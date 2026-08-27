Egy félidő után összesítésben kétgólosra nőtt a Ferencváros előnye az ismét emberhátrányba kerülő törökökkel szemben

A labdarúgó Európa-liga selejtező playoffkörének visszavágóján a Ferencváros a török Trabzonsport fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–TRABZONSPOR (török) 1–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Groupama Aréna, 21 011 néző. Vezeti: Rade Obrenovic (Jure Praprotnik, Grega Kordez) – szlovénok
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf, Corbu, Nagy Á., O'Dowda – Zachariassen, Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs
TRABZONSPOR: André Onana – Eskihellac, Özkacar, Sztefan Szavics, Lopes Cabral – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah, Muci, Saviolo – Onuachu. Vezetőedző: Fatih Tekke
Gólszerző: O'Dowda (19.)
Kiállítva: Malinovszkij (12.)
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