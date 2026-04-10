Pályafutása első bajnoki címére hajt Corbu Máriusz a Fradival

Türelmesen várt a pillanatra Corbu Máriusz. A Ferencváros télen szerződtetett, 23 éves középpályása a DVSC otthonában elért duplájával főhős lett az előző fordulóban 2–0-ra megnyert bajnokin, nem mellesleg november vége után élhette át ismét, milyen érzés betalálni az ellenfél kapujába.

„Hiányzott az érzés – fogalmazott lapunknak Corbu Máriusz, ugyanakkor hangsúlyozta, a két gól nem változtatott a hozzáállásán. – Profi sportolóként pontosan tudom, hogy a jó teljesítmény mögött következetes munka áll. Korábban is ugyanolyan keményen dolgoztam, mint most, és biztos voltam benne, az erőfeszítéseknek előbb-utóbb meglesz az eredménye. Erőnlétileg és mentálisan is pályafutásom legjobb állapotában érzem magam, ami önbizalmat ad.”

Nagyszerűen kezdte az idényt, az APOEL színeiben tizennyolc bajnokin négy gólt szerzett és hat gólpasszt adott, igaz, a ciprusi rekordbajnok együttesében jellemzően balszélsőt játszott, időnként a tízes szerepkörében számítottak rá, míg a Ferencvárosban a középpálya tengelyében szerepel: hetedik meccséig kellett várni az első góljára.

„Sok idő nem jutott a beilleszkedésre, teljesen új felállásban játszunk, mint Cipruson, mások az alapelvek a három–öt–kettes formációban. Amíg az APOEL-ban hosszú labdabirtoklás után törekedtünk helyzetkialakításra, a Fradinál sokkal inkább az átmeneteket előtérbe helyező, direktebb játék jellemző, amire át kellett állnom. Szeretem ezt a felfogást, biztos vagyok benne, hogy előnyömre válik ennek a stílusnak az elsajátítása. Azért is élvezem a játékot, mert gyakran érzem, az ellenfelem az egymást követő harmadik ellentámadás során már levegő után kapkod, engem azonban még mindig visz a lendület. Erőnlétileg sohasem volt problémám, rengeteget futok, taktikailag viszont kellett egy kis idő, mire belesimultam a rendszerbe. Robbie Keane rendkívül profi edző, legenda, akitől csak tanulni lehet.”

Az ír szakember a magyarszabály miatt nincs könnyű helyzetben, a kezdő tizenegy kialakításában meg van kötve a keze, és szinte sohasem tudja pályára küldeni egymást követő két mérkőzésen ugyanazt a csapatot. Megkérdeztük Corbu Máriuszt, mekkora kihívást jelent neki az, hogy meccsről meccsre más-más társak oldalán kell tudása legjavát nyújtania.

Corbu Máriusz hét tétmeccsen játszott eddig az FTC-ben

(Fotó: Czinege Melinda)

„Egy olyan nagy klubnál, mint a Ferencváros, nem lehet kifogás, hogy rendre más-más összetételben állunk fel. Huszonöt-harminc jó képességű labdarúgó pályázik a csapatba kerülésre, és ha az ember nem teljesít, könnyen partvonalon kívül találhatja magát. Szeretem a versenyhelyzetet, megköveteli, hogy minden edzésen és mérkőzésen maximális fordulatszámon pörögjek. Pályafutásom során láttam már olyat, hogy valaki rosszul kezelte a kevesebb játéklehetőséget, itt, a Fradinál azonban semmi nyoma annak, hogy valaki sértődött lenne, mindenki keményen dolgozik.”

A kemény munkára már csak azért is szükség van, mert a klub jelenleg három ponttal az ETO FC mögött a második helyen áll a tabellán – igaz, egy bajnokival kevesebbet játszott. Pénteken a DVTK elleni hazai találkozón faraghat a hátrányából.

„A Ferencváros presztízséből fakad, hogy nyomás van rajtunk, amiért nem az élen állunk. Nekünk, játékosoknak el kell bírnunk ezt a terhet. Nagyon jól néz ki a Győr, ezért mindennap koncentráltan kell készülnünk a következő feladatra. Pénteken a DVTK ellen minden azon múlik majd, hogy egyénileg és csapatként mit hozunk ki magunkból. A héten arra helyeztük a hangsúlyt, hogy ami eddig jól működött a bajnokságban, azt ráerőltessük az ellenfélre. Biztos jól ismerik egymást a játékosok, hiszen az idényben már kétszer is összekerültek egymással, viszont ha kijön a lépés nekünk és mindent beleadunk, nem számít, ki áll az utunkban. Még sohasem ünnepeltem bajnoki címet pályafutásom során, úgyhogy képzelhetik, milyen motiváció hajt. Úgy érzem, a higgadtságnak fontos szerepe lesz abban, megvédjük-e a bajnoki címünket.”

LABDARÚGÓ NB I

29. FORDULÓ

Április 10., péntek

17.45: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Április 11., szombat

15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

17.45: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Április 13., hétfő

20.00: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)