Nemzeti Sportrádió

Édesanyja halála miatt kihagyja a norvégok elleni csoportrangadót Didier Deschamps

M. B.M. B.
2026.06.23. 22:15
Didier Deschamps (balra) helyett Guy Stéphan irányítja a franciákat Norvégia ellen (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 francia válogatott vb 2026 Guy Stéphan gyász Franciaország Didier Deschamps
Kedden reggel elhunyt Didier Deschamps francia szövetségi kapitány édesanyja, így nem az 57 éves edző készíti fel a kétszeres világbajnok csapatot a Norvégia elleni csoportrangadóra, és nem ő dirigál a bostoni mérkőzésen sem – közölte hivatalos honlapján a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF).

Deschamps az FFF elnökének, Philippe Diallónak a jóváhagyásával visszatért Franciaországba, hogy ott legyen édesanyja temetésén. Távollétében Deschamps asszisztensére, Guy Stéphanra bízta a francia csapat irányítását – ő dirigál a Norvégia ellen is, olvasható a közleményben.

A pénteki francia-norvég mérkőzés az I-csoport első helyéről dönt majd, miután mindkét csapat két-két győzelemmel kezdte világbajnoki szereplését.

I-CSOPORTMGyDVL–KGk 

P   

1. Franciaország226–1+5 6   
2. Norvégia227–3+4 6   
3. Szenegál223–6–3 0   
4. Irak221–7–6 0   

 

 

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