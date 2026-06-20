Felkészülés: a Somorja nyerte a felvidéki rangadót

A felvidéki rangadó helyszíne Nyárasd volt. A becsületkasszás mérkőzést 220 néző követte figyelemmel, a befolyt összeget pedig a helyi klub kapta támogatásként.

A nyári felkészülés első találkozóján Robert Klauss, a Dunaszerdahely vezetőedzője nem számíthatott Ammar Ramadan és Tarasz Kacsaraba játékára, és egyelőre új igazolás sem érkezett a DAC-hoz.

A mérkőzést jobban kezdte a Somorja: a 2. percben az egykori ferencvárosi játékos, Varga István 20 méterről talált a kapuba. Ezt követően ugyan akadt néhány ígéretes DAC-támadás, de újabb gólt a jobban játszó STK szerzett. Egy labdavesztést követően Onyebuchi kilőtte a jobb alsó sarkot. A másik oldalon Tuboly Máté átadása után Alioune Sylla lövését védte Kalcasz.

A dunaszerdahelyiek az 52. percben Pa Assan Corr révén szépítettek. Nem sokkal később ismét kétgólosra nőtt a másodosztályú csapat előnye, amikor Seraphin Usani lövését Philip Zivanovic bevédte. A végeredményt második góljával Corr állította be.

Jövő héten a MOL Arénában rendezik meg a Duna-kupát. A tornán négy ország együttese szerepel: a házigazda DAC mellett Magyarországról az ETO FC, Erdélyből az FK Csíkszereda, míg a Délvidékről a Topolya érkezik Dunaszerdahelyre.

Június 27-én, szombaton az első elődöntőben a Győr és a Csíkszereda mérkőzik meg egymással. Ezt követi a DAC és az ETO FC Győr öregfiúinak gálameccse, majd a második elődöntőben a DAC a Topolyával találkozik.

Vasárnap előbb a vesztesek játszanak a bronzéremért, majd a győztesek részvételével rendezik meg a döntőt. A torna mind a négy mérkőzése kétszer 30 perces lesz.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

DAC–Somorja 2–3 (0–2)

DAC: Filipe – Csóka, Majer, Nemanic, Barro – Sylla, Diongue, Tuboly, Trusa – Gueye, Kukovec. A második félidőben: Zivanovic – Kapanadze, Blazek, Modesto, T. Sallai – Blasko, Ouro, Bationo, A. Gruber – Gagua, Corr.

Somorja: Kalcasz – Boledovic (Csémy, 82.), Varga P., Avetisyan (Nathaniel, a szünetben), Weber (Kireth, 63) – Totka (Varga I., 77.) – Onyebuchi, Varga I. (Pavúk, a szünetben), Bednár (Zapicenko, 63.), Seraphin (Simpore, 63.) – Ivanics (Herceg, a szünetben).

Góllövők: Corr 52., 79., illetve Varga I. 2., Onyebuchi 26., Seraphin 58.