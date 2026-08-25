„Elég volt!” – fakadt ki a klasszis Infantino ellen; CR árulkodó arckifejezése

A FIFA vezetője ellen ezúttal legendás játékosok fogalmaztak meg éles kritikát, és strukturális változásokat követelnek a szervezet működésében – számolt be róla hétfőn terjedelmes cikkben a brit Daily Mail. A felszólalók között van Mikaël Silvestre, a Manchester United és a francia válogatott korábbi védője, aki a hivatalos X-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben röviden, ám annál egyértelműbben fogalmazott: „Elég volt!”

A posztot többek között Emmanuel Petit, az 1998-as világbajnok francia válogatott tagja, valamint az angol női válogatott klasszisa, Lucy Bronze is megosztotta a saját oldalán. A nyilatkozat szerint a megszólalók ugyanazokat az aggályokat osztják, mint a futballszurkolók milliói világszerte: azaz úgy vélik, a sportág eltávolodott az alapértékeitől, miközben a legfontosabb döntések többnyire a játékosok és a szurkolók véleményének figyelembevétele nélkül történnek.

🚨 BREAKING: FIFA legends release a statement saying “we have watched the game we love drift away from its core values under FIFA's current leadership” adding they will stay silent no longer.



Published already by Emmanuel Petit, Mikaël Silvestre and Lucy Bronze with other FIFA… pic.twitter.com/vAyN3NWvZf — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 24, 2026

„Változásra van szükség. A hatalom elhomályosította a jelenlegi vezetés képességét arra vonatkozóan, hogy különbséget tegyen a saját érdekei és a futball számára szükséges megoldások között” – olvasható a közleményben.

A nyilatkozat azért is kapott nagy visszhangot a médiában, mert Silvestre a FIFA egyik belső testületének tagjaként fogalmazta meg a véleményét.

A közelmúlt eseményei lehetetlenné tették a hallgatást. Elég volt! Felszólítunk minden érintettet, hogy lépjen előre, és segítsen megreformálni sportágunk jövőjét.

Eközben a közösségi médiában Cristiano Ronaldo és Infantino személyes találkozása is lavinát indított el – a portugál klasszis a párizsi Esports Világkupán futott össze a FIFA első emberével. Infantino ekkor gratulált az ötszörös aranylabdásnak, aki közel jár pályafutása 1000. góljához, Ronaldo azonban a rövid beszélgetés után láthatóan kellemetlen arckifejezéssel távozott, nyilvánvalóan ezzel is utalva arra, hogy ő is az Infantino-ellenesek táborába tartozik.

🔴🔴🔴 Cristiano Ronaldo avec Gianni Infantino.



CR7 : « Comment ça va ? »



Infantino : « Il te reste 23 buts c'est ça ? (Pour les 1000). Bonne chance ! » pic.twitter.com/oJWHeBfsHq — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) August 23, 2026

🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo did not look best pleased to meet Gianni Infantino at the E-Sports World Cup. 😬pic.twitter.com/uMYrhtTyxq — 𝐓𝐌 𝐅Ú𝐓𝐁𝐎𝐋 (@TMfutbal) August 23, 2026

Hogy Infantino lesz-e még a FIFA élén, amikor Ronaldo esetlegesen eléri a történelmi mérföldkövet, egyelőre kérdéses. A jelenlegi CONCACAF-elnök, egyben FIFA-alelnök Victor Montagliani neve már szóba került lehetséges kihívóként a márciusi elnökválasztás előtt, így a következő hetekben, hónapokban alighanem tovább fokozódik a küzdelem a szervezet irányításáért.