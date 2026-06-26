Montella: nem kell 24 évet várni az újabb török vb-részvételre

„Törökország – Haiti után – a második válogatott volt, amely elköszönt a világbajnokság mezőnyétől, miután első két mérkőzését egyaránt elvesztette. A csoportgyőztes amerikaiak ellen így a szép búcsú reményében lépett pályára Vincenzo Montella csapata, amely végül 3–2-es győzelmet aratott.

„Nagy nyomás alatt voltunk és a játékosok sok nehézséggel néztek szembe, de ennek ellenére jól reagáltak. Nem vagyok pszichológus, és nincs is ilyen irányú képzettségem, ennek ellenére próbáltam a csapattal úgy viselkedni, mint egy pszichológus. Ami a mérkőzést illeti, a nem volt könnyű, de a csapat megmutatta, hogy milyen erős a jelleme és milyenek a képességei. Nem kell újabb 24 évet várni Törökország világbajnoki részvételére” – fogalmazott a tornától elköszönő török válogatott szövetségi kapitánya a meccs után.

A Juventus középpályása Weston McKennie kezdőként 86 percet töltött a pályán, s amikor lejött a pályáról, még 2–2 állt az eredményjelzőn, mégsem örülhetett a végén pontszerzésnek.

„A török válogatott nagyon hatékony volt a kapunk előtt, és jól használta ki a lehetőségeit. A vereség ellenére bízom benne, hogy a lendületünk megmarad a folytatásra. Mindenki úgy szeretne a következő meccsére ráfordulni, hogy megnyerte az előzőt, ez most nekünk nem sikerült, de úgy gondolom, hogy ez csak még jobban motivál majd bennünket. Hiszünk mind a 26 játékosban, aki a keretünkben van és tudjuk, hogy képes előlépni, elvégezni a rá kiosztott feladatot és ezzel is hozzájárulni a csapat teljesítményéhez” – fogalmazott a lefújás után Weston McKennie, a Juventus középpályása a 3–2-re elvesztett utolsó csoportmeccs lefújása után.

A csoport másik mérkőzésén Ausztrália és Paraguay az előzetes várakozásoknak megfelelően a vb eddig leggyengébb meccsén szállította a mindkét csapatnak tökéletesen megfelelő gól nélküli döntetlent. Ezzel az ausztrálok biztosan ott vannak a legjobb 32 között és a paraguayiak is nagyon nagy eséllyel bizakodhatnak a folytatást illetően. Legalábbis erről beszélt a lefújás után Gustavo Gómez, a dél-amerikaiak védője.

„Fizikailag nagyon megterhelő, nehéz mérkőzés volt, amelynek az első félidejében nagyon kellett küzdöttünk, hogy ne kapjunk gólt. A szünetben aztán átbeszéltük a játékunkat, néhány apróságot javítottunk és a második félidőben már jobb teljesítményt nyújtottunk. Számunkra a leglényegesebb ez után a mérkőzés után, hogy szereztünk egy pontot, és azt hiszem, ki lehet mondani, hogy ezzel az eredménnyel továbbjutottunk. Végeredményben pedig ez volt az elsődleges célunk” – összegzett Gómez.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

D-CSOPORT

TÖRÖKORSZÁG–EGYESÜLT ÁLLAMOKgyesült Államok 3–2 (2–1)

Los Angeles, Los Angeles Stadion 70 492 néző. Vezeti: Musztafa Gorbal (algériai)

TÖRÖKOSZÁG: Cakir – Celik (Söyüncü, 84.), Kabak, Bardakci, Elmali – Özcan, Kökcü (Ayhan, 88.) – Aydin (Müldür, 90+2.), Güler, Yildiz (Uzun, 84.), Akgün – Yilmaz (Kahveci, 90+2.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Turner – Scally (Freeman, 77.), Trusty, M. Robinson, McKenzie – Berhalter, McKennie (Tillman, 86.) – Aaronson (Zendejas, 77.), Reyna (Dest, 76.), Weah (Pulisic, 58.) – Pepi. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)

Gólszerző: Güler (10.), Kökcü (31.), Ayhan (90+8.), ill. Trusty (3.), Berhalter (49.)

PARAGUAY–AUSZTRÁLIA 0–0

San Franisco, Bay Arena Stadion, 68 827 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)

PARAGUAY: Gill – J. Cáceres, Velázquez, Alderete (Canale, 84.), G. Gómez, Maidana (Maurício, a szünetben) – D. Gómez (Bobadilla, 90+2.), Cubas, Galarza (J. Alonso, 90+2.) – Ávalos (Arce, 67.), Enciso. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)

AUSZTRÁLIA: Beach – Herrington, H. Souttar, Circati – Behich, O'Neill, Irvine (Okon-Engstler, 84.), Bos – Volpato (Hrustic, 58.), Metcalfe – Irankunda (Yengi, 84.). Szövetségi kapitány: Tony Popovic