Szerdai sportműsor: Anglia, Horvátország és Portugália is megkezdi vb-szereplését

JÚNIUS 17., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

I-CSOPORT

0.00: Irak–Norvégia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

J-CSOPORT

3.00: Argentína–Algéria, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

6.00: Ausztria–Jordánia, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

K-CSOPORT

19.00: Portugália–Kongói DK, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

L-CSOPORT

22.00: Anglia–Horvátország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA

A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon

EURÓPA-LIGA

A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon

KONFERENCIALIGA

A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.30: Cincinnati Reds–New York Mets (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Svájci körverseny

9.26: nők, 1. szakasz (Sondrio–Sondrio, 109.3 km)

14.19: férfiak, 1. szakasz (Sondrio–Sondrio, 144 km)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 500-as torna, London

12.30: egyes, 2. forduló; páros, 2. forduló

ATP 500-as torna, Halle

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 2. forduló

WTA 500-as torna, Berlin

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 2. forduló

WTA 250-es torna, Nottingham

12.00: egyes, 2. forduló; páros, 2. forduló

VÍVÁS

Európa-bajnokság, Antony (Franciaország)

8.30: egyéni, női tőr (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra)

11.30: férfi kard (Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron),

19.15: döntők

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Ausztria–Jordánia vb-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Erdei Márk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vb-összefoglaló

9.00: László Csabát hívjuk

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – magyar játékvezetők, akik fontos meccseket vezettek a labdarúgó-vb-ken

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Feczkó Tamás

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt

14.00: Tenisz, vendég: Gubacsi Zsófia

14.35: Jégkorong, vendég: Szélig Viktor a milánói kalandról

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Labdarúgás, vendég: Dinnyés Márton, a BL-döntő kommunikációs vezetője és Fűrész Ádám, a BL-döntő projektmenedzsere

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Göbölyös Gábor, Spiller István

17.00: Futball-vb-híradó

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.35: Beszámoló a Ferencváros vízilabda-szakosztályának sajtótájékoztatójáról. Mi történt a vívó Eb-n?

Körkapcsolás

Szerkesztő-műsorvezető: Virányi Zsolt

18.00: Labdarúgás, ez történt a világbajnokság előző játéknapján

19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Portugália–Kongói DK vb-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc

21.00: Röplabda, női válogatottunk az Európa-ligából szeretne kijutni a 2028-as Eb-re

22.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Anglia–Horvátország vb-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc