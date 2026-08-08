A legendás Vidi elleni kupadöntő feledhetetlen – a Real Madrid magyarok elleni meccsei

Legutóbb 2005-ben a Puskás Ferencről elnevezett ligaválogatottal mérkőzött meg az akkor „galaktikusnak” nevezett Real Madrid és nyert 3–1-re, az eddigi utolsó hivatalos összecsapását pedig éppen az FTC-vel vívta, még a régi Üllői úti stadionban (1–1) a Bajnokok Ligája csoportkörében, 1995-ben. A BL madridi összecsapásán az akkor tizennyolc éves Raúl vezetésével és mesterhármasával 6–1-re nyert a Real.

Azt megelőzően, 1985 májusában játszotta az eddigi legkomolyabb összecsapásait magyar csapattal a Madrid: a Videoton ellen az UEFA-kupa döntőjében 3–0-ra nyert Székesfehérváron, de a visszavágón Májer Lajos góljával a Vidi széppé tette a nagy menetelését.

A nyolcvanas évek első felében egyébként szinte hazajárt Magyarországra a Real Madrid: 1980-ban a Honvédot a BEK-ből, 1981-ben a Tatabányát az UEFA-kupából, 1982-ben pedig az Újpesti Dózsát ejtette ki a KEK-ből.

A „hőskorban" kétszer játszott magyar csapattal a Real, mindkétszer a Vasassal: először 1958-ban a BEK elődöntőjében, majd 1961-ben a sorozat első fordulójában ejtette ki a magyar bajnokot.

Az összesen hét, oda-visszavágós párharcból – tehát tizennégy találkozóból – egy döntetlen mellett csak három mérkőzést tudtak megnyerni a magyar csapatok. A Videoton mellett a Vasas a BEK-elődöntő visszavágón, a 0:4-es madridi első meccs után 2:0-ra nyert, míg a Tatabánya az első találkozón bizonyult jobbnak (2–1), de a visszavágón 1–0-ra kikapott, és az idegenben szerzett góllal ment tovább a királyi gárda.