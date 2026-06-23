Nemzeti Sportrádió

Magyar játékvezető is lesz az U19-es Eb-n

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.23. 21:52
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Csonka Bence U19-es Eb-n bizonyíthat (Fotó: Czinege Melinda)
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Csonka Bence U19-es Eb játékvezetés
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kijelölte a június 28. és július 11. között Walesben zajló U19-es Európa-bajnokság játékvezetőit, akik között Csonka Bence is helyet kapott.

Az Európa-bajnokságra a házigazda Wales mellett Németország, Szerbia, Horvátország, Dánia, Ukrajna, Olaszország és Spanyolország jutott ki.

Az UEFA hat játékvezetőt jelölt ki a mérkőzések vezetésére, közte Csonka Bencét. A 34 éves bíró mellett az angol Sam Barrott, a német Florian Badstübner, az északmacedón Igor Sztojcsevszki, a holland Joey Kooij (aki a korábbi holland válogatott védő, Frank de Boer veje) és a svéd Joakim Sars vezet majd.

Csonka munkáját Szert Balázs is segíti majd az oldalvonal mellett, az utánpótlás-tornákon rendszeresen csak egy asszisztenssel érkeznek a játékvezetők.

Magyar játékvezető legutóbb 2023-ban fújt U19-es Eb-n, akkor Bogár Gergőnek szavazott bizalmat az UEFA.

 

Csonka Bence U19-es Eb játékvezetés
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