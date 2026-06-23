Édesanyja halála miatt kihagyja a norvégok elleni csoportrangadót Didier Deschamps
Kedden reggel elhunyt Didier Deschamps francia szövetségi kapitány édesanyja, így nem az 57 éves edző készíti fel a kétszeres világbajnok csapatot a Norvégia elleni csoportrangadóra, és nem ő dirigál a bostoni mérkőzésen sem – közölte hivatalos honlapján a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF).
Deschamps az FFF elnökének, Philippe Diallónak a jóváhagyásával visszatért Franciaországba, hogy ott legyen édesanyja temetésén. Távollétében Deschamps asszisztensére, Guy Stéphanra bízta a francia csapat irányítását – ő dirigál a Norvégia ellen is, olvasható a közleményben.
A pénteki francia-norvég mérkőzés az I-csoport első helyéről dönt majd, miután mindkét csapat két-két győzelemmel kezdte világbajnoki szereplését.
|I-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
P
|1. Franciaország
|2
|2
|–
|–
|6–1
|+5
|6
|2. Norvégia
|2
|2
|–
|–
|7–3
|+4
|6
|3. Szenegál
|2
|–
|–
|2
|3–6
|–3
|0
|4. Irak
|2
|–
|–
|2
|1–7
|–6
|0
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