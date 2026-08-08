Megmaradt a gyirmótiak harmadosztályban szerzett lendülete

Átrobogott a mezőnyön az előző idényben az NB III Északnyugati csoportjában a Gyirmót FC Győr (27-szer győzött, egy döntetlent játszott és csak két bajnokin maradt pont nélkül), utána a Monor SE elleni osztályozót is sikerrel vette (2–2 hazai pályán, 3–1-es siker idegenben), és nagyon úgy tűnik, a lendület egy osztállyal feljebb is megmaradt. A Weitner Ádám irányította együttes az NB II bajnoki rajtján hátrányból fordítva 3–1-re megverte a Csákvárt, a következő fordulóban pedig 2–1-es győzelmet aratott a Kozármisleny ellen. Nem kérdés, a jó kezdésben kulcsszerepe volt a nyáron igazolt Novák Csanádnak, aki a gyirmótiak öt góljából hármat vállalt – a harmincegy esztendős támadó azt reméli, a folytatásban is jönnek a gólok, ugyanakkor a csapat sikerénél semmi sem lehet fontosabb.

„A bajnoki rajton már a mérkőzés első percében gólt kaptunk a Csákvár ellen, és azzal tulajdonképpen azonnal bukott a meccstervünk… – árulta el Novák Csanád. – Szerencsére fordítani tudtunk, háromszor is betaláltunk, megszereztük a három pontot, ugyanakkor az is igaz, egy-két gól benne maradt a játékunkban. A második fordulóban a Kozármisleny ellen nem sikerült irányítanunk a játékot, nem lehettünk elégedettek a futballunkkal, de legalább nyertünk! Örülünk a megszerzett hat pontnak, de azzal is tisztában vagyunk, többet tudunk annál, mint amit az első két meccsen játékban nyújtottunk. Hogy mire számítok szombaton a Kazincbarcika ellen? Ellenfelünk az előző idényt az élvonalban töltötte, és nagyjából egyben tartotta a keretét. Biztos vagyok benne, nehéz kilencven perc vár ránk, ugyanakkor remélem, javul a játékunk, és megszerezzük a harmadik győzelmünket is.”

Ne hallgassuk el, a gyirmóti klub vezetősége alaposan megerősítette a játékoskeretet, hiszen a nyáron Novák Csanád mellett olyan, jelentős élvonalbeli múltú labdarúgókat szerződtetett, mint az egyszeres válogatott, az előző évadban éppen a Kazincbarcikánál futballozó Berecz Zsombor vagy a Kisvárdától megszerzett Medgyes Sinan. Novák Csanád pályafutása során már többször is pályára lépett a borsodiak ellen, vannak jó és kevésbé szép emlékei is, de biztosak vagyunk benne, a legutóbbi bajnokira jó szívvel gondol vissza. A 2024–2025-ös idényben a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát erősítette, a 26. fordulóban a feljutásért küzdő, Erős Gábor irányította Barcika érkezett Szegedre, és a mérkőzés 4–1-es hazai sikerrel ért véget, a győzelemhez Novák Csanád két találattal járult hozzá.

„Úgy emlékszem, azon a találkozón kezdtünk Borvető Áronnal együtt játszani a támadósorban, ült a játék, amit elterveztünk, az első két gólunkat én szereztem, a negyediket pedig Áron: valóban szép emlék az a mérkőzés… – emlékezett vissza a 91 NB I-es meccsen szereplő csatár. – Egyvalami biztosan nem változik, a Kazincbarcika ezúttal is nehéz ellenfél lesz! A jó indulás megvan, de nem gondolkodok azon, hol lehet majd a Gyirmót helye a bajnokság végén. Újoncok vagyunk, de nem klasszikus értelemben, a keretünkben több rutinos futballista található, én mindenesetre úgy vagyok vele, nem jó túlzottan előretekinteni, a bajnokság egy maraton, meccsről meccsre kell haladni. Akkor tesszük jól, ha csakis magunkkal foglalkozunk, az ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy jó a kohézió, egyben van az öltöző. Támadóként természetesen fontosak a gólok, de ha a csapat nyer, teljesen mindegy, melyikünk talál be. Persze, örülnék, ha a Kazincbarcika ellen is eredményes lennék, de a három pont megszerzése az elsődleges.”

NB II

A 3. FORDULÓ MŰSORA

Augusztus 8., szombat

17.00: Gyirmót–Kazincbarcika

17.30: Videoton–Szeged-Csanád GA

17.30: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE

17.30: Tiszakécske–Mezőkövesd

17.30: Ajka–Karcag

Augusztus 9., vasárnap

17.30: Szentlőrinc–Nagykanizsa

17.30: Soroksár–DVTK

17.30: Csákvár–Kozármisleny