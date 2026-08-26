Infantino-terv: az UEFA visszavonhatja a FIFA-tornák bojkottjára vonatkozó fenyegetését

A háttérben zajló tárgyalásokról a Reuters hírügynökséget tájékoztatták.

Gianni Infantino FIFA-elnök reformötlete – azaz a milliárdos cégek bevonásával történő vb-rendezés – előbb óriási felháborodást váltott ki, majd néhány nap alatt elhalt, ám a sportvezető ellen egyre többen emelték fel a hangjukat, és több szervezet, köztük az UEFA bojkottal fenyegetőzött. Az európai szövetség nem elégedett meg a terv visszavonásával, hanem garanciákat kért, hogy soha többet ne is vegyék elő.

A legközelebbi FIFA-torna a jövő szombaton kezdődő lengyelországi U20-as női világbajnokság lesz.