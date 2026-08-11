Unai Emery minden sorozatban aranyérmes lenne az Aston Villával

Új korszakba lépett az Aston Villa. Ezt Unai Emery, a csapat menedzsere mondja, s való igaz: érkezése előtt évtizedekig szóba sem jöhetett, hogy a birminghami együttes egyáltalán megközelíti a nyolcvanas éveket, amikor európai kupák elhódításáért küzdött, sikeresen. Az Európa-liga megnyerésével harminc­éves „trófeaínség” szakadt meg, szerdán pedig itt az újabb lehetőség, hogy a klubtörténet második európai Szuperkupáját is megnyerje 1982 után.

A keret jelentősen átalakult a nyáron, természetesen hatalmas klubrekordot jelentett a Villának Morgan Rogers 138 millió eurós eladása a Chelsea-nek, Youri Tielemans pedig 41 millióért került a Manchester Unitedhez. Donyell Malen Rómába szerződött, Enzo Barrenechea a Benficához, Lewis Dobbin a Southamptonhoz, a francia válogatott balhátvéd, Lucas Digne pedig a Paris Saint Germainhez. A 233.5 millió eurós bevétel mellé több mint százmilliós kiadás is párosult, érkezett a vb svájci sztárja, Johan Manzambi Freiburgból, Joao Gomes Wolverhamptonból, Modou Cissé Linzből és kölcsönben Alejandro Garnacho a Chelsea-től.

Az Aston Villa 44 évvel ezelőtt a Barcelonát verte meg a Szuperkupában (3–1-es összesítéssel), és ezúttal is nagy név lesz az ellenfele Salzburgban, Unai Emery korábbi kenyéradója, a PSG.

„Úgy érzem, új korszakba lépett az Aston Villa, amikor serlegeket gyűjthet – nyilatkozta a finálét felvezető UEFA-interjúban a spanyol edző. – Rendkívül fontos az európai Szuperkupa. Szeretnénk sikeres csapatot építeni, amelynek következményeképpen nagy címeket szerezhetünk. A Paris Saint-Germain elleni mérkőzés újabb lehetőség erre. A világ legjobb együttese jelenleg, ennél jobb erőfelmérőt nem találhatunk.”

Emery nem először találkozik Luis Enriquével ebben a „sorozatban”, 2015-ben a Sevillával nyerte meg a második számú európai sorozatot, honfitársa pedig a Barcelonával a BL-t. Minden idők egyik legemlékezetesebb döntőjében 5–4-re nyertek a katalánok a hosszabbításban.

„A csapatai mindig ragyogóan futballoznak. A kapcsolatunk az egymás ellen átélt nagy csatákból építkezett. Büszke vagyok a munkánkra, és arra, hogy a legjobb edzők ellen mérkőzhetünk meg újra és újra. Pep Guardiola ellen varázslatos volt meccselni, ahogy Luis Enrique ellen is. Hogy miért? Rengeteget követelnek tőlem, és hihetetlenül motiválnak is. Minden menedzsert tisztelek, és ez csak fokozódik, amikor versenyre kelek velük, meg kell küzdenem azért, hogy legyőzzem őket. Az Európa-ligát ötször megnyerni, BL-elődöntőbe jutni a Villarreallal, negyeddöntőbe jutni az Aston Villával: mindez hatalmas elégedettséggel és hálával tölt el. Álmodozom a Bajnokok Ligája-győzelemről. Láttam csapatokat az elmúlt években, amelyek a miénkhez hasonló szinttel közel kerültek hozzá: a Dortmund döntőt játszott, a Villarreal elődöntőt. Próbálunk versenyképes együttessé válni, amely arról híres, hogy nyer, nem arról, hogy kikap, és amely minden sorozatban az első helyért küzd.”

Tavaly látványos BL-párharcot vívott a két együttes, Párizsban 3–1-re nyert az azóta két BL-t nyerő PSG, Birminghamben viszont hallatlanul izgalmas meccsen 3–2-re a Villa győzött.

EURÓPAI SZUPERKUPA

Szerda, 21.00: PSG (francia)–ASTON VILLA (angol)

Salzburg. Vezeti: Omar Artan (szomáliai) Tv: RTL