Gyász: elhunyt a 94-es labdarúgó-vb bolgár sikercsapatának kapusa

Mihajov tavaly év végén agyvérzést kapott, és a gondos kezelés ellenére nem tudott felépülni belőle.

Mihajlovot a Levszki Szófia és a bolgár labdarúgó-válogatott történetének legjobb kapusának tartják. Összesen 102 mérkőzésen védte a nemzeti csapat kapuját, hatvanszor csapatkapitányként.

Mihajlov tagja volt annak a bolgár válogatottnak, amely az 1994-es világbajnokságon a negyeddöntőben kiejtette a címvédő Németországot, és végül a negyedik helyen végzett. Két tizenegyest is kivédett a nyolcaddöntőben a Mexikó elleni párbaj során.

Tagja volt az Európa-bajnokságon először részt vevő bolgár együttesnek 1996-ban.

A Levszki Szófiával háromszoros bolgár bajnok volt, a Bolgár Kupát is háromszor hódította el a Levszkivel. 1986-ban az év legjobb bolgár játékosának választották.

Játékoskarrierjének befejezése után a Bolgár Labdarúgó-szövetség alelnöke, majd az elnöke lett, ezt a munkakört 2005-től 2019-ig, majd 2021-től 2023-ig töltötte be. 2011-ben beválasztották az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságába.