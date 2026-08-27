Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

El-playoff, visszavágó: FTC–Trabzonspor 1–0

Egy félidő után összesítésben kétgólosra nőtt a Ferencváros előnye az ismét emberhátrányba kerülő törökökkel szemben

2026.08.27. 20:51
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Szabó Miklós
Címkék
FTC Európa-liga-selejtező Trabzonspor Fradi El-selejtező Európa-liga Ferencvárosi TC
A labdarúgó Európa-liga selejtező playoffkörének visszavágóján a Ferencváros a török Trabzonsport fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–TRABZONSPOR (török) 1–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Groupama Aréna, 21 011 néző. Vezeti: Rade Obrenovic (Jure Praprotnik, Grega Kordez) – szlovénok
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf, Corbu, Nagy Á., O'Dowda – Zachariassen, Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs
TRABZONSPOR: André Onana – Eskihellac, Özkacar, Sztefan Szavics, Lopes Cabral – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah, Muci, Saviolo – Onuachu. Vezetőedző: Fatih Tekke
Gólszerző: O'Dowda (19.)
Kiállítva: Malinovszkij (12.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

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Bamidele Yusufnak a barátját is le kell győznie a továbbjutásért

„Ha a kontratámadásainkat jól játsszuk végig, szépen alakulhat számunkra az este.”

 

FTC Európa-liga-selejtező Trabzonspor Fradi El-selejtező Európa-liga Ferencvárosi TC
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