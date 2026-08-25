Nemzeti Sportrádió

„Elég volt!” – fakadt ki a klasszis Infantino ellen; CR árulkodó arckifejezése

T. Z.T. Z.
2026.08.25. 10:53
null
Gianni Infantino körül egyre jobban fogy a levegő (Fotó: Getty Images)
Címkék
FIFA Cristiano Ronaldo Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Mikael Silvestre Gianni Infantino
Egyre nagyobb nyomás nehezedik Gianni Infantinóra, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökére, miután most már a futballvilág több ismert szereplője is nyíltan a távozását sürgeti.

A FIFA vezetője ellen ezúttal legendás játékosok fogalmaztak meg éles kritikát, és strukturális változásokat követelnek a szervezet működésében – számolt be róla hétfőn terjedelmes cikkben a brit Daily Mail. A felszólalók között van Mikaël Silvestre, a Manchester United és a francia válogatott korábbi védője, aki a hivatalos X-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben röviden, ám annál egyértelműbben fogalmazott: „Elég volt!”

A posztot többek között Emmanuel Petit, az 1998-as világbajnok francia válogatott tagja, valamint az angol női válogatott klasszisa, Lucy Bronze is megosztotta a saját oldalán. A nyilatkozat szerint a megszólalók ugyanazokat az aggályokat osztják, mint a futballszurkolók milliói világszerte: azaz úgy vélik, a sportág eltávolodott az alapértékeitől, miközben a legfontosabb döntések többnyire a játékosok és a szurkolók véleményének figyelembevétele nélkül történnek.

„Változásra van szükség. A hatalom elhomályosította a jelenlegi vezetés képességét arra vonatkozóan, hogy különbséget tegyen a saját érdekei és a futball számára szükséges megoldások között” – olvasható a közleményben.

A nyilatkozat azért is kapott nagy visszhangot a médiában, mert Silvestre a FIFA egyik belső testületének tagjaként fogalmazta meg a véleményét.

A közelmúlt eseményei lehetetlenné tették a hallgatást. Elég volt! Felszólítunk minden érintettet, hogy lépjen előre, és segítsen megreformálni sportágunk jövőjét.

Eközben a közösségi médiában Cristiano Ronaldo és Infantino személyes találkozása is lavinát indított el – a portugál klasszis a párizsi Esports Világkupán futott össze a FIFA első emberével. Infantino ekkor gratulált az ötszörös aranylabdásnak, aki közel jár pályafutása 1000. góljához, Ronaldo azonban a rövid beszélgetés után láthatóan kellemetlen arckifejezéssel távozott, nyilvánvalóan ezzel is utalva arra, hogy ő is az Infantino-ellenesek táborába tartozik.

Hogy Infantino lesz-e még a FIFA élén, amikor Ronaldo esetlegesen eléri a történelmi mérföldkövet, egyelőre kérdéses. A jelenlegi CONCACAF-elnök, egyben FIFA-alelnök Victor Montagliani neve már szóba került lehetséges kihívóként a márciusi elnökválasztás előtt, így a következő hetekben, hónapokban alighanem tovább fokozódik a küzdelem a szervezet irányításáért.

Kapcsolódó tartalom

Csányi Sándor Gianni Infantinónak: Az utolsó csepp a pohárban Kevin Lamour váratlan elbocsátása volt

Bizalmatlansági szavazást fontolgatnak regionális szövetségekben a FIFA-elnök menesztése érdekében.

Csányi Sándor súlyosnak és elfogadhatatlannak tartja az Infantino-tervet

Az MLSZ a 24.hu cikkében reagált: a magyar szövetség elnöke csak július 28-án, a terv nyilvánosságra kerülésével egy időben szerzett tudomást a FIFA-elnök akciójáról.

Infantino-terv: távozott posztjáról a FIFA operatív igazgatója

„Csend van ott, ahol felelősségnek kellene lennie, távolságtartás ott, ahol átláthatóságnak.”

Az európai, az ázsiai és az észak-amerikai szövetség nyílt levélben bírálta a FIFA-elnököt

„Csend van ott, ahol felelősségnek kellene lennie, távolságtartás ott, ahol átláthatóságnak.”

 

 

FIFA Cristiano Ronaldo Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Mikael Silvestre Gianni Infantino
Legfrissebb hírek

Kiosztotta a büntetéseket a FIFA a vb-döntőn balhézó argentinoknak

Foci vb 2026
2026.08.21. 16:45

Csányi Sándor Gianni Infantinónak: Az utolsó csepp a pohárban Kevin Lamour váratlan elbocsátása volt

Minden más foci
2026.08.20. 16:54

Csányi Sándor súlyosnak és elfogadhatatlannak tartja az Infantino-tervet

Minden más foci
2026.08.18. 15:00

Egyszerű szertartás, meghitt eskütétel, de 56 millió fontos ékszer – ilyen volt Cristiano Ronaldóék esküvője

Minden más foci
2026.08.18. 10:24

Infantino-terv: távozott posztjáról a FIFA operatív igazgatója

Minden más foci
2026.08.18. 08:46

„Valószínűleg ez lesz az utolsó idényem” – Cristiano Ronaldo belengette a visszavonulását

Minden más foci
2026.08.16. 18:04

„Hatalmas ölelés ezekben a nehéz időkben, Leo” – Cristiano Ronaldo üzent a gyászoló Messinek

Minden más foci
2026.08.12. 18:13

Képek: így mondta ki a boldogító igent Cristiano Ronaldo

Minden más foci
2026.08.12. 10:24