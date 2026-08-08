Női labdarúgó BL: kikapott és kiesett az FTC

A Ferencváros szerdán hosszabbítás után 3–2-re kikapott a görög PAOK-tól az elődöntőben, így ebben a sorozatban lemaradt a továbbjutásról. A szombati helyosztón az volt a tét, hogy a bronzmérkőzés győztese az Európa Kupa-selejtező első körében folytathatja nemzetközi szereplését. A szerdai kánikulával ellentétben ezúttal kellemes időjárás várta a csapatokat, a lelátón mintegy 150 néző foglalt helyet.

Az első félidő első részében mezőnyfölényben játszott az FTC, de támadásaiból nem alakított ki helyzetet. A 23. percben óriási vendéghelyzet maradt ki, majd öt percen belül további négy ígéretes lehetőség adódott a Mitrovica játékosai előtt, akik a befejezéseknél pontatlanok voltak.

A félidő hajrájában létszámfölényes hazai kontránál a már helyzetben lévő Csányi Diát vágták fel, akinek aláfordult a bokája, hordágyon hoztak le a pályáról, és mentővel kórházba szállították. A szünet utáni percekben a Mitrovica kezdeményezett, de az FTC gyorsan kapcsolt, különösen az amerikai Jadyn Edwards volt aktív a mezőnyben és a kapu elött is. A 68. percben összejött a hazaiaknak a vezetés, Czellér Dorottya egy visszacsel után a 16-os vonalról lőtt a jobb felső sarokba.

A hátrányba került vendégek tempót váltottak, majd a 76. percben egyenlítettek, Aurora Mulliqi lőtt 17 méterről, középről a bal felsőbe. Öt perccel később ismét ő volt eredményes, Bardha Mahmuti passzolt a védővonal mögé, keresztbe mozgó társa ziccerben találta magát, és a hazai kapust kicselezve helyezett a kapuba.

A hajrában beszorította ellenfelét az FTC, de nem tudott helyzetet kidolgozni, így egyenlíteni sem.

Az FTC vezetőedzője, Albert Flórián az MTI-nek elmondta: játékosaiból nagyon sokat kivett a 40 fokban megvívott, 120 perces szerdai elődöntő, így csak az első 15-20 percben tudták irányítani a mérkőzést, utána kiegyenlítődtek az erőviszonyok, játékuk pedig hektikussá vált. Hozzátette, Csányi Dia korai kiválásával újabb kulcsemberük esett ki – a középpályásra az első diagnózisok alapján akár 3-4 hónapig nem számíthat –, akit csak fiatal, rutintalan játékossal tudott pótolni.

„Az utolsó 15 percben labdatartást kértünk, de a mentális fáradtság miatt a koncentrációra nem maradt erő, gyorsan elszórtuk a labdákat, ellenfelünk pedig fordított. Csalódás, hogy nem játszhatunk tovább a nemzetközi mezőnyben, és eredménykényszert ezzel kapcsolatban nem rakott ránk a klub, a Fradi ettől függetlenül mindig abban játszik” – nyilatkozta az edző.

A csapatkapitány Fenyvesi Evelin azt emelte ki, hogy az első félidő közepén esélyt adtak a koszovói játékosoknak, akik elhitték, hogy lehet keresnivalójuk.

„A mai meccs óriási tanulsága, hogy tudnunk kell akár 1–0-ra is győzni. Rámentünk a második gólra, ahelyett viszont kettőt kaptunk. Tavaly amilyen magasra jutottunk, most olyan mélyre” – utalt a középpályás arra, hogy akkor továbbjutottak a selejtezőtornáról, majd szerepeltek egy kört az EK-ban is. „A minimális célkitűzést sem teljesítettük, ami abszolút kudarc. De az a jó a sportban, hogy jön a következő feladat, ahol javítani lehet. Jövő héten kezdődik a bajnokság új lebonyolítással, a fiatal keretünkkel nem lesz könnyű idényünk” – tette hozzá.



NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 2. CSOPORT, HÉVÍZI ÚT

A 3. HELYÉRT

FTC-Telekom–KFF Mitrovica (koszovói) 1–2 (Czellér 68., illetve Mulliqi 76., 81.)