Európai kézilabdaligák: Hanusz Egon hat gólt lőtt Elzászban

2025.09.12. 22:46
null
Fotó: FB/CRMHB - Les Irréductibles Cessonnais
Hanusz Egon hat góllal és 11 gólpasszal járult hozzá a Cesson-Rennes 34–28-as győzelméhez a Sélestat Alsace otthonában a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

A liga honlapja szerint az olimpikon irányító csapattársai közül a nyáron igazolt Szeitl Erik ezúttal nem talált a hálóba.

Szűcs Bence egyszer volt eredményes az USDK Dunkerque-ben, amely otthon 33–29-re kikapott a Chambéry Savoie-tól.

Palasics Kristófnak négy, Bartucz Lászlónak egy védése volt, a kapusokhoz hasonlóan olimpikon Sipos Adrián ezúttal nem szerzett gólt az MT Melsungenben, amely meglepetésre csupán 32–32-es döntetlent játszott házigazdaként a HC Erlangennel a német élvonalban.

Rea Barnabás három gólja ellenére a Stjarnan 37–27-re kikapott az ÍBV Vestmannaeyjar otthonában az izlandi bajnokságban.

A kapus Nagy Martin csapata, az OV Helsingborg HK hazai pályán 33–32-re legyőzte az IFK Kristianstadot a Svéd Kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján, ennek ellenére nem jutott tovább, hiszen a párharc első meccsét 40–28-ra elveszítette.

Kácsor Gréta hat és Pál Tamara négy góljának is köszönhetően a CSM Slatina 34–31-re nyert az SCM Universitatea Craiova otthonában a román női bajnokságban.

 

