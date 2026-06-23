Édesanyja halála miatt kihagyja a norvégok elleni csoportrangadót Didier Deschamps

Deschamps az FFF elnökének, Philippe Diallónak a jóváhagyásával visszatért Franciaországba, hogy ott legyen édesanyja temetésén. Távollétében Deschamps asszisztensére, Guy Stéphanra bízta a francia csapat irányítását – ő dirigál a Norvégia ellen is, olvasható a közleményben.

A pénteki francia-norvég mérkőzés az I-csoport első helyéről dönt majd, miután mindkét csapat két-két győzelemmel kezdte világbajnoki szereplését.