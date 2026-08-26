Nemzeti Sportrádió

Infantino-terv: az UEFA visszavonhatja a FIFA-tornák bojkottjára vonatkozó fenyegetését

2026.08.26. 15:47
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Gianni Infantino és Aleksander Ceferin (Fotó: Getty Images)
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FIFA UEFA Gianni Infantino
Az Európai Labdarúgó-zövetség (UEFA) várhatóan eláll a nemzetközi szövetség (FIFA) égisze alatt futó tornák bojkottjára vonatkozó fenyegetésétől, miután garanciát kapott arra, hogy nem veszik újra napirendre a világbajnokság és más jelentős viadalok üzleti alapon történő értékesítésére vonatkozó terveket.

A háttérben zajló tárgyalásokról a Reuters hírügynökséget tájékoztatták.

Gianni Infantino FIFA-elnök reformötlete – azaz a milliárdos cégek bevonásával történő vb-rendezés – előbb óriási felháborodást váltott ki, majd néhány nap alatt elhalt, ám a sportvezető ellen egyre többen emelték fel a hangjukat, és több szervezet, köztük az UEFA bojkottal fenyegetőzött. Az európai szövetség nem elégedett meg a terv visszavonásával, hanem garanciákat kért, hogy soha többet ne is vegyék elő.

A legközelebbi FIFA-torna a jövő szombaton kezdődő lengyelországi U20-as női világbajnokság lesz.

 

FIFA UEFA Gianni Infantino
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