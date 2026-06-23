Magyar játékvezető is lesz az U19-es Eb-n

Az Európa-bajnokságra a házigazda Wales mellett Németország, Szerbia, Horvátország, Dánia, Ukrajna, Olaszország és Spanyolország jutott ki.

Az UEFA hat játékvezetőt jelölt ki a mérkőzések vezetésére, közte Csonka Bencét. A 34 éves bíró mellett az angol Sam Barrott, a német Florian Badstübner, az északmacedón Igor Sztojcsevszki, a holland Joey Kooij (aki a korábbi holland válogatott védő, Frank de Boer veje) és a svéd Joakim Sars vezet majd.

Csonka munkáját Szert Balázs is segíti majd az oldalvonal mellett, az utánpótlás-tornákon rendszeresen csak egy asszisztenssel érkeznek a játékvezetők.

Magyar játékvezető legutóbb 2023-ban fújt U19-es Eb-n, akkor Bogár Gergőnek szavazott bizalmat az UEFA.