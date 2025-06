Nincs meg a spanyolok tizedik U19-es Eb-címe, a hollandok öngóllal győztek a döntőben

A címvédő, kilencszeres bajnok spanyol válogatott és az a holland csapat is hibátlan teljesítménnyel jutott el a fináléig, amelynek eddigi legjobb eredménye a 2017-es elődöntő volt az Európa-bajnokság 2002 óta íródó történelmében – a torna elődjében háromszor döntőzhetett az együttes. Mindkét csapat rendkívül gólerős volt a döntőig vezető úton, a dánokat, a románokat, a montenegróiakat és a németeket felülmúló Spanyolország 15–6-os gólkülönbséget alakított ki, míg a németeket, a norvégokat, az angolokat és a románokat legyőző Hollandia 12–3-mal jutott el idáig.

Bukarestben a németalföldiek kezdtek jobban, több veszélyest támadást is vezettek, főleg Givairo Readnek volt esélye gólt szerezni, aztán az ellenfél került helyzetbe – Omar Janneh éles szögből lőtt a rövid felé, Joeri Heerkens hárított. A másik oldalon Don-Angelo Konadu találhatott volna be, de Raúl Jiménezbe lőtte a labdát. Az első félidő utolsó negyedórája már egyértelműen a címvédőről szólt, ekkor Jon Martín fejese szállt el a léc fölött, majd Izan Merino lövését védte Heerkens, ám a szünet előtt Aymen Sliti is veszélyeztetett.

Megnyerték az U19-es Eb-t a hollandok (Fotó: Getty Images)

A második játékrészben már nem óvatoskodtak a felek, előbb Tygo Land találta el a kapufát, majd a spanyoloknak ez kétszer is sikerült, előbb Antonio Cordero lövése csattant a bal kapufán, utóbb Óscar Marcos fejese után landolt a labda a léc tetején. A 63. percben aztán a hollandok megszerezték a vezetést: Read lőtte be jobbról a labdát középre, a kimozduló Raúl Jiménez pedig olyan szerencsétlenül nyúlt bele, hogy a saját kapujába pattant róla – öngól!

Igyekeztek a spanyolok, de az első komolyabb helyzetre közel negyedórát kellett várni, s Jano Monserrate középre tartó fejesét kiütötte Heerkens. Nyomott a La Rojita, ám nem tudta feltörni ellenfele védelmét, és Ayoub Oufkir kontrából le is zárhatta volna a találkozót, azonban elrontotta a ziccert. Még a véghajrában a spanyolok egy tizenegyes miatt reklamáltak, miután Jan Virgili gyanús körülmények között elesett a büntetőterületen belül, ám a játékvezető nem látott szabálytalanságot, VAR pedig nem volt ezen a tornán. Győzött Hollandia, és története első Eb-címének örülhet ebben a korosztályban. 0–1

U19-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA

DÖNTŐ, BUKAREST

Spanyolország–Hollandia 0–1 (R. Jiménez 63. – öngól)