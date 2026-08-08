Régi-új edző, régi-új szabályok – José Mourinho a Real Madridnál

Az As úgy tudja, hogy Mourinho azonnali változtatásokat vezetett be a játékosok étkezésében. A labdarúgók mellé a szakvezető egy dietetikust rendelt, aki „szigorú és strukturált” módon határozza meg, ki mit ehet. És bár elsőre radikális váltásnak tűnhet, a madridi lap szerint mindenki jól fogadta.

Megváltozik a késésekhez kapcsolódó büntetési politika is, amelyet Mourinho – mily meglepő – a fegyelemhez köt. A valdebebasi edzőközpontban megszűnnek ugyan a pénzbírságok, ám a szakvezető egy sokkal inkább csontig hatoló megoldást vezet be: a játékosok kötelező, egyéni időt töltenek majd a klub edzőtermében, ha nem érkeznek meg pontosan. Márpedig az edzések előtt egy órával korábban jelentkeznie kell mindenkinek a létesítményben.

Végül Mourinho módosította a sérülések utáni felépülés-protokollt is. A rehabilitáció mostantól kizárólag Valdebebasban zajlik, még akkor is, ha egy játékos saját erőnléti edzővel szeretne dolgozni.

Olyan szabályok ezek, amelyek nem jelentenek újdonságot egy Mourinho edzette csapatnál, és amelyeket nem feltétlenül vasmarokkal, inkább következetességgel és meggyőződéssel kell érvényesíteni – fogalmaz az As, majd hozzáteszi: Mourinhónak a csapatépítés is kulcskérdés. Elég csak arra a klub által közétett fotóra gondolni, amelyen a teljes keret és a szakmai stáb együtt étkezik Valdebebasban. Korábban ez nem volt jellemző. A portugál edző így csinálta a Benficánál, és ezt hozta magával Madridba is. „Nagyon jó a hangulat – idéz az As egy belső forrást. – A tavalyi idényvégi feszültség után ezt különösen nagyra értékelik a klubnál.”

Mint ismert, a Real Madrid ma (szombaton) a Ferencvárossal játszik felkészülési mérkőzést a Groupama Arénában.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Ferencváros–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!