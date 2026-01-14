Nemzeti Sportrádió

A Kisvárda is jól jár a kolozsvári kapus Varsóba szerződéséből – sajtóhír

2026.01.14. 21:54
Hindrich Ottó (Fotó: Getty Images)
Bukaresti sajtóhírek szerint a Kisvárda is részesül Hindrich Ottó vételárából azt követően, hogy a kolozsvári CFR saját nevelésű kapusa a lengyel Legia játékosa lett.

A 23 éves hálóőr 2020-ban mutatkozott be a CFR felnőttcsapatában, majd klubja előbb Temesvárra, az akkor második ligás Polihoz, aztán a 2022–2023-as idényben Kisvárdára adta kölcsön, ahol 25 NB I-es mérkőzésen védett. Hindrich összesen 78 tétmérkőzésen szerepelt a CFR-ben, amellyel két bajnoki címet, 2025-ben pedig – már első számú kapusként – Román Kupát nyert. A román utánpótlás-válogatottakba is rendszeresen behívták, tavaly egy mérkőzésen védett a szlovákiai U21-es Európa-bajnokságon.

A gyenge idényt futó Legia (a varsói klub csupán a 17. helyen áll a lengyel élvonalban, és a Konferencialigában sem jutott be az egyenes kieséses szakaszba) eredetileg előbb csupán a nyárig szerette volna kölcsönvenni a kolozsvári kapust, ebbe azonban az adósságokkal küszködő CFR vezetése nem ment bele. A Legia ezért végleg megvásárolta Hindrichet, aki 2030 nyaráig írt alá új klubjához. A bukaresti Gazeta Sporturilor portál értesülései szerint a félmillió eurós vételár 30 százalékát a Kisvárda kapja meg.

 

