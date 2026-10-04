Nemzeti Sportrádió

Középtávú duatlon ob: Szollár Zsolt és Nyilas Zsuzsanna nyert Balatonszemesen

2026.10.04. 15:30
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Fotó: Facebook/Szollár Zsolt
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duatlon ob középtávú duatlon ob Nyilas Zsuzsanna Szollár Zsolt
A férfiaknál Szollár Zsolt, a nőknél pedig Nyilas Zsuzsanna nyerte a középtávú duatlon országos bajnokságot vasárnap Balatonszemesen.

A versenyzőknek kétszer 10 kilométer futást, valamint a kettő között 60 kilométer kerékpározást kellett teljesíteniük a balatonszemesi Rózsa park környékén kialakított pályán, illetve két keréken a Balatonszemes-Balatonőszöd-Balatonszárszó útvonalon.

Szollár Zsolt 2:44:54 órás idővel diadalmaskodott a férfiak versenyében, mögötte Lőrincz Gergely lett a második, Nagy Gábor pedig a harmadik.

A nőknél Nyilas Zsuzsanna győztes ideje 3:21:32 óra volt, ami több mint hét perccel volt jobb, mint a másodikként záró Kareczki Petra ideje. A dobogó alsó fokára Varga-Kövér Hajnalka állhatott fel.

KÖZÉPTÁVÚ DUATLON OB
Férfiak
1. Szollár Zsolt (TSK) 2:44:54 óra
2. Lőrincz Gergely (FTC) 2:55:35
3. Nagy Gábor (Csömöri Sport Kft.) 2:58:31

Nők
1. Nyilas Zsuzsanna (TSK) 3:21:32 óra
2. Kareczki Petra (BEAC Triatlon) 3:28:50
3. Varga-Kövér Hajnalka (VTE) 3:30:07

 

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