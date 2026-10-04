Középtávú duatlon ob: Szollár Zsolt és Nyilas Zsuzsanna nyert Balatonszemesen

A versenyzőknek kétszer 10 kilométer futást, valamint a kettő között 60 kilométer kerékpározást kellett teljesíteniük a balatonszemesi Rózsa park környékén kialakított pályán, illetve két keréken a Balatonszemes-Balatonőszöd-Balatonszárszó útvonalon.
Szollár Zsolt 2:44:54 órás idővel diadalmaskodott a férfiak versenyében, mögötte Lőrincz Gergely lett a második, Nagy Gábor pedig a harmadik.
A nőknél Nyilas Zsuzsanna győztes ideje 3:21:32 óra volt, ami több mint hét perccel volt jobb, mint a másodikként záró Kareczki Petra ideje. A dobogó alsó fokára Varga-Kövér Hajnalka állhatott fel.
KÖZÉPTÁVÚ DUATLON OB
Férfiak
1. Szollár Zsolt (TSK) 2:44:54 óra
2. Lőrincz Gergely (FTC) 2:55:35
3. Nagy Gábor (Csömöri Sport Kft.) 2:58:31
Nők
1. Nyilas Zsuzsanna (TSK) 3:21:32 óra
2. Kareczki Petra (BEAC Triatlon) 3:28:50
3. Varga-Kövér Hajnalka (VTE) 3:30:07