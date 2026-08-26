Infantino-terv: az olasz szövetség megvonta a támogatást a FIFA-elnöktől

A FIGC jelezte, a 2027 márciusában esedékes elnökválasztáson nem Infantinóra fog szavazni.

Infantino hetek óta éles bírálatok kereszttüzében áll, miután a múlt hónapban ismertette azt a többmilliárdos tervét, amelynek értelmében magánbefektetőknek értékesítette volna a vb és más FIFA-tornák közvetítési és egyéb jogait. A heves tiltakozások, bojkott fenyegetések hatására a FIFA vezetője végül napokkal később visszavonta javaslatát.

„Továbbra is együttműködünk az UEFA-val és a többi európai szövetséggel egy olyan sportági jövőkép népszerűsítése érdekében, amely az érdemeken, a szolidaritáson, a fenntarthatóságon és a szurkolókon alapul” – nyilatkozta Giovanni Malago, a FIGC elnöke.

Infantino július végén jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a FIFA lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. Szakemberek egybehangzó véleménye volt, hogy ez a lépés fokozhatná a nyomást a vb mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába.