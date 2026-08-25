„Elég volt!” – fakadt ki a klasszis Infantino ellen; CR árulkodó arckifejezése
A FIFA vezetője ellen ezúttal legendás játékosok fogalmaztak meg éles kritikát, és strukturális változásokat követelnek a szervezet működésében – számolt be róla hétfőn terjedelmes cikkben a brit Daily Mail. A felszólalók között van Mikaël Silvestre, a Manchester United és a francia válogatott korábbi védője, aki a hivatalos X-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben röviden, ám annál egyértelműbben fogalmazott: „Elég volt!”
A posztot többek között Emmanuel Petit, az 1998-as világbajnok francia válogatott tagja, valamint az angol női válogatott klasszisa, Lucy Bronze is megosztotta a saját oldalán. A nyilatkozat szerint a megszólalók ugyanazokat az aggályokat osztják, mint a futballszurkolók milliói világszerte: azaz úgy vélik, a sportág eltávolodott az alapértékeitől, miközben a legfontosabb döntések többnyire a játékosok és a szurkolók véleményének figyelembevétele nélkül történnek.
„Változásra van szükség. A hatalom elhomályosította a jelenlegi vezetés képességét arra vonatkozóan, hogy különbséget tegyen a saját érdekei és a futball számára szükséges megoldások között” – olvasható a közleményben.
A nyilatkozat azért is kapott nagy visszhangot a médiában, mert Silvestre a FIFA egyik belső testületének tagjaként fogalmazta meg a véleményét.
A közelmúlt eseményei lehetetlenné tették a hallgatást. Elég volt! Felszólítunk minden érintettet, hogy lépjen előre, és segítsen megreformálni sportágunk jövőjét.
Eközben a közösségi médiában Cristiano Ronaldo és Infantino személyes találkozása is lavinát indított el – a portugál klasszis a párizsi Esports Világkupán futott össze a FIFA első emberével. Infantino ekkor gratulált az ötszörös aranylabdásnak, aki közel jár pályafutása 1000. góljához, Ronaldo azonban a rövid beszélgetés után láthatóan kellemetlen arckifejezéssel távozott, nyilvánvalóan ezzel is utalva arra, hogy ő is az Infantino-ellenesek táborába tartozik.
Hogy Infantino lesz-e még a FIFA élén, amikor Ronaldo esetlegesen eléri a történelmi mérföldkövet, egyelőre kérdéses. A jelenlegi CONCACAF-elnök, egyben FIFA-alelnök Victor Montagliani neve már szóba került lehetséges kihívóként a márciusi elnökválasztás előtt, így a következő hetekben, hónapokban alighanem tovább fokozódik a küzdelem a szervezet irányításáért.