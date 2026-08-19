Nemzeti Sportrádió

Szlovák Kupa: tizenhárom gólt rúgott a DAC, Szánthó Regő ismét eredményes volt a Besztercebányában

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
2026.08.19. 20:38
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Fotó: DAC
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DAC Szlovák Kupa Dunaszerdahely
Mind a négy többségi magyar tulajdonú klub sikeresen vette a labdarúgó Szlovák Kupa 2. fordulójának akadályát. Kimagaslott közülük a DAC, amely 13–0-ra győzött a hatodosztályú Komáromszentpétervár otthonában.

A dunaszerdahelyiek 18-as keretébe Robert Klauss vezetőedző kilenc olyan játékost nevezett, aki a DAC akadémiáján nevelkedett. Ezenkívül először az idényben Tuboly Máté is ott volt a keretben. A magyar játékos a kispadon kezdett, majd a második félidőben pályára lépett, ráadásul csapatkapitányként vezette a sárga-kékeket. A DAC gólfesztivált rendezett Komáromszentpéterváron, ahol rekordszámú, 1200 néző követte a találkozót. A dunaszerdahelyiek 7–0-s félidő után 13–0-ra győztek, és magabiztosan jutottak tovább.

Szánthó Regő a Besztercebánya mezében folytatta a gólgyártást. A hétvégi két találata után szerdán az ötödosztályú Nagylócsa otthonában 2–0-ra nyert a Dukla, amelynek színeiben a magyar játékos a 17. percben volt eredményes.

SZLOVÁKIA
Kupa, 2. forduló
Komáromszentpétervár (VI.)–DAC 0–13
Gólszerző: Corr, Gueye, Kukovec (3-3), Trusa, Sylla (2-2)
DAC: Tuboly Máté és Tóth Dániel a második félidőt végigjátszotta.

Raszlavica (III.)–FC Kassa 0–5
Gólszerző: Kahvics (2), Rehus, Dimun, Lukácovic

Nádasfő (IV.)–STK Somorja 0–1
Gólszerző: Bubuteisvili

Losonctamási (V.)–Komárom 0–5
Gólszerző: Ganbold (2), Leoni, Leginus, Muritala
Komárom: Mitring Zsombor végig a pályán volt.

Nagylócsa (V.)–Besztercebánya 0–2
Gólszerző: Szánthó, Kubala
Besztercebánya: Szánthó Regő végigjátszotta a meccset, gólt szerzett.

 

DAC Szlovák Kupa Dunaszerdahely
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