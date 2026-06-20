Vb-történelem: Joe Cole akkora gólt lőtt, mint talán soha máskor

A Népsport tudósítása

1954: AZ ELSŐ MAGYAR–NÉMET, KOCSIS NÉGYSZER TALÁL BE

Bázelben vívta második csoportmérkőzését a magyar Aranycsapat, és bár veretesebb futballkultúrájú együttes volt az ellenfél, mint az első körben, a mieink a nyugatnémeteket majdnem akkora verésben részesítették (8:3), mint korábban Dél-Koreát (9:0).

Kocsis Sándor felül is múlta az ázsiaiak elleni teljesítményét, akkori mesterhármasát négy góllal fejelte (lőtte) meg, míg Hidegkuti Nándor kétszer, Puskás Ferenc és Tóth II József egyszer-egyszer talált be a nyugatnémet kapuba. Egy fájdalmas következménye azért volt a meccsnek: Puskás megsérült... VIDEÓ ITT!

A magyarok mellett Anglia harcolta ki a továbbjutást ezen a napon, továbbá kialakult két ráadásmeccs párosítása (Németország–Törökország, Svájc–Olaszország).

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Bázel Magyarország–NSZK 8:3 Genf Törökország–Dél-Korea 7:0 Bern Anglia–Svájc 2:0 Lugano Olaszország–Belgium 4:1 VB 1954, SVÁJC – JÚNIUS 20.

A 70-es német csapat csillagai: Seeler, Maier és Beckenbauer

1970: AZ NSZK VISZI HAZA A BRONZÉRMET

A nyugatnémet válogatott tagjai kiheverték annyira az olaszok elleni hosszabbításos elődöntő fáradalmait, hogy egy gólt összekaparjanak Uruguay ellen, és a négy évvel korábbi ezüst után újra érmet vigyenek haza, ezúttal bronzot. A 3. helyért rendezett 1970. június 20-i mexikóvárosi meccs egyetlen gólját Wolfgang Overath lőtte, aki a tornán korábban egyszer sem talált a kapuba. VIDEÓ ITT!

A két csapat az előző vb negyeddöntőjében is összeakadt, akkor 4:0-ra nyert az NSZK.

Rummenigge kétszeres aranylabdásként érkezett a vb-re

1982: RUMMENIGGE MESTERHÁRMASSAL FELEDTETI A NAGY FIASKÓT

Az Algériától elszenvedett nemzetszomorító vereségük után második spanyolországi csoportmeccsükön a nyugatnémeteknek nem volt más választásuk, mint támadni. Jupp Derwall legényei tették is a dolgukat, alaposan elverték Chilét: a csapatkapitány, Karl-Heinz Rummenigge klasszikus mesterhármassal vette ki a részét a győzelemből, míg a negyedik gólt Uwe Reinders lőtte. VIDEÓ ITT!

Rummenigge tíz év alatt 45 gólt szerzett a válogatottban, és a nyolcvanas évek eleje különösen termékeny időszaka volt. Mindhárom válogatottbeli tripláját akkoriban érte el – kilenc hónap leforgása alatt.

A játéknap nevezetes arról is, hogy a házigazda Spanyolország ekkor könyvelte el egyetlen győzelmét a tornán (az öt meccs szomorú mérlege: egy győzelem, két döntetlen, két vereség). A Real Madrid legendás támadója, a néhai Juanito ezen a napon szerezte nyolcadik, egyben utolsó gólját a válogatottban – egy kétszer elvégeztetett büntetőből. VIDEÓ ITT!

Anglia a második félidő derekán két rendkívül szerencsés gólt szerzett Csehszlovákia ellen – pontosabban csak egyet (Trevor Francis az olimpiai bajnok kapus, Stanislav Seman óriási hibáját használta ki), a másikat az ellenfél védője, Jozef Barmos hozta össze. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Gijón NSZK–Chile 4–1 Bilbao Anglia–Csehszlovákia 2–0 Valencia Spanyolország–Jugoszlávia 2–1 VB 1982, SPANYOLORSZÁG – JÚNIUS 20.

Ez már egy 11 évvel később Costa Rica-bravúr emléke: történelmi győzelem Mexikóban Medford góljával

1990: MEDFORD A KAPUIG NYARGAL, COSTA RICA MEG A LEGJOBB 16 KÖZÉ

Brazília a harmadik olaszországi mérkőzésén sem brillírozott, ám addig gyötörte, ropogtatta a skót csapatot, amíg a 82. percben Müller egy kipattanó labdára villámgyorsan reagálva megszerezte a győztes gólt. A selecao mindhárom csoportmeccsét egy góllal nyerte meg. VIDEÓ ITT!

A kvartett másik mérkőzésén Svédország és Costa Rica egyaránt a továbbjutás reményében lépett pályára, és Johnny Ekström szemfüles góljával a skandinávok szerezték meg a vezetést. Fél órával a vége előtt azonban történt egy csere: Bora Milutinovics, a közép-amerikaiak hadvezére bevetett egy 22 éves fiatalembert, aki addig mindössze tíz percet játszott a vb-n.

Hernán Medfordnak hívták az ifjút, akinek a világ hamar megtanulta a nevét: ő harcolta ki azt a szabadrúgást, amely után Roger Flores fejjel egyenlített, majd a 88. percben nagy vágta végén ő lőtte be azt a gólt, amely biztossá tette Costa Rica meglepetésszerű továbbjutását. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Torino Brazília–Skócia 1–0 Genova Costa Rica–Svédország 2–1 VB 1990, OLASZORSZÁG – JÚNIUS 20.

Brazília már az első meccs után ünnepelt

1994: ROMÁRIO MEGKEZDI A GÓLGYÁRTÁST

Hollandia és Brazília egyaránt győzelemmel mutatkozott be az egyesült államokbeli világbajnokságon. Az oranje igencsak megkínlódott a vb-újonc, Fuad Amin fejesével a szünetben még vezető Szaúd-Arábiával, Wim Jonk óriási bombával egyenlített a szünet után, és a csereként beálló Gaston Taument csupán a 86. percben fejelte be a győztes gólt. VIDEÓ ITT!

Az Oroszország ellen kezdő brazilok napja nem volt ennyire feszült. Az első gólt a majdhogynem vb-újoncnak számító (a négy évvel korábbi tornán mindössze 65 percet játszó) Romário lőtte Bebeto szögletéből, Raí pedig már az 52. percben beállította a végeredményt abból a büntetőből, amelyet ugyancsak Romário, a torna későbbi hőse harcolt ki. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK San Francisco Brazília–Oroszország 2–0 Washington Hollandia–Szaúd-Arábia 2–1 VB 1994, EGYESÜLT ÁLLAMOK – JÚNIUS 20.

1998: HOLLANDIA A LEGFÖLÉNYESEBB VB-GYŐZELMÉT ARATJA

A hollandok joggal érezhették úgy, hogy az idő kereke visszafelé forog, hiszen akárcsak négy évvel korábban, megint egy csoportba kerültek szomszédjukkal, Belgiummal – és a június 20-i játéknapon megint egy ázsiai ellenfél került az útjukba. De most nem feszítették túl a húrt: Philip Cocu, Marc Overmars, Dennis Bergkamp, Pierre van Hooijdonk és Ronald de Boer góljával kiütötték Dél-Koreát. VIDEÓ ITT!

Hollandiának ez volt a 27. mérkőzése, egyben az addigi legfölényesebb győzelme vb-döntőben – az utódoknak azóta sem sikerült túlszárnyalniuk e rekordot.

Belgium Marc Wilmots két góljával győzelemre állt, csakhogy Mexikó García Aspe büntetőjével és Cuauhtémoc Blanco akrobatákat idézően lőtt góljával egyenlített – az elnyűhetetlen, még a 2010-es tornán is a kapuba találó Blancónak ez volt az első vb-gólja. VIDEÓ ITT!

A nap harmadik meccsén a horvátok a vb későbbi gólkirálya, Davor Suker hajrábeli góljával gyűrték le Japánt. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Bordeaux Belgium–Mexikó 2–2 Marseille Hollandia–Dél-Korea 5–0 Nantes Horvátország–Japán 1–0 VB 1998, FRANCIAORSZÁG – JÚNIUS 20.

2006: JOE COLE KÁPRÁZATOS GÓLT LŐ A SVÉDEKNEK

Két svéd szakember ült a kispadokon a nap rangadóján, amelyen a csoportelsőség volt a tét. Lars Lagerbäck vezette harcba a svédeket, Sven-Göran Eriksson az angolokat. Joe Cole elképesztő lövéssel szerzett vezetést a „háromoroszlánosoknak”, majd a második félidő elején Marcus Allbäck fejjel egyenlített. A meccs utolsó öt perce újabb gólváltást hozott: a csereként beálló Steven Gerrard fejesével Anglia látszott győztesnek, ám a 90. percben Henrik Larsson közelről besodorta a skandinávok újabb egyenlítő gólját. VIDEÓ ITT!

A döntetlennel Anglia lett a csoportelső, a svédek pedig másodikként jutottak tovább – így ők futottak majd a házigazda németek karjaiba.

Németország Miroslav Klose duplájával és Lukas Podolski találatával kiütötte a már szintén páholyban lévő Ecuadort, így százszázalékos teljesítménnyel jutott tovább. VIDEÓ ITT!

Ugyanebben a csoportban, a kiesők meccsén a lengyelek vert helyzetből, Bartosz Bosacki két góljával gyűrték le Costa Ricát – a védő sem előtte, sem utána nem szerzett gólt a válogatottban... VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Hannover Lengyelország–Costa Rica 2–1 Berlin Németország–Ecuador 3–0 Kaiserslautern Paraguay–Trinidad és Tobago 2–0 Köln Svédország–Anglia 2–2 VB 2006, NÉMETORSZÁG – JÚNIUS 20.

Csúcsdöntetlen Új-Zélandnak

2010: OLASZ BLAMA, KEZELHETETLEN BRAZILOK

Az első körben az olaszoktól pontot csenő szervezett paraguayi csapat simán verte Szlovákiát, amivel szinte biztos továbbjutó pozícióba kormányozta magát. VIDEÓ ITT!

Pedig a nap programja nem ezt ígérte, hiszen a címvédő olaszok az előre lesajnált Új-Zélanddal mérkőztek... Erre fel mi történt? Shane Smeltz már a 7. percben betalált a sérült Buffont helyettesítő Federico Marchetti kapujába! Vincenzo Iaquinta még az első félidőben egyenlített tizenegyesből, de több olasz gól nem esett – megszületett a torna egyik legnagyobb meglepetése, egyben a squadra azzurra történetének egyik legnehezebben emészthető eredménye, s persze az új-zélandi futball történelmi pontja. VIDEÓ ITT!

Miközben az olaszok feje felett gyülekeztek a viharfelhők, az ezen a napon pályára lépő másik világbajnok, Brazília újabb győzelmével biztossá tette a továbbjutását. Dunga emberei viszonylag könnyű, 3–1-es sikert arattak Elefántcsontpart felett, még ha (hopp, már megint ő?) Sven-Göran Eriksson, az afrikaiak svéd szövetségi kapitánya jogosan vetette is fel, hogy Luís Fabiano a második, döntő fontosságú – és amúgy szemrevaló – góljának megszerzéséhez a karját is segítségül hívta. Luis Fabiano duplájára és Elano találatára a kartörése miatt speciális könyökvédőben játszó Didier Drogba válaszolt a végjátékban.

A brazilok sem lehettek maradéktalanul elégedettek Stéphane Lannoy francia játékvezetővel: nem elég, hogy Elanót sérülés miatt elveszítették, Kaká is kihagyásra számíthatott, miután egy kakaskodás során – nem elhanyagolható mértékben Kader Keita színészi alakítása következtében – megkapta a kiállítással felérő második sárga lapját. VIDEÓ ITT!

Szédületes győzelemről tudósít a francia L'Équipe

2014: A FRANCIÁK A TÖKÉLETES KÖZELÉBE JUTNAK

Didier Deschamps szövetségi kapitány szerint szinte tökéletesen játszott a francia válogatott ezen a napon. És valóban: Olivier Giroud korán megszerezte a vezetést – ez volt a „kékek” 100. vb-gólja –, egy perc múlva Blaise Matuidi is betalált, és a második félidő derekára a franciák szétzúzták az egyébként hagyományosan szervezett csapatként tisztelt svájciakat (5–0). Még az is belefért, hogy Karim Benzema büntetőt hibázzon – a hajrában született két svájci találat csak szépségtapasznak volt jó. VIDEÓ ITT!

Hondurast ugyanaz a veszély fenyegette, ami néhány nappal korábban Algériát: neki jut a vb-k történetének leghosszabb szerzett gól nélküli időszaka. Carlo Costly remek lövéssel, 510 percnél megszakította a rút sorozatot (Bolívia maradt a csúcstartó 517-tel), de ez végül nem volt elég a győzelemhez, mert Ecuador a hat válogatott meccs óta „gólban lévő” Enner Valencia duplájával fordított. VIDEÓ ITT!

A D-csoportban folytatódott a Costa Rica-i csoda: Bryan Ruiz – videózással is gólnak minősített – fejesével a közép-amerikai csapat kiharcolta a továbbjutást, egyúttal Olaszországot elindította, Angliát pedig legalulra taszajtotta azon a lejtőn, amelynek tövében a csoportkör után hazaindulók gyülekeztek. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Recife Costa Rica–Olaszország 1–0 Salvador Franciaország–Svájc 5–2 Cuiabá Ecuador–Honduras 2–1 VB 2014, BRAZÍLIA – JÚNIUS 20.

2018: CRISTIANO RONALDO MEGELŐZI PUSKÁS FERENCET

A spanyolok szenvedtek, de ledöntötték az iráni falat

Marokkó ezúttal is kitett magáért, csakhogy a gólhelyzeteit képtelen volt kihasználni, így aztán nemcsak kikapott, hanem biztossá vált a kiesése is. Portugália egyetlen gólját a nyitányon triplázó Cristiano Ronaldo fejelte, aki ezzel az európai színtér leggólerősebb válogatott futballistája lett: ez volt a 85. gólja a portugál nemzeti tizenegyben, Puskás Ferenc 84-gyel tartotta az addigi rekordot. VIDEÓ ITT!

Egyetlen gól született a B-csoport másik mérkőzésén is, azt Diego Costának könyvelték el egy kavarodás után. Irán jól tartotta magát, a hajrában Szaid Ezatolahi be is talált a kapuba, csakhogy lesről, így hiába a hatalmas ünneplés, a spanyolok nagy nehezen bekasszírozták a három pontot. VIDEÓ ITT!

Ez egy ilyen nap – a rosztovi publikumnak is csupán egy gól jutott. Nem volt látványos találat, egy szöglet után az egyedül felejtett Luis Suárez közelről lőtte, de bőven volt ok a megünneplésére: Suáreznek ez volt a 100. válogatott meccse, ő lett az első uruguayi labdarúgó, aki három vb-n is felkerült a góllövőlistára – ráadásul a szaúdiak legyőzésével biztossá vált a celeste továbbjutása. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Rosztov Uruguay–Szaúd-Arábia 1–0 Moszkva (Luzsnyiki) Portugália–Marokkó 1–0 Kazany Irán–Spanyolország 0–1 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚNIUS 20.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 27.: JAPÁN–COSTA RICA 0–1. Costa Rica egy hetest kapott a spanyoloktól a nyitányon, Japán legyőzte Németországot – ehhez képest mi történt kettejük egymás elleni meccsén? A továbbjutás kapujában toporgó ázsiaiak ötlettelenül futballoztak, a védekezésre összpontosító közép-amerikaiak pedig végre egyszer, 171 perc után eltalálták a kaput ezen a világbajnokságon, és a jobbhátvéd Keysher Fuller 80. percbeli emelése után a labda behullott a hosszú sarokba. Ahhoz, hogy öt sikertelen próbálkozás után Costa Rica újra vb-meccset nyerjen, kellett egy nagy Keylor Navas-bravúr is a hajrában. VIDEÓ ITT!