Roger Milla bolondot csinált a kolumbiai kapusból, majd óriásit táncolt – vb-videók

Németország nem ismert kegyelmet

1954: NYUGAT-NÉMETORSZÁG NEM HAGYJA MAGÁT, HETET VÁG A TÖRÖKÖKNEK

A svájci világbajnokságon a csoportmérkőzések utáni zsombékok elboronálásának rendelték e játéknapot, és az azonos pontszámmal végző egyik párosban az NSZK ezen a tornán már másodszor tolta félre útjából magabiztosan Törökországot.

Max Morlock legeredményesebb meccse volt ez a válogatottban, a rettegett nürnbergi támadó háromszor is a kapuba talált. A nyugatnémetek innentől reménykedhettek abban, hogy az egyenes kieséses szakaszban visszavághatnak a magyaroknak a néhány nappal korábban beszedett nyolc gólért… VIDEÓ ITT!

Svájc is már másodszor győzte le a Czeizler Lajos irányította Olaszországot ezen a vb-n. Sepp Hügi és Jackie Fatton egy-egy góllal az utolsó hat percben tette fölényessé a győzelmet, amelyet olyan népünnepély követett, mintha nem is a tüchtig Svájcban rendezték volna a meccset. VIDEÓ ITT!

Könyv a holland világklasszisról

1974: RALF EDSTRÖM IMMÁR NEM CSAK A MAGYAROKAT KÍSÉRTI

Az NSZK-beli világbajnokság csoportmérkőzéseinek utolsó játéknapján Hollandia ellentmondást nem tűrően játszotta le a pályáról az addig veretlen Bulgáriát – még az ellenfél gólja is egy holland, Ruud Krol nevéhez fűződött.

A holland labdarúgás egyik legnagyobb alakja, Johan Neeskens két tizenegyest értékesített (az egyiket kétszer is végre kellett hajtania), Johnny Rep lőtt, Theo de Jong fejelt egy gólt. VIDEÓ ITT!

A 3. csoport másik továbbjutó helyét Svédország kaparintotta meg, amely két gól nélküli meccs után meglepően fölényesen intézte el Uruguayt. A három gólból kettőt Ralf Edström szerzett, aki az egy évvel korábbi budapesti vb-selejtezőn fejesével elütötte a mieinket a továbbjutástól (a harmadik gólszerző, Roland Sandberg szintén betalált a népstadionbeli 3–3-as meccsen). VIDEÓ ITT!

A 4. csoportban a már továbbjutó lengyelek Andrzej Szarmach fejesével és Kazimierz Deyna bombájával legyőzték az olaszokat, ami az utóbbi csapatnak hazautazást, Argentínának továbbjutást ért. A későbbi angol, majd orosz szövetségi kapitány, Fabio Capello ezen a mérkőzésen szerezte meg egyetlen vb-gólját, de túl későn… VIDEÓ ITT!

Mielőtt búcsúzunk Haititől, megmutatjuk a szépítő góljukat, megéri. Nem mellesleg ugyanaz az Emmanuel Sanon bombázott az argentin kapuba, aki az olaszoknak is betalált néhány nappal korábban. 2008 óta nincs közöttünk, nyugodjék békében. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Dortmund Hollandia–Bulgária 4–1 Düsseldorf Svédország–Uruguay 3–0 München Argentína–Haiti 4–1 Stuttgart Lengyelország–Olaszország 2–1 VB 1974, NSZK – JÚNIUS 23.

Zico sokszor elkényeztette a címlapszerkesztőket

1982: OLASZORSZÁGNAK SZERENCSÉT HOZ A HÁROM DÖNTETLEN, KAMERUNNAK NEM

A spanyolországi Mundialon két-két döntetlennel érkezett Olaszország és Kamerun a június 23-i utolsó csoportmérkőzésre, és az újabb iksz (1–1) a csoportmeccseken eggyel több gólt szerző olaszok továbbjutását eredményezte. A meccs két gólja a második félidő derekán, két percen belül született: az olaszok Francesco Graziani fejesével szereztek vezetést, a középkezdés után nem sokkal Grégoire M'Bida szép összjáték után válaszolt. A squadra azzurra győzelem nélkül jutott tovább – hogy lesz ebből világbajnoki arany…? VIDEÓ ITT!

Argentína Daniel Passarella büntetőjével – amelynek megítélése miatt a salvadoriak majdnem megverték Luis Barrancos bolíviai játékvezetőt – és a több védőt lerázó Daniel Bertoni szép lövésével legyőzte Salvadort, így az egy nappal korábban Belgiummal 1–1-et játszó Magyarország nem jutott tovább a csoportjából. VIDEÓ ITT!

Brazília négygólos diadallal, százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört. Az Új-Zélandnak két gólt lövő Zico első találata megér egy kattintást. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Vigo Olaszország–Kamerun 1–1 Alicante Argentína–Salvador 2–0 Sevilla Brazília–Új-Zéland 4–0 VB 1982, SPANYOLORSZÁG – JÚNIUS 23.

A Milla pimasz gólja előtti kulcspillanat kameruni bélyegen

1990: MILLA MEGINT KÉTSZER LAMBADÁZIK A SZÖGLETZÁSZLÓNÁL

Kamerun válogatottja nyolc évvel később is pályán volt ezen a napon, sőt mi több, a soraiban még mindig ott volt a kapus Thomas N’Kono és a csatár Roger Milla – utóbbi főszereplőként. Az afrikai csapat és Kolumbia nyolcaddöntője roppant gyenge játékot hozott, büntetésnek ígérkezett a hosszabbítás, ám a kolumbiaiakat leszámítva talán senki sem bánja, hogy végül sor került rá.

Hajlott korára tekintettel Milla ezen a tornán rendre csereként lépett pályára, de már a románok elleni duplájával bizonyította, neki néhány perc is elég az ellenfél romba döntéséhez. Ez történt most is, a ráadásban négy perc alatt két gólt lőtt a 39. életévében járó örökifjú, másodjára a felelőtlenül cselezgető René Higuita kapustól elvéve a labdát. A kolumbiai kapus csapattársát, Andrés Escobart kevesebbért lőtték le négy évvel később… Bernardo Redin szépített, de a sportágtörténet új fejleményét nem akadályozhatta meg: először jutott afrikai csapat a világbajnokság negyeddöntőjébe. VIDEÓ ITT!

Továbbjutottak a csehszlovákok is, akik főképp Tomás Skuhravy mesterhármasának köszönhették Costa Rica legyőzését. A tornán kétszer az Egyesült Államok kapujába is betaláló hórihorgas támadónak ez volt az egyetlen mesterhármasa a válogatottban. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ Nápoly Kamerun–Kolumbia 2–1 Bari Csehszlovákia–Costa Rica 4–1 VB 1990, OLASZORSZÁG – JÚNIUS 23.

1994: OLASZORSZÁG EMBERHÁTRÁNYBAN TARTJA ÉLETBEN A REMÉNYT

Az egyesült államokbeli világbajnokság június 23-i játéknapja csupán egyetlen gólt hozott, és csak ránézésre papírforma, hogy azt az olaszok szerezték. Az első meccsét elbukó, így feltétlen győzelmi kényszerben játszó squadra azzurra ugyanis a 22. percben elvesztette kapusát, az első veszélyes norvég akciót a 16-oson kívül kézzel megállító Gianluca Pagliucát.

Arrigo Sacchi meglepetésre Roberto Baggio helyére hozta be a cserekapust, Luca Marchegianit, de végül egyetlen Baggio is elegendőnek bizonyult a győzelemhez: Dino Baggio a 69. percben fejelte be a kulcsfontosságú, az olasz továbbjutási reményeket életben tartó gólt. VIDEÓ ITT!

A nap másik mérkőzése gólt nem, csupán kiállítást hozott – Bolívia a németek elleni nyitányhoz hasonlóan a második meccsét is tíz emberrel fejezte be.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Boston Bolívia–Dél-Korea 0–0 New York Olaszország–Norvégia 1–0 VB 1994, EGYESÜLT ÁLLAMOK – JÚNIUS 23.

Norvégiában csodaként élték meg a brazilok legyőzését

1998: SORSDÖNTŐ NORVÉG HŐSTETT BRAZÍLIA ELLEN

A négy évvel későbbi június 23. már jobban sikerült a norvégoknak.

Mind a nyolc érdekelt csapat a továbbjutás reményében lépett pályára a franciaországi torna eme játéknapján, pontosabban a brazilok már biztonságban voltak – talán így fordulhatott elő, hogy bár Bebeto góljával vezettek Norvégia ellen, az utolsó hét percben a nagy szólót kivágó Tore Andre Flo lövése és Kjetil Rekdal tizenegyese megfordította az állást. VIDEÓ ITT!

Az eredmény annyiban nem volt meglepetés, hogy alig egy évvel korábban a norvégok Oslóban négyet rúgtak a braziloknak, igaz, csak barátságos meccsen (4–2).

Az északiak ezzel továbbmentek, Marokkó amúgy szép játékkal kivívott győzelme Skócia ellen értéktelenné vált. A skótok nyolcadszor vettek részt vb-n, nyolcadszor sem jutottak tovább a csoportjukból, amivel sajátos rekordot állítottak fel. VIDEÓ ITT!

A másik csoportból Olaszország és Chile jutott tovább. Utóbbi Kamerunnal vívott ki-ki mérkőzést, és a téthez méltón a játékvezetőnek volt dolga bőven. Vágner László – merthogy róla van szó – két játékost kiállított a helyenként durván játszó afrikaiak közül, ám a lefújás után leginkább azért pöröltek vele a kameruni vezetők, mert lökés miatt nem adta meg Francois Omam-Biyik gólját. Ha megadja, Kamerun továbbjutott volna. VIDEÓ ITT!

Két döntetlen után ez már tetszett a franciáknak

2006: TOTÁLIS EURÓPAI FÖLÉNY, NÉGYBŐL NÉGY TOVÁBBJUTÁS

A G-csoportban Svájc és Dél-Korea egyformán négy ponttal várta az utolsó csoportmérkőzést a németországi tornán. Az addig nem túl meggyőzően teljesítő franciák Patrick Vieira és Thierry Henry második félidei góljával legyűrték Togót, így kiharcolták a továbbjutást – mellesleg Lilian Thuram 117. válogatott meccsével ekkor döntötte meg Marcel Desailly francia rekordját (visszavonulásakor 142-vel tartotta). VIDEÓ ITT!

Svájc legyőzte Dél-Koreát, így a csoport első helye az övé lett. VIDEÓ ITT!

A H-csoportban a Spanyolország mögötti továbbjutó helyért dúlt a harc. Bár elvben a szaúdiak is versenyben voltak érte, kevesen hittek a spanyolok elleni győzelmükben (nem is jött össze – VIDEÓ ITT!), igazából csak Tunézia és a mindkettejüknél jobb helyzetben lévő Ukrajna pályázhatott eséllyel. Az ukránoknak az iksz is elég lett volna, de végül a saját magát buktató Andrij Sevcsenko csalafintán kiharcolt és magabiztosan értékesített büntetőjével nyertek a második félidőt emberhátrányban végigjátszó afrikaiak ellen is. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Köln Franciaország–Togo 2–0 Hannover Svájc–Dél-Korea 2–0 Kaiserslautern Spanyolország–Szaúd-Arábia 1–0 Berlin Ukrajna–Tunézia 1–0 VB 2006, NÉMETORSZÁG – JÚNIUS 23.

Édes túlélés amerikai módra

2010: DONOVAN A NÉMETEK KARJAIBA TASZÍTJA ANGLIÁT

Noha Anglia csupán egygólos győzelmet aratott Szlovénia felett, és a hajrában a védőknek igencsak meg kellett dolgozniuk a sovány előny megtartásáért, az akkor éppen az angol válogatottat irányító Fabio Capello végre dicsérhette játékosait, amiért kiélezett helyzetben harcolni tudtak egymásért.

A kezdés előtt nem tűnt acélosnak a csapatszellem, hiszen például John Terry, a csapatkapitány egy sajtótájékoztatót arra használt fel, hogy „üzenjen” a főnöknek: ugyan, tegye már be klubtársát, Joe Cole-t a kezdőbe. Az olasz mester inkább Jermain Defoe-t állította be Emile Heskey helyére, és neki lett igaza: Defoe lőtte a továbbjutást érő gólt – Terrynek maradt a bocsánatkérés… VIDEÓ ITT!

Mivel a másik meccsen Landon Donovan a sérülések miatti hosszabbításban lőtt góljával a kiesők közül a csoport első helyére varázsolta a mámoros amerikaiakat (VIDEÓ ITT!), az angolok csupán a második helyen jutottak tovább, ami egyet jelentett az egyelőre hullámzóan teljesítő, de így is félelmetes Németország elleni nyolcaddöntővel.

A németek Mesut Özil lövésével gyűrték le a derekasan helytálló Ghánát egy olyan meccsen, ami szolgált egy érdekességgel: Jérome Boateng (Németország) és Kevin-Prince Boateng (Ghána) lett a vb-történelem első testvérpárja, amelynek tagjai egymás ellen léptek pályára. VIDEÓ ITT!

Végül mindketten örülhettek, hiszen továbbjutott Ghána is, ám ahhoz, hogy Afrikának legalább egy képviselője legyen a legjobb 16 között, kellett az is, hogy Ausztrália nem kis meglepetésre legyűrje Szerbiát.

A szerbek elrontották kínálkozó helyzeteiket, Marko Pantelics révén csak 0–2-nél, a 84. percben tudtak betalálni, és bár a drámai utolsó percek során nem teljesen alaptalanul kértek számon egy meg nem adott büntetőt és egy les miatt érvénytelenített gólt Jorge Larrionda játékvezetőn (az uruguayi bíróhoz még lesz szerencsénk néhány nap múlva), tény: ők is és az ausztrálok is kiestek, utóbbiak rosszabb gólkülönbségük miatt. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth Anglia–Szlovénia 1–0 Tshwane/Pretoria Egyesült Államok–Algéria 1–0 Johannesburg Németország–Ghána 1–0 Nelspruit Ausztrália–Szerbia 2–1 VB 2010, DÉL-AFRIKA – JÚNIUS 23.

A Mané Garrincha-stadionban, a nagy Mané áldásával

2014: NEYMAR ÚJRA DUPLÁZIK, VILLA GÓLLAL BÚCSÚZIK

Kamerunt a játéktéren és azon kívül történtek egyaránt megviselték a megelőző napokban (sérülések, pénzügyi gondok, kiállítás, belviszály, bundavád), ennek ellenére jobban tartotta magát a házigazda ellen, mint amit a végeredmény sugall. A 4–1 mindenesetre méltó volt a brazilok 100. vb-mérkőzéséhez, és az ünnepi koreográfiába tökéletesen illett az is, hogy a torna 100. gólját az ismét duplázó Neymar szerezte. VIDEÓ ITT!

Az A-csoport ki-ki meccsén Mexikó – amelyet az energikus Miguel Herrera harmadszor is ugyanazzal a kezdővel küldött pályára – fegyelmezett csapatjátékkal féken tartotta az esélyesebbnek vélt horvátok kulcsembereit, Ivan Rakiticet és Luka Modricot, majd a 72. és a 82. perc között három gólt berámolva kiharcolta a továbbjutást. VIDEÓ ITT!

A B-csoportban Hollandia két csereember, Leroy Fer és Memphis Depay góljával legyőzte Chilét, és csoportelső lett (VIDEÓ ITT!), míg címvédő spanyolok az ausztrálok elleni búfelejtő győzelemmel köszöntek el a tornától. Az addig mellőzött gólrekorder, David Villa gyönyörű sarkazással toldotta meg válogatottbeli góltermését (59), és bár a vb-t búcsúnak szánta, 2017 őszén néhány perc erejéig 98-adszor is magára öltötte a nemzeti 7-est. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Brazíliaváros Brazília–Kamerun 4–1 Recife Mexikó–Horvátország 3–1 Curitiba Spanyolország–Ausztrália 3–0 Sao Paulo Hollandia–Chile 2–0 VB 2014, BRAZÍLIA – JÚNIUS 23.

A Bild szerint bár 16 percig „halott” volt a német csapat, most megint mindenki retteg tőle

2018: KROOS TALPRA ÁLLÍTJA A NÉMETEKET

Sikerül-e javítania a vereséggel kezdő Németországnak? A kilencven perc leteltekor úgy látszott, hogy csak félig-meddig: mert Ola Toivonen remek átemeléses gólját az ezúttal a kezdőbe jelölt Marco Reus megválaszolta ugyan, de Jérome Boateng kiállítása miatt a németek emberhátrányban hajráztak. Aztán a végjátékban jött egy szabadrúgás a svéd 16-os bal oldali vonalától, és a kiváló rúgótechnikájú Toni Kroos a hosszú sarokba csavart. Az addigi világbajnokságok legkésőbbi (94:39) győztes góljával (2x15 perces hosszabbítások természetesen nem számítva) Németország nagyot javított pozícióján, és a Dél-Korea elleni záró meccstől joggal remélt újabb győzelmet, egyben továbbjutást. VIDEÓ ITT!

A Frankfurter Allgemeine Zeitung beérte ennyivel: Gyerünk tovább!

Különösen annak fényében, hogy ezen a játéknapon Dél-Korea sorsa már megpecsételődött: Szon Hung Min jóvoltából csak egy nagyszerű szépítő gólra futotta a mexikóiak ellen, és a vereséggel lőttek a nyolcaddöntős álmoknak. Mexikó Carlos Vela tizenegyesével szerzett vezetést, a második gólt pedig Javier Hernández lőtte egy ellencsapás végén. „Chicharito” harmadik mexikóiként szerzett gólt harmadik vébéjén, viszont elsőként érte el az ötvengólos határt hazája válogatottjában. VIDEÓ ITT!

Az első meccsükön három gólig jutó belgák ezúttal már ötször találtak a kapuba: Eden Hazard duplázott, ugyanezt tette Romelu Lukaku is – ő már a második meccsén –, és beköszönt egyszer Michy Batshuayi is. Korábban sohasem szereztek ilyen sok gólt a „vörös ördögök” vb-mérkőzésen. Abban, hogy most összejött, volt némi szerepe annak is, hogy Tunézia védelméből már az első félidőben kidőlt két játékos sérülés miatt. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Rosztov Dél-Korea–Mexikó 1–2 Szocsi Németország–Svédország 2–1 Moszkva (Szpartak) Belgium–Tunézia 5–2 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚNIUS 23.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 27.: SPANYOLORSZÁG–NÉMETORSZÁG 1–1. Dani Olmo kapufájára Antonio Rüdiger lesgóllal válaszolt a németek számára szinte létfontosságú presztízsmeccsen, mígnem a második félidőben főszerephez jutottak a cserejátékosok. Jordi Alba középre passzolt labdájából a nyolc perce pályán lévő Álvaro Morata a német kapuba perdített, a kiesés szélére sodorva a nationalelfet. Hansi Flick csapata kétségbeesetten próbálkozott, egy ideig nem tudott kifogni Unai Simón kapuson, aztán a 83. percben az ő egyik csereemberük, a válogatottban néhány nappal a vb előtt (szintén góllal) debütáló Niclas Füllkrug csak-csak egyenlített. A németekkel először fordult elő, hogy egy vb-n két csoportmeccs után nyeretlenek maradtak, de legalább maradt esélyük a továbbjutásra... VIDEÓ ITT!