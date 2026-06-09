Willi Orbán kapta a legtöbb voksot – íme, olvasóink kezdőcsapata Kazahsztán ellen

Willi Orbán mögött a csapatkapitány Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás iránt a legnagyobb az olvasói bizalom.

OLVASÓINK CSAPATA

Tóth Balázs (1843 voks, 60.3%) – Osváth Attila (1765 voks, 57.7%), Willi Orbán (2877 voks, 94.1%), Csinger Márk (2133 voks, 69.8%), Nagy Zsolt (1824 voks, 59.7%) – Schäfer András (2204 voks, 72.1%), Vitális Milán (2039 voks, 66.7%) – Redzic Damir (1490 voks, 48.7%), Tóth Alex (2018 voks, 66%), Szoboszlai Dominik (2766 voks, 90.5%) – Varga Barnabás (2648 voks, 86.6%)

Olvasóink nagyjából fele a kezdőcsapatban látná Callum Stylest (1503) is; a tizenegyet kissé átalakítva – a várható 4–2–3–1-es hadrendet 4–3–2–1-esre váltva – a négy védő előtt elképzelhető lenne a Schäfer, Vitális, Styles – Tóth A., Szoboszlai – Varga felállás is, ez esetben Redzic kimaradna.

Mint ismert, a csapat két alapembere hiányzik: Sallai Roland sérülés, Kerkez Milos magánéleti okok miatt nem lehet ott Debrecenben.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen, Nagyerdei Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!