádió

Videó: Muslera újabb hibája után vezetnek a spanyolok

H. Á.H. Á.
2026.06.27. 02:57
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Alex Baena lövésével került előnybe Spanyolország (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Szaúd-Arábia Zöld-foki-szigetek Uruguay Spanyolország
A H-csoportban az első félidő nem bővelkedett a gólokban: egyetlen találat esett a két mérkőzésen, a spanyolok vezetnek, miután Alex Baena lövését Fernando Muslera kapus bevédte. Mutatjuk a gólt!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
H-CSOPORT
URUGUAY–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–1)  ÉLŐ
Online tudósítás itt!

BAENA LÖVÉSE UTÁN JÖTT AZ ÚJABB HIBA MUSLERÁTÓL

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
H-CSOPORT
ZÖLD-FOKI-SZIGETEK–SZAÚD-ARÁBIA 0–0 (0–0) – ÉLŐ

Online tudósítás itt!

 

 

foci vb 2026 vb 2026 Szaúd-Arábia Zöld-foki-szigetek Uruguay Spanyolország
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