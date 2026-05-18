Jégkorong-vb: a finnek őrzik hibátlan mérlegüket, kiütötték az Egyesült Államokat

FINNORSZÁG–EGYESÜLT ÁLLAMOK 6–2

A nyitó harmad első felében potyogtak a gólok: az északiak vezetése után másfél perccel egyenlített a rivális, majd rá egy perccel a finneknek volt 2–1, a szünet előtt pedig 3–1. A fordulást követően 31 másodperc alatt újabb két finn találat született, Joseph Woll kapus számára így véget ért az összecsapás, jött a helyére Devin Cooley. Innentől már csak egy-egy gól esett. Lenni Hameenaho kétszer volt eredményes, és volt egy gólpassza is.

KANADA–DÁNIA 5–1

Fribourgban az aranyéremre esélyes kanadaiak két harmadig 0–0-ra álltak a dánokkal, ám a záró játékrész elején három perc alatt háromszor is betaláltak, majd a dán szépítést követően még kétszer, így 5–1-re győztek. A vb előtti napokban a kanadai keretbe utólag behívott 38 éves legenda, Sidney Crosby négy gólpasszt adott.

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

3. FORDULÓ

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Finnország–Egyesült Államok 6–2

20.20: Németország–Svájc

B-CSOPORT (FRIBOURG)

Kanada–Dánia 5–1

20.20: Svédország–Csehország (Tv: Sport1)

Tabellák később.