Jégkorong-vb: a finnek őrzik hibátlan mérlegüket, kiütötték az Egyesült Államokat

H. Á.
2026.05.18. 19:11
A finnek megszerezték harmadik győzelmüket is a vb-n (Fotó: Getty Images)
A finn válogatott 6–2-re legyőzte a címvédő amerikai csapatot a svájci jégkorong-világbajnokság 3. fordulójában, a magyar érdekeltségű zürichi csoportban. A fribourgi nyolcasban Dánia az első két harmadban jól tartotta magát, aztán a négy gólpasszig jutó Sidney Crosby vezérletével működésbe lépett a kanadai mészárszék.

FINNORSZÁG–EGYESÜLT ÁLLAMOK 6–2

A nyitó harmad első felében potyogtak a gólok: az északiak vezetése után másfél perccel egyenlített a rivális, majd rá egy perccel a finneknek volt 2–1, a szünet előtt pedig 3–1. A fordulást követően 31 másodperc alatt újabb két finn találat született, Joseph Woll kapus számára így véget ért az összecsapás, jött a helyére Devin Cooley. Innentől már csak egy-egy gól esett. Lenni Hameenaho kétszer volt eredményes, és volt egy gólpassza is.

KANADA–DÁNIA 5–1

Fribourgban az aranyéremre esélyes kanadaiak két harmadig 0–0-ra álltak a dánokkal, ám a záró játékrész elején három perc alatt háromszor is betaláltak, majd a dán szépítést követően még kétszer, így 5–1-re győztek. A vb előtti napokban a kanadai keretbe utólag behívott 38 éves legenda, Sidney Crosby négy gólpasszt adott.

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
3. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Finnország–Egyesült Államok 6–2
20.20: Németország–Svájc
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Kanada–Dánia 5–1
20.20: Svédország–Csehország (Tv: Sport1)

Tabellák később.

 

