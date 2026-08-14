Nemzeti Sportrádió

Jön a román élvonal történetének első székely rangadója

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.08.14. 17:58
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Szabó Istvánnal (jobbra) a kispadon még nincs pontja a Csíkszeredának (Fotó: fkcsikszereda.ro)
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FK Csíkszereda román Superliga Sepsi OSK Sepsiszentgyörgy román labdarúgás Csíkszereda
Nagyon eltérő hangulatban készül a román labdarúgó-élvonal történelmének első székely rangadójára az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK: a négy forduló után is pont nélküli hazaiaknak lassan létkérdés a győzelem, a már topcsapatok ellen is pontokat szerző szentgyörgyiek viszont gyorsan felvették a Superliga ritmusát.

A bukaresti sajtó hajlamos két-három vereség után bármely csapatnál edzőváltást vizionálni, és nincs ez másképp a csíkiak esetében sem, olyan mértékben, hogy a héten Szondy Zoltán klubelnöknek kellett megerősíteni, hogy Szabó István továbbra is élvezi a bizalmat, és hamarabb válnak meg néhány gyengén teljesítő játékostól, mint az edzőtől. Az FK-tól azonban végül egy tavalyi húzóember, a brazil Anderson Ceará (86 találkozón 11 gól és 16 gólpassz csíki színekben) távozott a héten, akit az egyiptomi National Bank of Egypt SC szerződtetett három évre.

Szabó István telt házas futballünnepre számít, miközben elismerte, hogy az eredmények elmaradása miatt van nyomás a csapatán. „A befektetett munkának egyelőre nem látszik meg pontokban az eredménye. Annak ellenére, hogy a vezetőség részéről megvan a maximális bizalom a csapat felé, most már jó lenne pontokat is szerezni. Azt nem szabad elfelejteni, hogy az eddigi mérkőzéseken nem mi voltunk az esélyesek” – utalt a Csíkszereda vezetőedzője arra, hogy eddig négyből háromszor idegenben játszottak, otthon pedig az örök bajnokesélyes FCSB-t fogadták.

A már ötpontos Sepsinél viszont az FCSB elleni 0–0 megmutatta, hogy a szentgyörgyiek hamar túltették magukat doppingolás miatt eltiltott kapitányuk, Cosmin Matei elvesztésén. Bár eddig ugyanúgy csak két gólt lőttek, mint a Csíkszereda, a védelmük sokkal jobban teljesít (két kapott gól kilenccel szemben), így nem meglepő, hogy a fogadóirodáknál idegenben is ők az esélyesebbek.

Ovidiu Burca, a Sepsi vezetőedzője szerint az FCSB ellen többet érdemeltek volna egy pontnál, de így is jó hangulatban várják a csíkszeredai mérkőzést.

„Rövid hetünk volt a felkészülésre egy nagyon intenzív meccs után, ezért erőnléti és mentális téren is a regeneráción volt a hangsúly. Az FK-nak új edzője van, és bár a szezon elején járunk, már látszanak az elképzelései a csapat játékán. Mi viszont a saját játékunkat szeretnénk játszani, és megnyerni a mérkőzést” – nyilatkozta a szentgyörgyiek szakvezetője. Burca egyelőre még nem számíthat a sérüléséből lábadozó Sigér Dávidra, a magyar középpályás a hétközi, Székelyudvarhely ellen 2–1-re megnyert felkészülési találkozón sem lépett pályára.

ROMÁN SUPERLIGA
5. FORDULÓ
Szombat, 17.30: FK Csíkszereda–Sepsi OSK

 

FK Csíkszereda román Superliga Sepsi OSK Sepsiszentgyörgy román labdarúgás Csíkszereda
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