Nemzeti Sportrádió

Az UEFA 3.3 milliárd eurót oszt ki a klubsorozatok résztvevői között

2026.08.26. 13:54
A Bodö/Glimt ott van a főtáblán (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Konferencialiga UEFA Európa-liga
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 3.3 milliárd eurót oszt ki a klubsorozatok résztvevői között a 2026–2027-es idényben.

Ennek majdnem háromnegyede, csaknem 2.5 milliárd euró a Bajnokok Ligája és az európai Szuperkupa résztvevőihez, 565 millió euró (17 százalék) az Európa-ligában szereplő csapatokhoz, míg 285 millió euró (9 százalék) a Konferencialiga együtteseihez kerül. A Bajnokok Ligájában már egy alapszakasz-mérkőzés megnyerése is 2.1 millió, míg egy döntetlen 700 ezer eurót ér. A nyolcaddöntőbe jutásért 11 millió euró jár, a negyeddöntőért 12.5 millió, az elődöntőért 15 millió, míg a döntőbe jutásért 18.5 millió eurót kap az adott csapat. A június 5-én a madridi Metropolitano Stadionban sorra kerülő finálé győztese pedig további 6.5 millió euróval gazdagodik.

Az El-ben mind a 36 résztvevő 4.31 millió eurót kap, az alapszakaszbeli győzelmek 450 ezer, a döntetlenek 150 ezer eurót érnek. A szakasz végén az első nyolc helyezett további 600 ezer, a 9–16. pozícióban zárók pedig 300 ezer eurót kapnak. A rájátszásba jutással 300 ezer eurót lehet bezsebelni, a nyolcaddöntős együttesek 1.75 millió, a negyeddöntősök 2.5 millió, az elődöntősök pedig 4.2 millió eurót keresnek, a május 26-i frankfurti döntőbe jutás 7 millió eurót ér, erre jön még rá a 6 millió eurós győzelmi bónusz.

A harmadik számú európai klubsorozatban, a Konferencialigában mind a 36 klub 3.17 millió euróval kezd. A győzelemért 400 ezer, a döntetlenért pedig 133 ezer eurót lehet kapni, az alapszakasz első nyolc helyezettje egyformán 400 ezer eurót vehet át, az utánuk jövő nyolc együttes ennek a felét. A rájátszás ugyancsak 200 ezer eurót ér, a nyolcaddöntőbe jutás 800 ezer, a negyeddöntő 1.3 millió, az elődöntő 2.5 millió eurót, a június 2-i isztambuli finálé elérése pedig 4 millió eurót hoz. 

A győztes csapat bankszámlája további 3 millió euróval gyarapodik. A Ferencváros mindenképpen főtáblán játszhat az ősszel, sorozatban a nyolcadik idényben. Ha egygólos előnye birtokában, saját közönsége előtt csütörtökön kiejti a török Trabzonsport, akkor hatodszor szerepel az Európa-ligában, ha elveszíti a párharcot, akkor pedig másodszor a Konferencialigában.

 

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