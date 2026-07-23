Nemzeti Sportrádió

Vívó vb: mind a négy női kardozónk főtáblás Hongkongban

K. E.K. E.
2026.07.23. 08:21
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Szűcs Luca hibátlan teljesítménnyel teljesítette a csoportkört (Fotó: Czinege Melidna)
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vívás vívó vb Szűcs Luca
A kiemelt Battai Sugár mellé csütörtökön a selejtezőből csatlakozott a főtáblára mind a három magyar női kardozó.

A hongkongi világbajnokság második napján a férfi párbajtőrözők és a női kardozók léptek pástra, ám mivel még csak a selejtezőket rendezték, a kiemeltek (másként: a világranglista első 16 helyezettje) „pihenhettek”.

Ebből kifolyólag a férfi párbajtőrözők küzdelmei során nem is voltunk érdekeltek, hiszen – s ez az egész világon, minden fegyvernemet beleértve ritkaságszámba megy – mind a négy magyar (Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté, Andrásfi Tibor) benne van az első 16-ban a világranglistán. 

A női kardozók között is van ilyen, mégpedig Battai Sugár Katinka, így ő csütörtökön a pástok mellől követhette a társak szereplését. 

A nap végén elégedetten összegezhetett, s ezt tesszük mi is, hiszen Szűcs Luca hibátlanul vívott a csoportkörben, így egyből főtáblára jutott, de ugyanezt megcselekedte valamivel később a vb-újonc Spiesz Anna és a hat hónap kihagyás után visszatérő Katona Renáta is.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Egyéni. Kard. Nők. A csoportmérkőzéseken: Battai (kiemelt), Szűcs 5 győzelem/0 vereség, Spiesz 5/1, Katona 4/1. A 64 közé jutásért: Spiesz–Phokaew (thaiföldi) 15:6, Katona–Fusea (román) 15:13

 

 

vívás vívó vb Szűcs Luca
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