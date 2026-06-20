Nemzeti Sportrádió

Árverésen elkelt a 2023-as kazah bajnokcsapat

2026.06.20. 15:48
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Ordabaszi-kezdőcsapat 2023-ból (Fotó: Getty Images)
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eladás Ordabaszi Kazahsztán
Második próbálkozásra aukción elkelt az Ordabaszi Simkent FK kazah labdarúgóklub, amelynek élvonalbeli csapata 2023-ban megnyerte a nemzeti bajnokságot, legutóbb pedig hetedikként végzett.

Májusban még nem talált gazdára, mert senki nem licitált rá, a megismételt árverésen azonban – átszámítva 2 dollárral a kikiáltási ár felett – megvették a klubot, a bajnokságban jelenleg vezető együttesével együtt.

Tulajdonosként Simkent város hatóságai hirdették meg eladásra és – jelentős, mintegy 30 százalékos árengedménnyel – végül sikerrel értékesítették is az Ordabaszit csaknem 157 ezer tengéért (körülbelül 321 000 dollár).

A vevőt nem nevezték meg, de az aukciós feltételek szerint az új tulajdonos köteles 10 évig fenntartani a részvénytársaság fő profilját, így a futballcsapatot, valamint a teljes munkaidős személyzet legalább kétharmadát, emellett tilos a klub részvényeinek elzálogosítása.

A kazah hatóságok évek óta azt a politikát folytatják, hogy az állami tulajdonú vállalatoknál megszüntetik a profi sport költségvetésből származó finanszírozását. Egy tavaly elfogadott törvény szerint tilos a külföldi sportolók fizetésének biztosítása költségvetési alapokból.

Az Ordabaszi nem az első klub, amely Kazahsztánban árverésen került magántulajdonba. Az eddigi legkevesebbet az első osztályból a múlt évben kiesett Turan FK csapatáért adták, amelyért az új tulajdonos magyar pénzben mintegy 718 ezer forintot fizetett. Ugyanakkor az Aktöbe FK esetében 364 millió tengénél (246 millió forint) csapott le az aukciós kalapács.

 

eladás Ordabaszi Kazahsztán
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