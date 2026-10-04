Középtávú duatlon ob: Szollár Zsolt és Nyilas Zsuzsanna nyert Balatonszemesen

A versenyzőknek kétszer 10 kilométer futást, valamint a kettő között 60 kilométer kerékpározást kellett teljesíteniük a balatonszemesi Rózsa park környékén kialakított pályán, illetve két keréken a Balatonszemes-Balatonőszöd-Balatonszárszó útvonalon.

Szollár Zsolt 2:44:54 órás idővel diadalmaskodott a férfiak versenyében, mögötte Lőrincz Gergely lett a második, Nagy Gábor pedig a harmadik.

A nőknél Nyilas Zsuzsanna győztes ideje 3:21:32 óra volt, ami több mint hét perccel volt jobb, mint a másodikként záró Kareczki Petra ideje. A dobogó alsó fokára Varga-Kövér Hajnalka állhatott fel.

KÖZÉPTÁVÚ DUATLON OB

Férfiak

1. Szollár Zsolt (TSK) 2:44:54 óra

2. Lőrincz Gergely (FTC) 2:55:35

3. Nagy Gábor (Csömöri Sport Kft.) 2:58:31

Nők

1. Nyilas Zsuzsanna (TSK) 3:21:32 óra

2. Kareczki Petra (BEAC Triatlon) 3:28:50

3. Varga-Kövér Hajnalka (VTE) 3:30:07