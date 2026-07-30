Vívó-vb: négy között a férfi kardcsapat

Féltettük kicsit a férfi kardcsapatot, hiszen Szatmári András nem vállalta a vb-indulást családi okok miatt – néhány napja kiderült, miért is döntött így: fia született –, s noha Szilágyi Áron és Rabb Krisztián meghatározói a nemzetközi mezőnynek, Tóth Bertalan és Dallos Benedek újoncként utazott Hongkongba.

És bármi is lesz a vége, már az első három meccs után kijelenthetjük: éltek-élnek a lehetőséggel!

A magyar négyes Azerbajdzsán és Üzbegisztán legyőzésével jutott a nyolcas táblára, ott meg az amerikaiak jöttek – és mentek, mégpedig arra az ágra, ahol az 5–8. helyért vívnak a csapatok, miközben Szilágyiékra az elődöntő vár. Az ellenfél Franciaország, kezdés magyar idő szerint 8.10-kor.

A vb záró napján a férfi kardozók mellett a női tőrözők csapatversenyét rendezik meg: a Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összetételű négyes remek vívással bejutott a nyolc közé, ott viszont a világelső olaszok túl nagy falatnak bizonyultak, így a mieink a folytatásban az 5–8. helyért vívnak.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Kard. Férfiak. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Azerbajdzsán 45:27 (Szilágyi +10, Tóth B. +7, Rabb +1). Nyolcaddöntő: Magyarország–Üzbegisztán 45:29 (Rabb +8, Dallos +8, Szilágyi 0). Negyeddöntő: Magyarország–Egyesült Államok 45:36 (Rabb +10, Tóth B. +5, Szilágyi –2, Dallos –4)

Tőr. Nők. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Makaó 45:24 (Pásztor +11, Kondricz +8, Papp +1, Lupkovics +1). Nyolcaddöntő: Magyarország–Kína 35:22 (Kondricz +8, Pásztor +3, Papp +2). Negyeddöntő: Olaszország–Magyarország 45:25 (Kondricz –3, Papp –8, Pásztor –9)