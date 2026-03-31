Gyász: elhunyt a 94-es labdarúgó-vb bolgár sikercsapatának kapusa

2026.03.31. 12:09
null
Fotó: sportal.bg
Szófiában kedd reggel életének 64. évében elhunyt Boriszlav Mihajlov, a bolgár labdarúgó-válogatott 102-szeres válogatott kapusa – számolt be a hírről a sportal.bg és dsport.bg is.

 

Mihajov tavaly év végén agyvérzést kapott, és a gondos kezelés ellenére nem tudott felépülni belőle.

Mihajlovot a Levszki Szófia és a bolgár labdarúgó-válogatott történetének legjobb kapusának tartják. Összesen 102 mérkőzésen védte a nemzeti csapat kapuját, hatvanszor csapatkapitányként.

Mihajlov tagja volt annak a bolgár válogatottnak, amely az 1994-es világbajnokságon a negyeddöntőben kiejtette a címvédő Németországot, és végül a negyedik helyen végzett. Két tizenegyest is kivédett a nyolcaddöntőben a Mexikó elleni párbaj során.

Tagja volt az Európa-bajnokságon először részt vevő bolgár együttesnek 1996-ban.

A Levszki Szófiával háromszoros bolgár bajnok volt, a Bolgár Kupát is háromszor hódította el a Levszkivel. 1986-ban az év legjobb bolgár játékosának választották.

Játékoskarrierjének befejezése után a Bolgár Labdarúgó-szövetség alelnöke, majd az elnöke lett, ezt a munkakört 2005-től 2019-ig, majd 2021-től 2023-ig töltötte be. 2011-ben beválasztották az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságába.

 

 

Legfrissebb hírek

Ötvenévesen elhunyt az orosz kézilabda egyik nagy egyénisége, Eduard Koksarov

Kézilabda
2 órája

Gyász: elhunyt az atléta, aki Tokióban mindhárom éremből nyert

Atlétika
2026.03.28. 18:06

Elhunyt Komáromy Ferenc, akinek 38 tanítványa nyert magyar bajnokságot

Tenisz
2026.03.21. 15:11

Gyász: elhunyt Chuck Norris fekete öves harcművész és színész

Egyéb egyéni
2026.03.20. 15:16

Gyász: elhunyt José Mourinho egykori kapusedzője

Minden más foci
2026.03.20. 13:00

Március 26-án vesznek végső búcsút Katona Andrástól

Vízilabda
2026.03.19. 19:20

Lapaj fent játszik tovább – Tóth Anita emlékezik Dávid Sándorra

Egyéb egyéni
2026.03.18. 11:17

Gyász: elhunyt Dávid Sándor sportújságíró

Egyéb egyéni
2026.03.18. 08:16
Ezek is érdekelhetik