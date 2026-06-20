Vb-történelem: Joe Cole akkora gólt lőtt, mint talán soha máskor
1954: AZ ELSŐ MAGYAR–NÉMET, KOCSIS NÉGYSZER TALÁL BE
Bázelben vívta második csoportmérkőzését a magyar Aranycsapat, és bár veretesebb futballkultúrájú együttes volt az ellenfél, mint az első körben, a mieink a nyugatnémeteket majdnem akkora verésben részesítették (8:3), mint korábban Dél-Koreát (9:0).
Kocsis Sándor felül is múlta az ázsiaiak elleni teljesítményét, akkori mesterhármasát négy góllal fejelte (lőtte) meg, míg Hidegkuti Nándor kétszer, Puskás Ferenc és Tóth II József egyszer-egyszer talált be a nyugatnémet kapuba. Egy fájdalmas következménye azért volt a meccsnek: Puskás megsérült... VIDEÓ ITT!
A magyarok mellett Anglia harcolta ki a továbbjutást ezen a napon, továbbá kialakult két ráadásmeccs párosítása (Németország–Törökország, Svájc–Olaszország).
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Bázel
|Magyarország–NSZK
|8:3
|Genf
|Törökország–Dél-Korea
|7:0
|Bern
|Anglia–Svájc
|2:0
|Lugano
|Olaszország–Belgium
|4:1
1970: AZ NSZK VISZI HAZA A BRONZÉRMET
A nyugatnémet válogatott tagjai kiheverték annyira az olaszok elleni hosszabbításos elődöntő fáradalmait, hogy egy gólt összekaparjanak Uruguay ellen, és a négy évvel korábbi ezüst után újra érmet vigyenek haza, ezúttal bronzot. A 3. helyért rendezett 1970. június 20-i mexikóvárosi meccs egyetlen gólját Wolfgang Overath lőtte, aki a tornán korábban egyszer sem talált a kapuba. VIDEÓ ITT!
A két csapat az előző vb negyeddöntőjében is összeakadt, akkor 4:0-ra nyert az NSZK.
|A 3. HELYÉRT
|Mexikóváros
|NSZK–Uruguay
|1–0
1982: RUMMENIGGE MESTERHÁRMASSAL FELEDTETI A NAGY FIASKÓT
Az Algériától elszenvedett nemzetszomorító vereségük után második spanyolországi csoportmeccsükön a nyugatnémeteknek nem volt más választásuk, mint támadni. Jupp Derwall legényei tették is a dolgukat, alaposan elverték Chilét: a csapatkapitány, Karl-Heinz Rummenigge klasszikus mesterhármassal vette ki a részét a győzelemből, míg a negyedik gólt Uwe Reinders lőtte. VIDEÓ ITT!
Rummenigge tíz év alatt 45 gólt szerzett a válogatottban, és a nyolcvanas évek eleje különösen termékeny időszaka volt. Mindhárom válogatottbeli tripláját akkoriban érte el – kilenc hónap leforgása alatt.
A játéknap nevezetes arról is, hogy a házigazda Spanyolország ekkor könyvelte el egyetlen győzelmét a tornán (az öt meccs szomorú mérlege: egy győzelem, két döntetlen, két vereség). A Real Madrid legendás támadója, a néhai Juanito ezen a napon szerezte nyolcadik, egyben utolsó gólját a válogatottban – egy kétszer elvégeztetett büntetőből. VIDEÓ ITT!
Anglia a második félidő derekán két rendkívül szerencsés gólt szerzett Csehszlovákia ellen – pontosabban csak egyet (Trevor Francis az olimpiai bajnok kapus, Stanislav Seman óriási hibáját használta ki), a másikat az ellenfél védője, Jozef Barmos hozta össze. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Gijón
|NSZK–Chile
|4–1
|Bilbao
|Anglia–Csehszlovákia
|2–0
|Valencia
|Spanyolország–Jugoszlávia
|2–1
1990: MEDFORD A KAPUIG NYARGAL, COSTA RICA MEG A LEGJOBB 16 KÖZÉ
Brazília a harmadik olaszországi mérkőzésén sem brillírozott, ám addig gyötörte, ropogtatta a skót csapatot, amíg a 82. percben Müller egy kipattanó labdára villámgyorsan reagálva megszerezte a győztes gólt. A selecao mindhárom csoportmeccsét egy góllal nyerte meg. VIDEÓ ITT!
A kvartett másik mérkőzésén Svédország és Costa Rica egyaránt a továbbjutás reményében lépett pályára, és Johnny Ekström szemfüles góljával a skandinávok szerezték meg a vezetést. Fél órával a vége előtt azonban történt egy csere: Bora Milutinovics, a közép-amerikaiak hadvezére bevetett egy 22 éves fiatalembert, aki addig mindössze tíz percet játszott a vb-n.
Hernán Medfordnak hívták az ifjút, akinek a világ hamar megtanulta a nevét: ő harcolta ki azt a szabadrúgást, amely után Roger Flores fejjel egyenlített, majd a 88. percben nagy vágta végén ő lőtte be azt a gólt, amely biztossá tette Costa Rica meglepetésszerű továbbjutását. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Torino
|Brazília–Skócia
|1–0
|Genova
|Costa Rica–Svédország
|2–1
1994: ROMÁRIO MEGKEZDI A GÓLGYÁRTÁST
Hollandia és Brazília egyaránt győzelemmel mutatkozott be az egyesült államokbeli világbajnokságon. Az oranje igencsak megkínlódott a vb-újonc, Fuad Amin fejesével a szünetben még vezető Szaúd-Arábiával, Wim Jonk óriási bombával egyenlített a szünet után, és a csereként beálló Gaston Taument csupán a 86. percben fejelte be a győztes gólt. VIDEÓ ITT!
Az Oroszország ellen kezdő brazilok napja nem volt ennyire feszült. Az első gólt a majdhogynem vb-újoncnak számító (a négy évvel korábbi tornán mindössze 65 percet játszó) Romário lőtte Bebeto szögletéből, Raí pedig már az 52. percben beállította a végeredményt abból a büntetőből, amelyet ugyancsak Romário, a torna későbbi hőse harcolt ki. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|San Francisco
|Brazília–Oroszország
|2–0
|Washington
|Hollandia–Szaúd-Arábia
|2–1
1998: HOLLANDIA A LEGFÖLÉNYESEBB VB-GYŐZELMÉT ARATJA
A hollandok joggal érezhették úgy, hogy az idő kereke visszafelé forog, hiszen akárcsak négy évvel korábban, megint egy csoportba kerültek szomszédjukkal, Belgiummal – és a június 20-i játéknapon megint egy ázsiai ellenfél került az útjukba. De most nem feszítették túl a húrt: Philip Cocu, Marc Overmars, Dennis Bergkamp, Pierre van Hooijdonk és Ronald de Boer góljával kiütötték Dél-Koreát. VIDEÓ ITT!
Hollandiának ez volt a 27. mérkőzése, egyben az addigi legfölényesebb győzelme vb-döntőben – az utódoknak azóta sem sikerült túlszárnyalniuk e rekordot.
Belgium Marc Wilmots két góljával győzelemre állt, csakhogy Mexikó García Aspe büntetőjével és Cuauhtémoc Blanco akrobatákat idézően lőtt góljával egyenlített – az elnyűhetetlen, még a 2010-es tornán is a kapuba találó Blancónak ez volt az első vb-gólja. VIDEÓ ITT!
A nap harmadik meccsén a horvátok a vb későbbi gólkirálya, Davor Suker hajrábeli góljával gyűrték le Japánt. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Bordeaux
|Belgium–Mexikó
|2–2
|Marseille
|Hollandia–Dél-Korea
|5–0
|Nantes
|Horvátország–Japán
|1–0
2006: JOE COLE KÁPRÁZATOS GÓLT LŐ A SVÉDEKNEK
Két svéd szakember ült a kispadokon a nap rangadóján, amelyen a csoportelsőség volt a tét. Lars Lagerbäck vezette harcba a svédeket, Sven-Göran Eriksson az angolokat. Joe Cole elképesztő lövéssel szerzett vezetést a „háromoroszlánosoknak”, majd a második félidő elején Marcus Allbäck fejjel egyenlített. A meccs utolsó öt perce újabb gólváltást hozott: a csereként beálló Steven Gerrard fejesével Anglia látszott győztesnek, ám a 90. percben Henrik Larsson közelről besodorta a skandinávok újabb egyenlítő gólját. VIDEÓ ITT!
A döntetlennel Anglia lett a csoportelső, a svédek pedig másodikként jutottak tovább – így ők futottak majd a házigazda németek karjaiba.
Németország Miroslav Klose duplájával és Lukas Podolski találatával kiütötte a már szintén páholyban lévő Ecuadort, így százszázalékos teljesítménnyel jutott tovább. VIDEÓ ITT!
Ugyanebben a csoportban, a kiesők meccsén a lengyelek vert helyzetből, Bartosz Bosacki két góljával gyűrték le Costa Ricát – a védő sem előtte, sem utána nem szerzett gólt a válogatottban... VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Hannover
|Lengyelország–Costa Rica
|2–1
|Berlin
|Németország–Ecuador
|3–0
|Kaiserslautern
|Paraguay–Trinidad és Tobago
|2–0
|Köln
|Svédország–Anglia
|2–2
2010: OLASZ BLAMA, KEZELHETETLEN BRAZILOK
Az első körben az olaszoktól pontot csenő szervezett paraguayi csapat simán verte Szlovákiát, amivel szinte biztos továbbjutó pozícióba kormányozta magát. VIDEÓ ITT!
Pedig a nap programja nem ezt ígérte, hiszen a címvédő olaszok az előre lesajnált Új-Zélanddal mérkőztek... Erre fel mi történt? Shane Smeltz már a 7. percben betalált a sérült Buffont helyettesítő Federico Marchetti kapujába! Vincenzo Iaquinta még az első félidőben egyenlített tizenegyesből, de több olasz gól nem esett – megszületett a torna egyik legnagyobb meglepetése, egyben a squadra azzurra történetének egyik legnehezebben emészthető eredménye, s persze az új-zélandi futball történelmi pontja. VIDEÓ ITT!
Miközben az olaszok feje felett gyülekeztek a viharfelhők, az ezen a napon pályára lépő másik világbajnok, Brazília újabb győzelmével biztossá tette a továbbjutását. Dunga emberei viszonylag könnyű, 3–1-es sikert arattak Elefántcsontpart felett, még ha (hopp, már megint ő?) Sven-Göran Eriksson, az afrikaiak svéd szövetségi kapitánya jogosan vetette is fel, hogy Luís Fabiano a második, döntő fontosságú – és amúgy szemrevaló – góljának megszerzéséhez a karját is segítségül hívta. Luis Fabiano duplájára és Elano találatára a kartörése miatt speciális könyökvédőben játszó Didier Drogba válaszolt a végjátékban.
A brazilok sem lehettek maradéktalanul elégedettek Stéphane Lannoy francia játékvezetővel: nem elég, hogy Elanót sérülés miatt elveszítették, Kaká is kihagyásra számíthatott, miután egy kakaskodás során – nem elhanyagolható mértékben Kader Keita színészi alakítása következtében – megkapta a kiállítással felérő második sárga lapját. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Mangaung/Bloemfontein
|Paraguay–Szlovákia
|2–0
|Nelspruit
|Olaszország–Új-Zéland
|1–1
|Johannesburg
|Brazília–Elefántcsontpart
|3–1
2014: A FRANCIÁK A TÖKÉLETES KÖZELÉBE JUTNAK
Didier Deschamps szövetségi kapitány szerint szinte tökéletesen játszott a francia válogatott ezen a napon. És valóban: Olivier Giroud korán megszerezte a vezetést – ez volt a „kékek” 100. vb-gólja –, egy perc múlva Blaise Matuidi is betalált, és a második félidő derekára a franciák szétzúzták az egyébként hagyományosan szervezett csapatként tisztelt svájciakat (5–0). Még az is belefért, hogy Karim Benzema büntetőt hibázzon – a hajrában született két svájci találat csak szépségtapasznak volt jó. VIDEÓ ITT!
Hondurast ugyanaz a veszély fenyegette, ami néhány nappal korábban Algériát: neki jut a vb-k történetének leghosszabb szerzett gól nélküli időszaka. Carlo Costly remek lövéssel, 510 percnél megszakította a rút sorozatot (Bolívia maradt a csúcstartó 517-tel), de ez végül nem volt elég a győzelemhez, mert Ecuador a hat válogatott meccs óta „gólban lévő” Enner Valencia duplájával fordított. VIDEÓ ITT!
A D-csoportban folytatódott a Costa Rica-i csoda: Bryan Ruiz – videózással is gólnak minősített – fejesével a közép-amerikai csapat kiharcolta a továbbjutást, egyúttal Olaszországot elindította, Angliát pedig legalulra taszajtotta azon a lejtőn, amelynek tövében a csoportkör után hazaindulók gyülekeztek. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Recife
|Costa Rica–Olaszország
|1–0
|Salvador
|Franciaország–Svájc
|5–2
|Cuiabá
|Ecuador–Honduras
|2–1
2018: CRISTIANO RONALDO MEGELŐZI PUSKÁS FERENCET
Marokkó ezúttal is kitett magáért, csakhogy a gólhelyzeteit képtelen volt kihasználni, így aztán nemcsak kikapott, hanem biztossá vált a kiesése is. Portugália egyetlen gólját a nyitányon triplázó Cristiano Ronaldo fejelte, aki ezzel az európai színtér leggólerősebb válogatott futballistája lett: ez volt a 85. gólja a portugál nemzeti tizenegyben, Puskás Ferenc 84-gyel tartotta az addigi rekordot. VIDEÓ ITT!
Egyetlen gól született a B-csoport másik mérkőzésén is, azt Diego Costának könyvelték el egy kavarodás után. Irán jól tartotta magát, a hajrában Szaid Ezatolahi be is talált a kapuba, csakhogy lesről, így hiába a hatalmas ünneplés, a spanyolok nagy nehezen bekasszírozták a három pontot. VIDEÓ ITT!
Ez egy ilyen nap – a rosztovi publikumnak is csupán egy gól jutott. Nem volt látványos találat, egy szöglet után az egyedül felejtett Luis Suárez közelről lőtte, de bőven volt ok a megünneplésére: Suáreznek ez volt a 100. válogatott meccse, ő lett az első uruguayi labdarúgó, aki három vb-n is felkerült a góllövőlistára – ráadásul a szaúdiak legyőzésével biztossá vált a celeste továbbjutása. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Rosztov
|Uruguay–Szaúd-Arábia
|1–0
|Moszkva (Luzsnyiki)
|Portugália–Marokkó
|1–0
|Kazany
|Irán–Spanyolország
|0–1
KATARI KITÉRŐ
A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!
2022. NOVEMBER 27.: JAPÁN–COSTA RICA 0–1. Costa Rica egy hetest kapott a spanyoloktól a nyitányon, Japán legyőzte Németországot – ehhez képest mi történt kettejük egymás elleni meccsén? A továbbjutás kapujában toporgó ázsiaiak ötlettelenül futballoztak, a védekezésre összpontosító közép-amerikaiak pedig végre egyszer, 171 perc után eltalálták a kaput ezen a világbajnokságon, és a jobbhátvéd Keysher Fuller 80. percbeli emelése után a labda behullott a hosszú sarokba. Ahhoz, hogy öt sikertelen próbálkozás után Costa Rica újra vb-meccset nyerjen, kellett egy nagy Keylor Navas-bravúr is a hajrában. VIDEÓ ITT!