Diego Maradona és Lionel Messi aláírt meze is látható Kecskeméten

Büki Péter

Barcelonában járva érdemes útba ejteni a Camp Nou-tól 200 méterre található Futballáriumra keresztelt éttermet, amelyben gasztronómia találkozik a futballtörténelemmel. Az egyre népszerűbb helyet 13 éve a szombathelyi Büki Péter álmodta meg, s egyedi foci relikviák, non-stop sportközvetítés, különleges gasztronómiai élmények várnak egész nap a betévedő vendégekre. Ám a Futballárium nem csupán étterem, hanem időutazás is, mivel több száz dedikált futballrelikviának ad otthont az 1900-as évektől napjainkig.

Június végén ráadásul nem kell Barcelonába utazni, hogy a világsztár labdarúgók aláírt, bekeretezett mezeit bárki megcsodálhassa, ugyanis Büki Péter úgy döntött, gyűjteményének legértékesebb darabjait Kecskeméten is kiállítja, így többek között Andrés Iniesta, Diego Maradona, Lionel Messi, Luis Suárez és Xavi dedikált meze is testközelből, egy helyen látható a kecskeméti Four Points by Sheraton Hotel és Konferencia központban.

Mint azt Büki Pétertől megtudtuk, az évek során felhalmozott gyűjteményének legékesebb darabjait hozta haza, hogy megmutassa Kecskemét labdarúgást kedvelő polgárainak. Az FC Barcelona legendáinak exkluzív kiállítása ingyenesen látogatható három napon át, június 23-án (kedd) 10.00-19.00-ig, június 24-én (szerda) 10.00-16.00-ig, míg június 25-én (csütörtök) 10.00-16.00-ig.