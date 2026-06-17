Cristiano Ronaldo követte Messit, Pelé zseniálisat húzott – vb-videók

Június 17. a világbajnokságok történetének legzsúfoltabb játéknapja: a 2026-os a 15. torna, amelyiken mérkőzést rendeznek ezen a napon, úgyhogy az emlékek tárháza szinte kimeríthetetlen – ki is emelünk még néhányat:

• a brazilok 1962-es világbajnoki diadalát;

• a minden idők egyik legjobb vb-meccseként elkönyvelt Olaszország–NSZK-t 1970-ből;

• egy váratlanul nagy kuvaiti gólt 1982-ből;

• a spanyol Míchel gyönyörű mesterhármasát 1990-ből;

• valamint Rivaldo varázslatos labdaátvétel utáni gólját 2002-ből.



A Népsport tudósítása

1954: GÓLZÁPORRAL MUTATKOZIK BE A MAGYAR ARANYCSAPAT

Az 1954-es tornán ezen a napon indult el a magyar Aranycsapat a döntőig vezető úton. Sebes Gusztáv legénysége az újonc Dél-Koreával találkozott az első svájci mérkőzésén, és a vb-k történetének addigi legfölényesebb győzelmét aratta Kocsis Sándor (3), Puskás Ferenc (2), Palotás Péter (2), Lantos Mihály és Czibor Zoltán góljaival. Kocsisnak ez már a negyedik mesterhármasa volt a nemzeti csapatban! VIDEÓ ITT!

Minden idők gólokban leggazdagabb tornáján további három válogatott négyszer talált be a kapuba ezen a napon: a nyugatnémetek a 3. percben hátrányba kerültek a törökökkel szemben, mégis nyertek, míg Belgium 1:3-ról mentett pontot Anglia ellen.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Zürich Magyarország–Dél-Korea 9:0 Bern NSZK–Törökország 4:1 Basel Anglia–Belgium 4:4, hosszabbítás után Lausanne Svájc–Olaszország 2:1 VB 1954, SVÁJC – JÚNIUS 17.

A Népsport másnapi száma

1958: A RÁJÁTSZÁS NEM HOZ SZERENCSÉT A MIEINKNEK

A csoportok második helyén kialakult pontazonosság feloldásának szentelték a június 17-i játéknapot a svédországi tornán. A magyar válogatottnak is jelenése volt, és bár Tichy Lajos remek góljával vezetett, a történetük első világbajnokságán szereplő walesiek Ivor Allchurch bombájával és a védelmünk súlyos hibáját kihasználó Terry Medwin révén fordítottak a második félidőben. A mérkőzésen csupán Grosics Gyula és Bozsik József játszott azok közül, akik négy évvel korábban pályára léptek az NSZK elleni berni fináléban. VIDEÓ ITT!

Ugyanezen a napon az olimpiai bajnok Szovjetunió Anatolij Iljin góljával legyőzte és kiejtette a februári müncheni repülőgép-balesetben több játékosát elveszítő Angliát, míg az északírek Peter McParland duplájával, egész pontosan a hosszabbítás 9. percében szerzett második góljával legyőzték az újra a kontinens elitje felé araszoló csehszlovák csapatot.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK, RÁJÁTSZÁS Malmö Észak-Írország–Csehszlovákia 2:1, hosszabbítás után Solna Wales–Magyarország 2:1 Göteborg Szovjetunió–Anglia 1:0 VB 1958, SVÉDORSZÁG – JÚNIUS 17.



Brazília megvédte világbajnoki címét!

1962: BRAZÍLIA MEGVÉDI VILÁGBAJNOKI CÍMÉT

S lám, négy év elteltével a csehszlovákok – a negyeddöntőben éppenséggel a magyar csapatot legyőzve (1:0) – már világbajnoki döntőt játszottak, 1934 után a másodikat. S mivel a fináléig vezető úton egyedül ők tudtak pontot csenni a címvédő braziloktól (0:0 a csoportban), egyáltalán nem számított előre lefutottnak a santiagói aranymeccs.

Sőt a 12. percben az európai csapat szerezte meg a vezetést Josef Masopust lövésével. (A nagyszerű fedezet az év végén megkapja majd a France Football Aranylabdáját!) Két percig tartott az előny, akkor a torna felfedezettje, a sérült Pelét helyettesítő Amarildo amolyan „maiconos" góllal egyenlített. A fordulás után Zito fejjel már a braziloknak szerzett vezetést, majd 12 perccel a lefújás előtt Vavá kihasználta Viliam Schrojf kapus óriási hibáját, és biztossá tette a brazil győzelmet. Brazília másodszor is világbajnok lett! VIDEÓ ITT!

1970: PELÉ NAGY CSELE, OLASZORSZÁG NAGY GYŐZELME

A brazilok pályán voltak a nyolc évvel későbbi mexikói tornán is, és az Uruguay elleni elődöntő megnyerésével nagy lépést tettek harmadik aranyérmük megszerzése felé. Az uruk szereztek vezetést Luis Cubilla révén, a brazilok Clodoaldo, Jairzinho és Rivellino révén fordítottak. VIDEÓ ITT!

IDE KATTINTVA: VIDEÓ AZ 1970-ES VB NAGY PELÉ-MUTATVÁNYÁRÓL

A meccs legemlékezetesebb pillanata Pelé nevéhez fűződött: még 1–1-es állásnál a Fekete Gyöngyszem csodálatos mozdulattal csapta be és kerülte meg Ladislao Mazurkiewicz kapust, ám a helyzetet végül kihagyta…

S hogy mennyire erős napja ez a vb-történelemnek, ahhoz elég megtekinteni a másik elődöntő – a vb-történelem klasszikusai között emlegetett hétgólos ütközet – összefoglalóját. A rendes játékidő utolsó percéig amolyan szokásos, olaszos játék zajlott a pályán, Roberto Boninsegna első válogatottbeli góljával a squadra azzurra vezetett az NSZK ellen. Aztán a 90. percben – miközben az olasz védők a rettegett Gerd Müllerre figyeltek – érkezett a semmiből Karl-Heinz Schnellinger, és egyenlített.

A 31 éves védőnek ez volt az egyetlen gólja a válogatottban, ám e hőstettet hamar elhomályosította az őrületes hosszabbítás, amelyben a 94. és a 111. perc között öt gól született! Müller találatával a németek szereztek vezetést, Tarcisio Burgnich és Gigi Riva fordított, Müller egyenlített – egy percre rá pedig Boninsegna passzából Gianni Rivera belőtte a negyedik, végül döntőnek bizonyuló olasz gólt. Olaszország 1938 után újra vb-döntőbe jutott. VIDEÓ ITT!

Fantasztikus! – lelkendezett a Gazzetta, az esélyekre utalva hozzátéve: a brazilok azért még nem nyerték meg a döntőt…

ELŐDÖNTŐ Mexikóváros Olaszország–NSZK 4–3, hosszabbítás után Guadalajara Brazília–Uruguay 3–1 VB 1970, MEXIKÓ – JÚNIUS 17.

1982: EGY KUVAITI BOMBA, AMELY MEGLEPTE A CSEHSZLOVÁKOKAT

Egy nappal Algéria és Honduras sikeres bemutatkozása után Kuvait – kispadján a később Brazíliát világbajnoki címre vezető Carlos Alberto Parreirával – szintén pontszerzéssel kezdte vb-szereplését, sőt kis szerencsével akár le is győzhette volna Csehszlovákiát. Az európai csapat Antonín Panenka büntetőjével szerzett vezetést, amit Fejszal el-Dakhil hatalmas bombával válaszolt meg – a felvételt nézve Zdenek Hruska kapusnak alighanem lehetett egy-két szava a torna akkori labdájáról, csapattársainak meg róla... VIDEÓ ITT!

Ausztria Walter Schachner fejes góljával legyűrte Chilét (VIDEÓ ITT!), míg a jugoszláv–északír meccs azért különös epizódja a futballtörténelemnek, mert Billy Bingham, a zöldek szövetségi kapitánya bevetette a 17 éves és 41 napos Norman Whiteside-ot. A Pelé rekordját megdöntő támadó máig a legfiatalabb futballista, aki pályára lépett vb-döntőn. A FIFA vb-történelmi sorozatának VIDEÓJA egy későbbi, a csoportkör záró napján, a spanyolok elleni meccsen készült felvétellel idézte fel a nagy eseményt.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Oviedo Ausztria–Chile 1–0 Valladolid Csehszlovákia–Kuvait 1–1 Zaragoza Jugoszlávia–Észak-Írország 0–0 VB 1982, SPANYOLORSZÁG – JÚNIUS 17.

Platini gólja a varázslókat emlegető L'Équipe címlapján

1986: AZ EURÓPA-BAJNOK KIEJTI A VILÁGBAJNOKI CÍMVÉDŐT

A mexikói torna nyolcaddöntőjének június 17-i játéknapján biztossá vált, hogy Michel Platini a harmadik világbajnokságát is góllal fejezi be. A két évvel korábban Európa-bajnok franciák csapatkapitánya gyors támadás végén elegáns mozdulattal emelte át a labdát Giovanni Galli kapuson a 15. percben. Yannick Stopyra a második félidő elején megszerezte a második gólt is, Franciaország továbbjutott, a címvédő Olaszország kiesett. VIDEÓ ITT!

Marokkó a 87. percig kitartott az NSZK ellen, akkor azonban Lothar Matthäus 30 méteres szabadrúgásból a bal alsó sarokba lőtte a labdát. A későbbi magyar szövetségi kapitánynak ez már a 45. válogatott meccse volt, ám mindössze a harmadik gólja. VIDEÓ ITT!

Háromszor is Míchel

1990: MÍCHEL MESTERHÁRMASA ITT, BELGA TRIPLA OTT

Belgium a későbbi világelső teniszező, Kim Clijsters édesapjának fejesével szerzett vezetést Uruguay ellen az olaszországi torna június 17-i játéknapján, és annak ellenére győzött, hogy Eric Geretset már a 41. percben kiállították. Leo Clijsters után Enzo Scifo és a veterán Jan Ceulemans is betalált, az Óscar Tabárez által irányított uruguayiak Pablo Bengoechea révén csak szépíteni tudtak. VIDEÓ ITT!

S miközben a rendkívül kiegyenlített E-csoportban a negyedik mérkőzés (Írország–Egyiptom) is döntetlennel végződött, a spanyolok Míchel három góljával legyőzték Dél-Koreát. A Real Madrid emblematikus középpályásának ez volt az egyetlen mesterhármasa a válogatottban, találatai ehhez méltón gyönyörűek voltak – csakúgy, mint a koreai Hvang Bo Kvan hálószaggató szabadrúgása. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Verona Belgium–Uruguay 3–1 Udine Spanyolország–Dél-Korea 3–1 Palermo Írország–Egyiptom 0–0 VB 1990, OLASZORSZÁG – JÚNIUS 17.

1994: DÉL-KOREA ÖTPERCES HAJRÁVAL SOKKOLJA SPANYOLORSZÁGOT

Négy év múlva rögtön a torna nyitó napján összeakadtak a spanyolok Dél-Koreával, és bár Míchel már nem volt a keretben, a 85. percig nem érződött a hiánya, Javier Clemente együttese Júlio Salinas és Goikoetxea góljával 2–0-ra vezetett. Csakhogy volt még hátra öt perc – és két ázsiai gól Hong Mjung Bo, valamint Szeo Dzsung Von jóvoltából... VIDEÓ ITT!

Az egyesült államokbeli torna hivatalos nyitó meccsén a címvédő Németország igencsak megszenvedett Bolíviával, ám Jürgen Klinsmann üres kapus góljával megszerezte a győzelemért a vb-k történetében először „felajánlott" három pontot. VIDEÓ ITT!

A Gazzetta másnapi lelkes címlapja

1998: VIERI DUPLÁZIK, VASTIC BOMBAGÓLLAL MENT PONTOT AUSZTRIÁNAK

Akárcsak 1982-ben, tizenhat évvel később is rendeztek június 17-én Ausztria–Chile világbajnoki mérkőzést, és úgy tűnt, a dél-amerikaiak visszavágnak, hiszen Marcelo Salas góljával a 92. percig vezettek. Az osztrákok azonban – akárcsak néhány nappal korábban Kamerun ellen – tartogattak egy bombagólt a végére. Ezúttal nem Toni Polster, hanem Ivica Vastic alakította a megmentő szerepét. VIDEÓ ITT!

A csoport döntetlenáradatát az olaszok törték meg, akik Luigi Di Biagio fejesével kerültek előnybe a 7. percben, majd Christian Vieri hajrábeli duplájával – egy elegáns és egy begyötört góllal – megadták a kegyelemdöfést a második félidőt emberhátrányban végigjátszó Kamerunnak. VIDEÓ ITT!

Rivaldo itt már az angolok ellen készült: Támadni!

2002: A BELGÁK RÁIJESZTENEK A BRAZILOKRA, DE JÖN RIVALDO ÉS RONALDO

A belgák kis híján elgáncsolták a döntő felé masírozó brazilokat az ázsiai torna nyolcaddöntőjében. A „vörös ördögök” számtalan helyzetet alakítottak ki, a csapatkapitány Marc Wilmots szabályosnak tűnő fejes gólját nem adta meg a játékvezető – aztán a második félidőben a nagy formában játszó Rivaldo pazar megoldással vezetést szerzett a dél-amerikaiaknak, és a folytatásban nem maradt el a szokásos Ronaldo-gól sem. VIDEÓ ITT!

Rivaldo gólja még úgy is pazar, hogy a labda egy védőn picit irányt változtatott. VIDEÓ ITT!

A játéknap másik mérkőzése tengerentúli presztízscsatát hozott, az amerikaiak Brian McBride és Landon Donovan góljával legyőzték Mexikót, amely a hajrában elveszítette a durváskodásért piros lapot kapó Rafael Márquezt. VIDEÓ ITT!

Figo és CR: továbbjutás 40 év után

2006: CRISTIANO RONALDO FÚJTAT EGYET, ÉS BELÖVI ÉLETE ELSŐ VB-GÓLJÁT

Ha csupán tizenegyesből is, de 2006. június 17-én, a németországi torna második csoportmeccsén – egy nappal kortársa, Lionel Messi után – megszerezte élete első világbajnoki döntős gólját Cristiano Ronaldo. Míg az akkor a Manchester Unitedben futballozó portugál támadó úgymond rutinfeladatot hajtott végre a hajrában, a vezetést korábban megszerző Deco nevéhez igen szép találat fűződött az Irán elleni meccsen. VIDEÓ ITT!

Az olaszok két gólt szereztek az amerikaiak ellen, mégis csupán egy ponttal gazdagodtak, ugyanis Alberto Gilardinóval ellentétben Cristian Zaccardo a saját kapujába talált be... VIDEÓ ITT!

Az újonc Ghána ezen a napon könyvelte el története első vb-gólját (Asamoah Gyan), majd – miután Sulley Muntari a hajrában bevitte a második találatot – az első győzelmét is. Nem akármelyik ellenfél, hanem az egyik titkos favorit, Csehország ellen! VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Frankfurt Portugália–Irán 2–0 Köln Ghána–Csehország 2–0 Kaiserslautern Olaszország–Egyesült Államok 1–1 VB 2006, NÉMETORSZÁG – JÚNIUS 17.

Anelka azt mondta Domenechnek, hogy… de inkább nem fordítjuk le

2010: ANELKA BOTRÁNYT KAVAR AZ ÖLTÖZŐBEN

Javier „Chicharito” Hernández és a 38. életévében járó (a tornáról a legidősebb gólszerzőként hazautazó) Cuauhtémoc Blanco a második félidőben szerezte a gólokat, de mint utóbb kiderült, Mexikó valójában a szünetben nyerte meg a Franciaország elleni, a továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzését az A-csoportban.

A kiszivárgott hírek szerint Nicolas Anelka, a franciák támadója olyan hevesen és olyan szalonképtelen szókészletből válogatva reagált Raymond Domenech szövetségi kapitány neki címzett kritikájára, hogy nemcsak a szünetbeli lecserélést provokálta ki, hanem azt is, hogy szinte az első repülőgéppel hazazavarják Dél-Afrikából... Az addig sem brillírozó francia csapat a második félidőre szétesett, simán kikapott. A meccs után felgyorsult az erjedés, Domenech eleve megtépázott tekintélyéből hamarosan semmi sem maradt. VIDEÓ ITT!

Nem úgy Diego Maradonáéból, akit korábban sokan azzal a képtelen váddal illettek, hogy Lionel Messit azért játszatja számára szokatlan szerepkörben, mert nem szeretné, ha megfosztaná őt a „minden idők legjobb argentin labdarúgója” titulustól. Nos, ha volt ilyen csalfa szándéka, ha nem, a két csatár, Carlos Tévez és Gonzalo Higuaín mögött a támadójátékot szervező Messi a legjobb meccsét játszotta ezen a vb-n, mind a négy argentin gólban benne volt Dél-Korea ellen. Ötletes futballjának része volt abban, hogy Higuaín jóvoltából megszületett a torna egyetlen mesterhármasa. VIDEÓ ITT!

A B-csoport másik mérkőzésén Kalu Uche veszélytelennek tűnő szabadrúgásával Nigéria vezetett Görögország ellen, azonban Sani Kaita kiállítása után elveszítette a fonalat. Dimitriosz Szalpingidisz megpattanó lövésével a görögök megszerezték futballtörténelmük első vb-gólját, majd a szemfüles Vaszilisz Toroszidisz góljának köszönhetően elkönyvelték első világbajnoki győzelmüket is. VIDEÓ ITT!

Nehéz hetven perc után fordítottak a belgák

2014: GYŐZELEMMEL KEZDENEK A BELGÁK

Szofian Feguli egy büntető értékesítésével véget vetett Algéria 506 percen át tartó világbajnoki gólképtelenségének – már nagyon-nagyon közel volt Bolívia vb-rekordja (517 perc) –, és bár az esélyesebb Belgium két cserejátékos révén, Marouane Fellaini fejesével és Dries Mertens bombájával fordított, az észak-afrikai csapat büszke lehet a helytállására. Látni fogjuk, erőt is merített belőle. VIDEÓ ITT!

Oroszország és Dél-Korea döntetlenre végzett egymással: az Igor Akinfejev kapus hatalmas hibájából született koreai vezető gólt Alekszandr Kerzsakov válaszolta meg nem sokkal a becserélése után. VIDEÓ ITT!

Nem volt győztese a második forduló első mérkőzésének sem – Brazília meglepetésre nem bírt a szervezett mexikói csapattal, s főképp Guillermo Ochoa kapussal. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Fortaleza Brazília–Mexikó 0–0 Belo Horizonte Belgium–Algéria 2–1 Cuiabá Oroszország–Dél-Korea 1–1 VB 2014, BRAZÍLIA – JÚNIUS 17.

2018: BORZASZTÓAN RAJTOL A CÍMVÉDŐ NÉMETORSZÁG

Mexikó történelmi győzelmet ünnepelt

Brazília a tőle mindig remélt energikus támadójátékkal kezdte a világbajnokságot, a 20. percben Philippe Coutinho gyönyörű lövéssel meg is szerezte a vezetést Svájc ellen, aztán… Aztán lassacskán visszaesett a fordulatszám, és amikor kellett volna, nevezetesen Steven Zuber egyenlítő fejes gólja után, sehogyan sem sikerült újra felpörgetni. Svájc onnantól a védekezésre összpontosított – ebbe Neymar faragása is beleértendő –, és ha kellett is némi szerencse, továbbá jó néhány Sommer-védés, kihúzta 1–1-gyel. Kísértett a 2014-es vb tragikus végjátéka: Brazília immár három vb-meccse volt nyeretlen. VIDEÓ ITT!

A csoport másik mérkőzésén igazolódott a papírforma: Szerbia legyűrte az előző vb meglepetéscsapatát, Costa Ricát. A csata egyetlen gólját Alekszandar Kolarov lőtte; a csapatkapitány sérülésből lábadozott, kétséges volt, hogy pályára tud-e lépni, de aztán végigjátszotta a kilencven percet, és gyönyörű szabadrúgásgólt lőtt. VIDEÓ ITT!

Ha szenvedtek a brazilok, mit írjunk a címvédő németekről?! A mexikói Hirving Lozano 35. percbeli góljával szemben csak kapufákat és kihagyott helyzeteket tudott felmutatni a nationalelf, amely nemcsak a sokkoló vereség tényével, hanem a szervezetlen, átgondolatlan futballjával is ráijesztett szurkolóira. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Szamara Costa Rica–Szerbia 0–1 Rosztov Brazília–Svájc 1–1 Moszkva (Luzsnyiki) Németország–Mexikó 0–1 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚNIUS 17.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 26.: LENGYELORSZÁG–SZAÚD-ARÁBIA 2–0. A világraszóló argentinverés után újra szép eredményben reménykedtek a szaúdiak, hangorkán biztatta őket, kulturáltan is futballoztak, de hát az ellenfél soraiban volt egy Robert Lewandowski és egy Wojciech Szczesny... Lewandowski az első félidőben adott egy gólpasszt Piotr Zielinskinek, a meccs hajrájában pedig, két lengyel kapufát követően, egy erőszakos labdaszerzésből végre berúgta élete első világbajnoki gólját. Az európai futballporond rettegett gólvágója megkönnyezte a találatát, amely amúgy már a 77. volt válogatott dresszben. Ő lett a meccs embere, de akadt még egy lengyel hős, nevezetesen Szczesny, aki az első félidő hajrájában kivédte Szalem al-Davszari tizenegyesét, sőt Mohammed al-Breik duplázását is! VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)