Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: az Arsenal a Comóval, a Manchester United a Leeds Uniteddel játszott döntetlent

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.08.12. 22:42
Bruno Guimaraes ezúttal már nem csak a nézőknek integetett, játszott is (Fotó: Getty Images)
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Manchester United Arsenal felkészülés
Az Arsenal a Comóval, a Manchester United a Leeds Uniteddel játszott döntetlent szerdán nemzetközi felkészülési mérkőzésen.

 

Az Arsenal foghíjas, fiatal csapattal állt ki a korábbi sztárközéppályása, Cesc Fabregas vezette, BL-induló Comóval szemben. A BL-ezüstérmes az első félidőben vezetést szerzett, de az olaszok még akkor egyenlítettek, aztán maradt is ez az eredmény. „Ágyús” szempontból fontos, hogy a klub új középpályása, Bruno Guimaraes csereként bemutatkozott. A felek a meccset végül tizenegyesekkel zárták le, amit az Arsenal 4–3-ra nyert meg.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Arsenal (angol)–Como (olasz) 1–1 (Lewis-Skelly 33., ill. M. Baturina 43.) 
ARSENAL: Kepa (Raya, a szünetben) – Julienne (White, 62.), Salmón (Ogunnaike, 88.), Gabriel (C. Mosquera, a szünetben), Hincapié (Calafiori, 61.) – Lewis-Skelly (Merino, 61.), Dowman (Bruno Guimaraes, a szünetben) – Nwaneri (Ödegaard, a szünetben), Eze (Fábio Vieira, 32.; Madueke, 61.), Martinelli (Colisz, 61.) – Gabriel Jesus (Gyökeres, 32.; Havertz, 62.). Vezetőedző: Mikel Arteta. 

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Leeds United (angol)–Manchester United (angol) 1–1 (Aaronson 29., ill. Zirkzee 16.) 
MU: Lammens (D. Mee, 61.) – Dalot (Mazraui, 60.), Yoro, Heaven (Armer, a szünetben), Amass (L. Shaw, 61.) – T. Fletcher (Tielemans, 60.), Andrey Santos (Collyer, a szünetben) – A. Diallo (J. Fletcher, 60.), Zirkzee (Cunha, 61.), Dorgu (T. Thompson, a szünetben) – Mbeumo (B. Fernandes, 60.). Vezetőedző: Michael Carrick.  

Egyre több játékos áll ismét Michael Carrick vezetőedző rendelkezésére, de ez azért még nem a manchesteri gálakezdő volt a pályán. A vezetést az MU szerezte meg az első félidőben, ám gyorsan jött az egyenlítés, az eredmény pedig itt sem változott. A meccset végül szétlövés zárta le, amit a Manchester United húzott be 5–4-re.

TOVÁBBI NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK 
Everton (angol)–Newcastle United (angol) 3–1
Nottingham Forest (angol)–Bayer Leverkusen (német) 2–1 
MÉG TART
21.00: Málaga (spanyol)–Fulham (angol)
21.00: Napoli (olasz)–Arisz Szaloniki (görög)
21.00: Deportivo (spanyol)–Real Madrid (spanyol)

 

Manchester United Arsenal felkészülés
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