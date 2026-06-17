Szerdai sportműsor: Anglia, Horvátország és Portugália is megkezdi vb-szereplését
JÚNIUS 17., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
I-CSOPORT
0.00: Irak–Norvégia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
J-CSOPORT
3.00: Argentína–Algéria, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
6.00: Ausztria–Jordánia, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
K-CSOPORT
19.00: Portugália–Kongói DK, Houston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
L-CSOPORT
22.00: Anglia–Horvátország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
BAJNOKOK LIGÁJA
A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon
EURÓPA-LIGA
A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon
KONFERENCIALIGA
A selejtező 2. fordulójának sorsolása, Nyon
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: Cincinnati Reds–New York Mets (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Svájci körverseny
9.26: nők, 1. szakasz (Sondrio–Sondrio, 109.3 km)
14.19: férfiak, 1. szakasz (Sondrio–Sondrio, 144 km)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 500-as torna, London
12.30: egyes, 2. forduló; páros, 2. forduló
ATP 500-as torna, Halle
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 2. forduló
WTA 500-as torna, Berlin
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 2. forduló
WTA 250-es torna, Nottingham
12.00: egyes, 2. forduló; páros, 2. forduló
VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország)
8.30: egyéni, női tőr (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Papp Jázmin, Pásztor Flóra)
11.30: férfi kard (Dallos Benedek, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron),
19.15: döntők
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Ausztria–Jordánia vb-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Erdei Márk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vb-összefoglaló
9.00: László Csabát hívjuk
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – magyar játékvezetők, akik fontos meccseket vezettek a labdarúgó-vb-ken
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Feczkó Tamás
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt
14.00: Tenisz, vendég: Gubacsi Zsófia
14.35: Jégkorong, vendég: Szélig Viktor a milánói kalandról
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Labdarúgás, vendég: Dinnyés Márton, a BL-döntő kommunikációs vezetője és Fűrész Ádám, a BL-döntő projektmenedzsere
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Göbölyös Gábor, Spiller István
17.00: Futball-vb-híradó
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.35: Beszámoló a Ferencváros vízilabda-szakosztályának sajtótájékoztatójáról. Mi történt a vívó Eb-n?
Körkapcsolás
Szerkesztő-műsorvezető: Virányi Zsolt
18.00: Labdarúgás, ez történt a világbajnokság előző játéknapján
19.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Portugália–Kongói DK vb-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc
21.00: Röplabda, női válogatottunk az Európa-ligából szeretne kijutni a 2028-as Eb-re
22.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Anglia–Horvátország vb-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc